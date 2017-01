DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

EN EL 2018…LOPEZ OBRADOR O IVONNE ORTEGA

MIENTRAS EN EL PAN NACIONAL, andan a La Greña, al igual que en El PRD, en El PRI-Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, anda de capa caída, mientras en MoReNa con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR no se complican la vida rumbo a La Elección Presidencial del 2018…

LA CANDIDATURA GUBERNAMENTAL de Coahuila crispa al interior del PAN, El Clima de Unidad (¿) del Partido Acción Nacional. RAFAEL MORENO VALLE, aun Gobernador de Puebla, todo hace indicar que es El Favorito de Los Gobernadores Panistas, como podría ser el caso de Nuestra Entidad Federativa, para ello el poblano invirtió lo que tenía que invertir en cada una de las elecciones locales y federales del 2015 y 2016, así como en las de 2017.

EN EL PRD SE PUEDE DECIR QUE Traen La Brújula Perdida, unos quieren candidato propio, otros quieren estar con MoReNa y hasta con El PAN, Lo que se de En La Elección Gubernamental del Estado de México, podría marcar el camino a seguir…

EN EL PRI, LOS MILITANTES Y Simpatizantes andan desmoralizados y pesimistas por la percepción popular que se tiene del PRI-Gobierno (Tecnoneoliberalista) de ENRIQUE PEÑA NIETO, independientemente que los presuntos aspirantes Priístas que forman parte Del Gobierno Federal, gozan de un prestigio político muy negativo. Su Única Verdadera Opción de Triunfo sería con IVONNE ORTEGA PACHECO, que no trae cola que le pisen, independientemente de que tiene conciencia que El PRI no tiene que pagar Los Platos Rotos que ha quebrado El Gobierno Federal de ENRIQUE PEÑA NIETO, aparte de que sabe que El Sistema Político y Económico Neoliberalista ha llegado a su fin…

POR CIERTO, EL PRI TAMAULIPECO sigue papando moscas, lo bueno es que en El PAN, aun y cuando Son Gobierno, andan por las mismas, no aprovechan la ventaja que tienen ahora. MIGUEL GONZALEZ SALUM y MARCO ANTONIO BERNAL GUTIERREZ generarían una mayor desbandada en Los Tricolores, Mientras que ALEJANDRO GUEVARA COBOS pareciera que anda dejando Los Rayones Una Vez Mas, aun cuando es el menos mal visto ya que no tiene fierro de algún establo político del Estado…

TODO DE TODO : PARA TODOS

EN POLITICA SE DICE QUE HAY Gobiernos Malos, pero hay Gobiernos Extremadamente Malos, El de EGIDIO TORRE CANTU parece ser de estos últimos, sus tres antecesores fueron malos, aunque algunos le tiraron a regular, el pokar de egresados del Tec de Monterrey como Gobernadores no pudieron estuvieron, lejos, pero muy lejos de Ser Unos Grandiosos o Buenos Gobernadores de Tamaulipas…El Buen Gobernante Siempre Busca La Trascendencia, No La Riqueza, En Lo Particular me gustaría que El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA sea Un Buen Gobernante Para Bien de Tamaulipas y Los Gobernados.

LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS desde el lunes por la tarde se puede decir, que integralmente y de hecho, pertenecen ya Al PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, EL, Encabezando El Poder Ejecutivo, CARLOS GARCIA GONZALEZ del Poder Legislativo y ahora HORACIO ORTIZ RENAN, relevando Al Victorense HERNAN DE LA GARZA TAMEZ como flamante Titular del Poder Judicial de Tamaulipas…

PUEDE DECIRSE QUE EL MANDATARIO Tamaulipeco ya tiene totalmente La Sartén Por El Mango, con ello buscará encontrar La Mejor Armonía Para Bien Del Estado…Los Tres Poderes del Gobierno del Estado de Tamaulipas realizaran las modificaciones constitucionales que sean necesarias para contar con mayor bienestar y fortaleza legal en la entidad…

POR CIERTO LAS MODIFICACIONES Constitucionales y Legales que se hicieron para El Nombramiento del actual Procurador General de Justicia en El Estado, al igual que en El Registro Público de La Propiedad y El Comercio, para que llegara un No Nativo de Tamaulipas y Un No Abogado, aunque muy a la callada, tuvo sus inconformidades que no dejaron muy bien parado al sector oficial…Algo muy parecido pudiera darse si en un futuro no tan lejano se importaran de otras entidades federativas abogados para ocupar Magistraturas del Poder Judicial Tamaulipeco, según se dice que podría ocurrir, con profesionales Del Derecho, tanto de Puebla como de Nuevo León, aunque también hay voces que señalan que a Los Juzgados Tamaulipecos, podrían llegar sin escalas como jueces, Abogados de Otros Estados de La República…

EN FIN, POR LO PRONTO YA SE ANUNCIA que se importaran aspirantes a Policías Estatales de otras entidades federativas, en fin, esperemos que los proyectos que hacen en la mesa, en la práctica funcionen en beneficio de Tamaulipas y Los Gobernados y no sólo se llegue a capacitar personal que al final de cuentas, por sus orígenes, sean presa fácil de las tentaciones de La Sociedad del Delito, como ya a pasado en épocas posteriores, una cosa es querer salir del paso y otra muy diferente dar resultados positivos Al Pueblo Tamaulipeco y que desde hace mucho tiempo, esta en la orfandad de Seguridad y Justicia…

LOS GOBERNADORES FRONTERIZOS de La CoNaGo que este lunes tuvieron al Municipio de Nuevo Laredo como sede, en una alianza contra Las Medidas Antiinmigrantes del Gobierno Gringo que encabeza DONALD TRUMP, desalentando al mismo tiempo al capital gabacho para que invierta en México, so pena de gravarlo impositivamente y ver como se avecinan en la faja fronteriza con Gringolandia, tiempos, mas que difíciles…Los Gobiernos Estatales demandan del Gobierno Federal de ENRIQUE PEÑA NIETO. Como decía Don RAUL VAZQUEZ HERRERA (Mi Padre) “ Tu Pídele, Pídele, échale, échale, Alcabo Que Estamos Platicando”, Una Cosa Es Pedir y Otra Muy Diferente que Los Pedimentos Puedan Hacerse Realidad…

LA DESCONFIANZA E INCREDULIDAD de Los Gobernados hacia Sus Gobernantes, sobre todo de Los Paga Impuestos es por culpa del altísimo grado de corrupción que existe en El Llamado Sector Oficial, se trate del partido político que se trate…Sino fuera por Las Corruptas Autoridades de Los Tres Órdenes de Gobierno…Los Connacionales con Residencia en Gringolandia sin duda alguna ayudarían a La Paisanada que fuese expulsada del País de Las Barras y Las Estrellas. Se y Muy Bien Que Se de La Solidaridad entre Mexicanos que se encuentran en El Extranjero, por experiencia propia ha visto como se ayudan entre ellos mismos, lo mismo que a las familias que dejaron en sus pueblos de origen. Seguramente si Los Que Se Quedan En Gringolandia se conectan adecuadamente con Los Que Sean Expulsados de La Nación del Tío Sam…Unos Podrían Poner Herramientas y Capital y Los Otros La Fuerza del Trabajo, así como Superficies a labrar o talleres de lo que se tenga que confeccionar, al fin y al cabo que tanto unos como otros ya conocen la demanda del mercado gringo, al tiempo que establecerían un detonante productivo en Suelo Azteca y en especial en Tamaulipas. En TULA, El Mante y Los Morelos entre otros, tan sólo por hablar de Nuestro Estado, sea como sea, México tendrá que Adoptar Una Política Emergente de Estado en Materia Migratoria…

DICEN QUE PERRO QUE LADRA NO MUERDE, esperemos que así ocurra con DONALD TRUMP a partir del viernes, una cosa son tantas cosas que se dicen en periodo de campaña por el afán de ser favorecidos con El Voto, otra Muy Diferente cuando. Ya Son Gobernantes Electos y otra, mucho, pero mucho mas diferente Cuando Constitucionalmente Ya Son Gobernantes. Por muy sácale punta que sea El Candidato, Ser Gobernante es Otra Cosa, Otro Boleto…Lo cierto es que TRUMP, su escencia no la cambiara. Chango Viejo, No Aprende Maroma Nueva…El Proteccionismo que fomentara será Un Gran Obstáculo para el funcionamiento del Gobierno Estadounidense…En El 2018, si es que aun se mantiene, se vera obligado a cambiar Su Idea y Forma De Gobierno, sino quiere bailar con La Mas Fea, condenando a Gringolandia a Un Aislamiento, tanto político, como comercial…

EN OTRO ORDEN DE IDEAS LE Decimos que EUGENIO “Geño” HERNANDEZ FLORES, fuentes de Los Pinos y Gobernación nos dicen que El Ex-Gobernador esta al margen de la participación política tamaulipeca, sin que ello quiera decir que totalmente deje de ser tomado en cuenta y mucho menos en un momento determinado deje de tener participación, lo cual no se da con EGIDIO TORRE CANTU que es visto como un apestado en El PRI-Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO…Si El Gobierno de GARCIA CABEZA DE VACA no le hace nada, será un error que puede pagar muy caro…Por cierto, Mientras El Gobierno Gringo no tenga Una Sentencia Condenatoria en contra de HERNANDEZ FLORES, aun cuando exista un sinfín de denuncias, con fundamento o sin fundamento, pero sin sentencia alguna gozará de sus derechos en La República…Si El Gobierno Estadounidense tuviese una acción persecutoria en su contra cuanta tiene vías legales para proceder, independientemente de contar con los servicios de INTERPOL…

PARA TERMINAR LA ENTREGA le decimos que El Poder Legislativo contando con El Visto Bueno del Poder Ejecutivo trae en Jaque a La Alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, El Poder Judicial pudiera sumarse a esa en breve a ese afán protagónico. No estaría nada mal que MAKI para solventar una de las imputaciones que le hacen solicitará una modificación legal que pasara por El Legislativo para regularizar y legalizar la estancia residencial de un tamaulipeco de otro municipio distinto a Reynosa para poder desempeñar un puesto administrativo de alta responsabilidad como en su momento se hizo para que Un No Nativo de Tamaulipas Ocupe Un Puesto de Primer Nivel Estatal…La verdad que sería y se miraría muy mal, que si en un momento dado La Autoridad Federal validara La Determinación Municipal…En México, Los Emperadores y Las Emperatrices desde hace mas de Un Siglo dejaron de hacer de las Suyas En La República Mexicana. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

