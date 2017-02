DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

LA REELECCION NO ES FACIL…TAMPOCO GOBERNAR TAMAULIPAS

A NIVEL NACIONAL EN EL 2018, La Elección Presidencial, de ganar, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR con MoReNa, El Neoliberalismo puede decirse que dará paso A Políticas más justas e igualitarias con una economía mixta en donde El Capitalismo y El Socialismos tendrán una convivencia que ayudará a frenar drásticamente El Crecimiento Sostenido de La Pobreza de La Nación que padece en la actualidad desde hace más de Tres Décadas.

EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS con Elecciones de Gobernador, Presidentes Municipales y Diputados Locales, al igual que las candidaturas federales Al Congreso de La Unión—Senadores y Diputados Federales—, La Alternancia será El Común Denominador, la base de ello será El Buen o Mal Gobierno de Los Gobernantes que afectaran directamente Las Candidaturas de Los Partidos que Los Llevaron a Gobernar en el ámbito local…

EN TAMAULIPAS DESDE HACE RATO, tanto en El PAN como en El PRI Las y Los Presidentes Municipales se preparan para Su Reelección en la mayoría de los casos, incluyendo “Los Independientes”, sin embargo lograr La Candidatura a Presidente Municipal para una reelección, no será nada fácil, ya que si su desempeño como alcaldes no fue bueno, si son candidatos, lo mas seguro es que no serán reelectos por La Ciudadanía que acuda a Las Urnas Electorales…Por otra parte, para contar con El Visto Bueno del PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA no será nada fácil ni para los propios panistas que gobiernan municipios tamaulipecos, mucho menos para Los Del PRI, aun cuando La Federación del PRI-Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, por una cosa u otra, ponga Sus Ojos En Tamaulipas…

EN CALIDAD DE MIENTRAS EL GOBIERNO Del Estado que encabeza El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA afina instrumentos y herramientas legales para Una Sola Ventanilla, sea la que induzca Las Candidaturas a Las Presidencias Municipales Tamaulipecas…Los Alcaldes que pretendan Su Reelección, deberán gobernar sus municipios casi, casi a la perfección para sortear cualquier impedimento de tipo legal que desde El Seno Del Congreso del Estado pudiera surgir, independientemente de los que pudieran presentarse por presunciones o hechos, del presente y del pasado…También desde ahora se nota que algunas candidaturas del PAN que pudieran ser inducidas desde la cúpula gubernamental, están condenadas al fracaso por culpa de La División y Falta de Unidad…

EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, sin lugar a dudas es El de Mayor Importancia en Tamaulipas en el ámbito nacional. Actualmente El Alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR desarrolla un gobierno municipal perfeccionista, es uno de los de más altas calificaciones en el ámbito gubernamental de La Propia Federación, su trabajo cuenta con el reconocimiento del PRI-Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, sin embargo, nadie es perfecto…El Fuego Amigo ya se deja sentir…Como el que se da en El Propio Municipio, como El Que Llega De La Capital Tamaulipeca. Sea Como Sea y De Donde Sea, No Creo Que Sea Muy Buena Idea evitar La Reelección de RIVAS CUELLAR por los riesgos que se correrían, ya que se pondría en riesgo El Triunfo Electoral Del PAN a La Presidencia Municipal, bajando sensiblemente también La Votación Presidencial, al igual que Al Congreso de La Unión…

EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA todo hace indicar que El PAN perderá La Elección a La Presidencia Municipal, aun cuando la actual alcaldesa podría llegar a una Diputación Federal. La Comunidad Política Pluripartidista de Reynosa, creo que desde hace un buen rato determinó que su próximo alcalde, llegara bajo las siglas de MoReNa y que La Votación Presidencial de ese municipio será a favor de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…Aunque El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA es Reynosense El Panismo de ese municipio se encuentra muy dividido y muy lejos de La Unidad…El Pleito Político Gubernamental interpartidista abona para una derrota electoral en el 2018…

EN MATAMOROS, LA FALTA DE UNIDAD parece ser algo insuperable, aparte de que el principal aspirante a La Presidencia Municipal de Matamoros, por El PAN, como lo es El Diputado Local, CARLOS GARCIA GONZALEZ, hasta ahora, no es un Factor de Unidad ni garantía de Triunfo Electoral, mientras que JESUS (Chuchín) DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE del PRI, en Su Chamba de Presidente Municipal, diariamente gana adeptos para su Reelección, llevando como respaldo electoral la aprobación ciudadana a la hora de desempeñar Su Chamba de Alcalde, luego que su antecesora estuvo por encima de sus antecesores, CHUCHIN en menos 5 meses rebasa la expectativa sobre su quehacer en la Administración Municipal de Matamoros, sin embargo El PAN-Gobierno tratará de poner trabas desde El Congreso del Estado. Se dice que con La Candidatura a Presidente Municipal de CGG se cumpliría con un compromiso político, aunque con ello no se garantizara el triunfo electoral de ese municipio. La Pequeñez del Actual Pastor Legislativo, de ocurrir ello, se agigantaría, de ahí que GARCIA GONZALEZ tenga que invertir más hechos que palabras en Beneficio del Municipio y Los Matamorenses, ya que CHUCHIN le saca mucha ventaja, aun y cuando, tanto El Ejecutivo como El Legislativo traten de hacerlo morder el polvo electoral o dejarlo fuera de combate antes de La Lid Electoral…

EN LA CAPITAL TAMAULIPECA, EN Ciudad Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER la tiene mucho más difícil que CHUCHIN por la franca hostilidad que se nota y se siente de parte Del Gobierno Del Estado Al Gobierno Municipal, En 1993 En El Gobierno Panista Municipal de GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ y El Gobierno Estatal de MANUEL CAVAZOS LERMA, La Hostilidad entre Los Dos Órdenes de Gobierno provocó que Victoria y Los Victorenses salieran perdiendo, sólo que en El Siglo XX El Belicoso era GUSTAVO, mientras que CAVAZOS muy a la sorda provocaba que el carisma y los dichos Gustavistas quedaran sólo en palabras frenándose el desarrollo y crecimiento de La Capital Tamaulipeca. Actualmente El Alcalde ALMARAZ SMER busca llevar la fiesta en paz, pero como que las condiciones no se dan, sino por el contrario, el clima y el ambiente se siente enrarecido y hasta tenso, pese a ello El Presidente Municipal Victorense hace su chamba y un poquitín mas, pese a la estrechez económica presupuestaria, al optimizar recursos, sin embargo no gusta su forma de trabajo gubernamental que logra penetrar en el ánimo de La Ciudadanía Victorense…

EN TAMPICO MAGDALENA PERAZA GUERRA navega contracorriente, con Un Municipio que le dejaron en Banca Rota y de pilón, con una relación oficial con El Gobierno Del Estado que no es de lo mejor, pese a ello, su experiencia, trabajo, carisma, así como una conducta político-administrativa que miran bien Los Tampiqueños y Tampiqueñas, creo que le pueden garantizar La Reelección bajo Las Siglas del Partido Político que se Trate, En El Puerto Jaibo, MoReNa también podría levantarse con el triunfo electoral a Nivel Municipal y Presidencial, aun cuando la hostilidad oficial hiciera acto de presencia…Madero y Altamira son municipios en donde El PAN podría garantizar el triunfo electoral, aunque ahí La Ola Lopezobradorista de MoReNa podría complicarle las cosas Al PAN y sus candidatos…

LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA QUE Impera hasta ahora en Tamaulipas es Una Loza Muy Pesada para El Gobierno del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…A corto plazo. No se ve por donde se pueda revertir este fenómeno que difícilmente se podrá frenar severamente Si No Se Piensa, Ni Se Hace Lo Correcto, de ahí que En El Gobierno De Los Vientos De Cambio Que No Se Dobla, Ni Se Vende, no debe tener cabida La Terquedad, La Arrogancia y La Ambición…Recordar Que La Ciudadanía, porque así lo quiso y así lo dispuso, sabe Que Perder No Puede Ser El Final, Sino Que También Puede Ser El Principio. En Tamaulipas La Ciudadanía y El Electorado Tamaulipeco se inclinó mayoritariamente por El PAN, En El 2018, si El Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA hace bien las cosas gubernamentales El Pueblo Tamaulipeco le refrendará Su Confianza, de no ser así, El Proyecto Gubernamental Transexenal, deberá guardarse para una mejor ocasión…

PARA TERMINAR LA ENTREGA, le decimos que La Inseguridad y Violencia que galopa con impunidad por la geografía Tamaulipeca ya trae y tiene en un predicamento Al Gobierno Estatal de GARCIA CABEZA DE VACA, deseamos que la circunstancia no empeore y que La Procuración de Justicia sea mas asertiva y eficaz para que evite todo tipo de ridículos y bajas innecesarias, buscando siempre El Bien Mayor, El Bien Del Estado y Los Gobernados. Recordar que el manejo de medios nacionales cada día es mas difícil de contener, aun cuando para ello se contrate a verdaderas chuchas cuereras como son las que tiene a su servicio El Gobierno del Estado de Tamaulipas, destacando entre ellos HUGO SCHERER que en Campaña en 2016 dio óptimos resultados, sólo que Una Cosa es Andar En Campaña y otra Muy Diferente Gobernar…

COMO COLOFON LE DECIMOS que Los Compromisos Políticos que contrajeron Los Vientos del Cambio paulatinamente se cumplen, de ahí que en El Gobierno Panista de CABEZA DE VACA existan funcionarios de distintas divisas y hasta fuereños que desplazan a valores tamaulipecos y también panistas, compromisos que seguramente se hicieron arriba de la mesa de negociaciones, la incógnita siempre es con los compromisos que se llegan a realizar por debajo de la mesa y que luego se andan reclamando en El Ciberespacio o En Mantas. El Mandatario Tamaulipeco como Enemigo de La Corrupción y Amante De La Transparencia, quiero creer que a la brevedad posible clarifique y limpie de cualquier sospecha o dicho, tanto a Su Persona como a Su Gobierno, Por El Bien Del Estado y Los Gobernados que añoran El Imperio de La Ley y La Justicia, así como La Paz y Armonía que La Sociedad Civil y Ciudadanía Tamaulipeca perdieron en Los Gobiernos del PRI y que tienen la esperanza de recuperar con El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

