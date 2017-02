DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

UNA DE…CAL POR LAS QUE VAN DE ARENA

HACE CASI 37 AÑOS, EN ABRIL DE 1980 La Clínica-Hospital Del ISSSTE de Ciudad Victoria era inaugurado Por El Titular de La Secretaría de Salud del País, El Tamaulipeco Dr. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, en pleno apogeo de La Sucesión Gubernamental de Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, en esa ocasión, la pregunta obligada de los que cubríamos La Fuente, entre otras era cuestionarlo. Sobre su aspiración o no a La Gubernatura de Tamaulipas, La Respuesta fue Un Contundente NO…Su Aspiración Era Presidencial como cabeza de La Corriente Política Diazordacista de México…

MORELOS JAIME CANSECO, en ese tiempo, Senador de La República por El Estado de Tamaulipas, ya se sentía El Candidato Tricolor y virtual sucesor de Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, simpatizaba y auspiciaba esa candidatura junto con JOAQUIN ”La Quina” HERNANDEZ GALICIA. Para esas fechas El Tecleador ya sabía que El Abogado MORELOS estaba fuera de La Jugada…Meses antes en una de las tantas pláticas con El Diputado Federal Tamaulipeco oriundo de Matamoros, Don MIGUEL TREVIÑO EMPARAM en La Capital del país, sobre ese tema, me decía, Ya Hable Con “Pepe”—JOSE LOPEZ PORTILLO Y PACHECO, Presidente de La República de ese entonces— “y ya me dijo que Si EMILIO No La Quiere, seré El Candidato”…Nomas Que Uno Propone y Dios Dispone y El Presidente de La República hacia Gobernadores, lo cual ahora esa moneda queda en el aire…

EN 1980 Al Presidente LOPEZ PORTILLO se le comenzó a hacer bolas el engrudo político sucesorio del 1982…El Diazordacismo estaba haciendo mucho ruido comandado por El Ex-Jefe del ese entonces Mandatario Nacional, para La Sucesión Presidencial, por los bandazos de la economía mundial se complicaba y MARTINEZ MANAUTOU y sus seguidores y simpatizantes, no era El Común Denominador Tricolor más adecuado, de ahí que al doctor EMILIO se viniera a Tamaulipas a Regañadientes, dejándolo así fuera de La Jugada Presidencial. MORELOS, DON ENRIQUE y LA QUINA, sobre todos los dos últimos, queriendo o no a trabajar políticamente para El Galeno Tamaulipeco…

A LA FECHA, MARTINEZ MANAUTOU, podemos considerarlo como El Gobernador Constitucional de Tamaulipas, más cuajado, más completo y más demócrata, seguido de su sucesor, AMERICO VILLARREAL GUERRA, de ahí que aun a la fecha tengan vigencia, gente que en su momento formó parte del Equipo del Gobierno de EMILIO MARTINEZ MANAUTOU. Lo anterior es una muy somera reseña de mi vagancia periodística y la traigo a colación porque me toco ser testigo, como del esplendor de hace casi 37 años, queda poco, los años no pasan en balde, el crecimiento poblacional de casi 4 décadas ta’ cañón, instalaciones, personal y billetes, son insuficientes, tanto para derechohabientes como para sus familias, pese a ello, los encargados del nosocomio hacen su mejor esfuerzo, que existen fallas y carencias, es inocultable, se han dado casos que irritan, que molestan, que lastiman, por desgracia, cuando Los Alcances Son Cortos y Las Limitaciones Muchas, aun cuando se optimice todo tipo de recursos La Atención y Los Resultados No Son Los Deseados Por Los Derechohabientes y Señalamos Culpables, La Impotencia y El Estado Emocional no nos permite dimensionar totalmente Los Pros y Contras del ISSSTE…Claro, La Bronca comienza desde La Capital del País y estalla en Tamaulipas como en otras entidades federativas…

ESTE JUEVES POR CUESTIONES PERSONALES—una de mis hijas—deambulaba por La Clínica-Hospital del ISSSTE, primero en un área médica de reciente construcción, luego andaría por el área de Consultas con Otra de Mis Hijas para que El Pediatra diera fecha para la atención de MI DYLAN RODRIGO. Eso sí, si algo sobraba, eran pacientes, la atención que recibían, seguramente era la adecuada, no había borlote, eso sí mucha paciencia para esperar turno para su atención, le estoy hablando de las 14 horas en adelante, luego llegaría a urgencias porque La Mama de MI CONSTANZA y MI IAN ALEJANDRO del área médica de reciente creación la mandaron a la de urgencias del edificio que data de hace casi 37 años…esa área estaba a reventar, pacientes por aquí, familiares por allá, todos en espera de turno, conforme a la gravedad del malestar era el ingreso, unos de inmediato, otros a esperar, pero todos con la esperanza de una sanación. Afuera, otro riatazo de gente esperando a familiares o llegando a recibir atención de urgencia…

LO ANTERIOR, A LO MEJOR, ES UN Panorama cotidiano, sin embargo algo pasaba por el arremolinamiento de gente de un lugar a otro…El Culpable de esos arremolinamientos era El Doctor JUAN GUILLERMO MANZUR ARZOLA, supimos que antes de llegar a la sala de espera de Urgencias hizo un recorrido por las maltrechas instalaciones que el tiempo y el uso de las mismas, no las tienen en las mejores condiciones como sería el deseo de derechohabientes y directivos del ISSSTE, bueno, eso creo, en fin, creo que MANZUR ARZOLA, luego de que han pasado eventos tristes y desagradables en el interior de La Clínica-Hospital, junto con su Estado Mayor se pusieron a arrastrar el lápiz y preparar las demandas hospitalarias y de servicio, lo mismo que de medicamentos y personal para Una Pedicha Oficial a Oficinas Centrales con Un Buen Respaldo que como Justificante pueda servir para mejorar las condiciones de Servicio del ISSSTE Tamaulipeco, para beneficio de Sus Derechohabientes y Familiares y muy en especial a los que habitan en La Capital Tamaulipeca…Seguramente ese tipo de recorridos de reconocimiento El Doctor JUAN GUILLERMO lo realizará por todo El Estado y así escuchar de viva voz del Derechohabiente, su opinión, su queja y porque no, hasta algún reconocimiento, porque no todo es malo, lo malo también tiene bueno, ya que sin lo malo, lo bueno no puede llegar…Aunque El Delegado Estatal del ISSSTE se hacía acompañar por sus más cercanos colaboradores, tanto en lo medico como en lo administrativo, El Doctor ALFONSO LEON PERALES como dirigente estatal del Sindicato del ISSSTE no se despegaba de todo lo que se veía, se escuchaba y se decía…Lo Vi, No Me Lo Platicaron y También Lo Escuche, que, qué bueno que El Delegado en persona se aparecía por ahí para que supiera como los tratan y como los atienden, las expresiones no todas eran favorables, ya que una que otra de dejaba escuchar. Palpe y mire MANZUR ARZOLA con ese gesto levanto simpatías y esperanza, esperemos que no le falle a La Institución y mucho menos a Los Derechohabientes…Como Dice ese Anuncio Peñanietista que “Las Cosas Buenas No Se Cuentan, Pero Cuentan Mucho”, esto podría ser uno de esos casos…Pasar a ver dónde andaban Mis Hijas Con PEREZ, Mi Esposa y toparme con Los Funcionarios del ISSSTE me cambio el humor negro que traía por culpa de “Un Zopenco” que se identifica con “Hitler” que debe estar acostumbrado a vivir de rodillas y a tocar la corneta…

Me gusta: Me gusta Cargando...