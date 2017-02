DE FRENTE Y DE PERFIL

D E F R E N T E Y D E P E R F I L

Por Jorge Vázquez Martínez

LA MODORRA DEL PRI TAMAULIPECO A SACUDIRSE Y DESPERTAR

HERIBERTO RUIZ TIJERINA, EDGARDO MELHEM SALINAS y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, Creo que podrían ser de los principales operadores políticos del PRI-Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO en Tamaulipas, rumbo a la Elección Federal y Municipal del 2018, entre otros…

TANTO RUIZ TIJERINA COMO MELHEM SALINAS tienen suficiente legua recorrida en Las Bases Tricolores, mientras que El Mantense GUEVARA COBOS otro tanto, aunque con menor intensidad que los otros dos. El Primero, RUIZ TIJERINA se ha ganado El Respeto y Admiración de Propios y Extraños, siempre remando contra la corriente, aun en contra del Mandatario Estatal Tricolor en turno, sin embargo, siempre a su disposición, pero sin estar dispuesto a realizar “chicanadas” a quienes le entregan y le dan su confianza…

EL LÍDER DE LA BANCADA LEGISLATIVA del PRI en La Cámara de Diputados del Congreso de La Unión, El Riobravense EDGARDO MELHEM SALINAS, como que apunta para el PRI Tamaulipeco, aun cuando con anterioridad, prácticamente se descartaba. En Su reciente visita a La Capital de Tamaulipas lo vimos asumir con respeto, pero con jiribilla su papel de oposición al PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, cuando con cierto sarcasmo y una fuerte dosis de ironía se preguntaba donde andan o donde están los elementos policiales que serían capacitados por Las Autoridades Gringas para prestar un mejor servicio policiaco a Los Tamaulipecos, para hacer retornar La Paz y Tranquilidad a Los Gobernados y El Estado…

A LA FECHA NO SABEMOS DE UN SOLO Elemento Policial Tamaulipeco que este en El País Gringo recibiendo la capacitación de la que tanto se llenaba la boca GARCIA CABEZA DE VACA como Candidato a Gobernador de Tamaulipas cuando hacía referencia al tema de La Inseguridad y La Violencia que se padece en Tamaulipas y que en los últimos meses de Su Gobierno, se ha acervado este fenómeno, dado que la inseguridad y la violencia se ha intensificado en determinados municipios del Estado, en los últimos días, El Municipio Natal del Gobernador, Reynosa, vive como nunca, momentos de zozobra y miedo…La Inseguridad Municipal puede ser letal para Los Gobernados de ese Municipio…Por cierto, GARCIA CABEZA DE VACA tiene un buen rato que no se para en la tierra que se asegura que lo vio nacer y cuando ha estado, como se dice en el argot beisbolero es de pisa y corre…

ALEJANDRO GUEVARA COBOS como que calmo sus ansias de novillero para ocupar La Presidencia Estatal del PRI Tamaulipeco, sobre el particular se pusieron en la balanza los pros y contras, lo positivo y lo negativo de su persona, así como su capacidad para sumar y multiplicar, lo mismo que para restar y dividir en el plano y padrón electoral tamaulipecos y muy en especial en lo que concierne al Voto Tricolor, de ahí que ahora ya se le mire con cara de delegado federal de SEDESOL Federal en El Estado, incluso en El Sur Tamaulipeco ya le hicieron “una comida” en su honor, al presumir que fue el principal gestor para conseguir 90 millones de pesos a productores agropecuarios, Tanto de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas…Lo cierto es que una vez más ALEJANDRO de nueva cuenta hace ruido…El Cumplimiento de Su Palabra, siempre ha sido su Ventaja y Desventaja. De Su Palabra y Cumplimiento de Compromisos depende el crecimiento político de este tamaulipeco nativo de Mante, lo pongan, donde lo pongan, ya que por patrocinios no para, tanto en el ámbito federal, como Presidencial, lo mismo que en Gobiernos Estatales y Fuerzas Armadas…La Solución o Problema, depende del propio ALEJANDRO…Lo del Futuro Inmediato, En Política, pudiera ser Su Único y a lo Mejor Hasta Su Último Tren, tantas oportunidades también se acaban…No Siempre El Sol Pega de Frente, de ahí la importancia de que su desempeño sea de primerísimo nivel, sea donde sea, que sea enviado, trátese del PRI Estatal o de La SEDESOL Federal…

HERIBERTO RUIZ TIJERINA ES UN Operador Político, que cualquier partido político quisieran tener El Lujo de Tenerlo, ya que su persona y trabajo político es reconocido y admirados por propios y extraños…Activo Político que en El PRI no han sabido o no han querido Reconocer y darle El Lugar que Le Corresponde…RUIZ TIJERINA con MELHEM o ALEJANDRO sería un colaborador de súper lujo…ANTES DE HERIBERTO, El Movimiento Territorial del Tricolor era sólo un Membrete que se usaba para justificar un ingreso y un puesto partidista. RUIZ TIJERINA le dio Voz y Voto en el CDE del PRI con hombres y mujeres de carne y hueso que en los 43 municipios tamaulipecos se hacían escuchar, El Militante del MT de HERIBERTO, normalmente era “un guerrillero político”, “Un Espartano Tricolor” de Pensamiento Libre que siempre resultaba incomodo Al PRI Municipal, como el propio RUIZ TIJERINA resultaba incomodo al CDE del PRI del Estado…El Propio Gobernador EGIDIO TORRE CANTU—en ese entonces—junto con su gabinete, escucho de viva voz La Inconformidad y El Desencanto Al PRI-Gobierno de esa época, de la inmensa mayoría del Militante y Simpatizante Tricolor…HERIBERTO sin proponérselos fue su Portavoz cuando hizo uso de la palabra en una asamblea estatal del PRI, Mientras que El Sector Oficial y Partidista lo Satanizaban, Las Bases y La Clase Política, no sólo del PRI, Sino También de La Oposición, Le Reconocían Su Valor Civil y Partidista, para decirles En La Cara, Lo Que Les Estaba Diciendo y a Quienes Se Los Decía, pues era El Sentir del PRIísmo Tamaulipeco, al igual que El Sentir de Todo Gobernado…Actualmente, bueno desde hace rato La CNOP de Tamaulipas anda agonizante, casi casi, como La CTM…El Vallehermosense EFRAIN DE LEON en el 2016 hizo lo que pudo y le dejaron hacer, de ahí que las cuentas entregadas no fueran buenas…Creo que La CNOP requiere no con urgencia, sino como una emergencia, una persona que tenga El Perfil de HERIBERTO RUIZ TIJERINA para que La CNOP deje de ser más un membrete, que un verdadero conjunto de Organizaciones Populares en Movimiento, Con Vida Partidista Tricolor recuperando El Orgullo y Dignidad de decirse y llamarse Cenopistas, no sólo de nombre, sino De Acción y Obra…Si Al Movimiento Territorial HERIBERTO RUIZ TIJERINA lo hizo Renacer de La Nada, a La CNOP Tamaulipeca, seguramente le regresaría el esplendor que trae perdido desde hace muchos años, creo que la última vez que brillaba con luz propia fue cuando FELIPE GARZA NARVAEZ le encontró su verdadera identidad y la hizo valer en las gestas electorales, tanto federales como locales…

EN LA CAMPESINA TRICOLOR, CREO QUE La CNC, desde la trinchera que conforma La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, FLORENTINO “Tino” SAENZ COBOS, la hacer bien, aunque debe deshacerse de la Mafia Campirana que construyeron GUDALUPE FLORES VALDEZ, al igual que JUAN BAEZ RODRIGUEZ entre otros que siempre jugaron para Su Santo, Menos para El Beneficio del Ejidatario, del pequeño productor agropecuario al que solo buscaban en las épocas electorales. MAFIA AGROPECUARIA que a la fecha sigue sangrando Al Agrio Agropecuario y muy en especial Al Productor de Sorgo, no sólo de Tamaulipas, sino del resto del país, bueno, esa es otra historia. Lo Cierto es que TINO, puede y debe tener buen tino en la solución de las necesidades de Los Campiranos Tamaulipecos. El Mantense tiene con que, nomás que no se habrá, que no se raje, que se la parta por los campiranos y vera como la respuesta partidista y personal, será positiva…

EN EL SECTOR OBRERO, SIN DUDA alguna, El Sempiterno líder de La CTM Tamaulipeca EDMUNDO ROMAN debe dar paso a nuevas generaciones, Su Ser y Su Actuar, resulta anacrónico, aparte de la falta de empuje en su liderazgo cetemista…El Sector Obrero del PRI y en especial La CTM requiere de una fuerte sacudida, de hacer a un lado todo tipo de inercias y retomar Una Verdadera Defensa de La Causa Obrera desde cualquier Trinchera en Los Tres órdenes de Gobierno e Iniciativa Privada. Sobre El Particular, creemos que es la hora del Reynosense REYNALDO GARZA ELIZONDO, amalgama modernidad y pasado obrerista…La CTM en Tamaulipas, como en México, es más de Oposición que del PRI. En Las Urnas les responden a Sus Líderes Charros cruzando la boleta electoral normalmente en contra de los candidatos Tricolores, de ahí la Emergencia de que En El Sector Obrero Tricolor Tamaulipeco se haga un cambio y movimiento que sea real, no sólo de forma, sino de fondo…

EN EL MOVIMIENTO TERRITORIAL, sea como sea, “El Betico” HUMBERTO VALDEZ RICHAUD le hace la lucha, no deja morir del todo el trabajo que en su momento hizo HERIBERTO RUIZ TIJERINA, aparte de ser un tipo no dejado, aunque eso no le quite algunas tachitas que carga desde hace buen tiempo, “El Betico” con gritos y sombrerazos no se raja aun cuando su autoridad moral no sea de lo mejor, pide y quiere, por el bien del PRI Estatal que ya sea electo el o la nueva dirigente del CDE del PRI de Tamaulipas…

Parte terminar la entrega Le Decimos que se dice que Los Últimos serán Los Primeros, Las Mujeres Tricolores, Lideradas por SUSANA HERNANDEZ FLORES están bien representadas, La Diputada Local Del Congreso del Estado, sin mucho aspaviento, hace lo que tiene que hacer y como que trae tenis, la chamba partidista la hace con efectividad, sin ruido y sin alboroto, como que mejor deja que hablen por ella los resultados, sobre todo, los positivos, nadie es perfecto, por fuerza, alguna rola se le tiene que escapar…El PRI Tamaulipeco en ese sentido se puede decir que anda bien, lo que no puede decirse en El Sector Juvenil y Cibernético, en fin. PRImero Es El Uno y Luego Es El Dos…Pronto El PRIísmo Tamaulipeco tendrá Delegado Estatal y en breve una Nueva Dirigencia Estatal, en calidad de mientras, Las Calabazas ya se van acomodando en La Carreta Tricolor de cara a La Elección Presidencial del 2018 en la cual El Tricolor y El PAN, aun cuando se junten, legalmente o. de facto, están en la lona…La Sociedad Civil y La Ciudadanía Mexicana en Las Urnas Cobraran La Afrenta que La Tecnocracia-Neoliberalista del PRI y PAN tienen Al País y a Los Gobernados en forma integral Con Hambre Y Sed De Justicia desde hace muchas décadas…Por cierto, El PRI Nacional desde El 4 de Marzo una vez mas, pero ahora con mayor intensidad Lucraran Con La Imagen y Legado Político de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA y en el mes de agosto en Una Asamblea Nacional tratar de corregir lo incorregible. En Tamaulipas El PRI como oposición Al PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA le puede dar mas que un muy fuerte dolor de cabeza, ya que desde el interior del propio PAN-Gobierno, con fallas y desatinos, les pueden facilitar las cosas, aun y cuando MoReNa obtendrá una muy respetable cantidad de Sufragios, tanto en lo Federal, como en Lo Municipal, será una votación de tercios. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El Tan, Tan…