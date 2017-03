DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

PREXEDIS BALBOA Y MEDIO SIGLO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA

TERMINO EL MES REPUBLICANO de 2017, año en el que, La Nación, Los Mexicanos, vimos como Nuestra Carta Magna cumplía Sus Primero Cien Años de Su Promulgación. El 5 de Febrero Día De La Constitución De Los Estados Unidos Mexicanos, a Lo Largo y Ancho se le rindió Pleitesía Al Constituyente de 1917. Tamaulipas no fue La Excepción y Menos Ciudad Victoria como Capital Del Estado, que el evento resultara el peor de todas Las Capitalidades de Las Entidades Federativas de La Nación, no fue culpa de Los Gobernados, La Responsabilidad de Organizar Esa Fecha Cívica correspondió Al PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, que sus colaboradores y encargados de ello, salieran chambones y malos para interpretar la Institucionalidad Cívica de México, son formas que debe corregir El Llamado Gobierno de Los Vientos de Cambio…

DIAS DESPUES, CUANDO EL GOBIERNO Federal entregó una copia fiel y exacta de La Constitución de Los Estados Unidos Mexicanos que, se promulgó en Querétaro el 5 de Febrero de 1917, a Los Estados de La República, a Tamaulipas, La Entrega La Hizo con La Representación Presidencial, ALFONSO NAVARRETE PRIDA, titular de La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de La Federación, en el uso de La Palabra, por breves Minutos dio una auténtica Cátedra de Derecho Constitucional, luego de escuchar Al Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA palabras alusivas al evento Republicano por La Entrega Del Facsímil de La Carta Magna de La Nación, aparte escuchar sobre el mismo tema a Los Titulares de Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado…

VIEJOS AMIGOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, el propio 24 de Febrero, Día de La Bandera, nos hacían ver el porqué de Las Palabras Doctas y Constitucionalistas de NAVARRETE PRIDA…Luego, como con algo de sorna nos deslizaban un “Al Buen Entendedor Pocas Palabras”, ello me hizo buscar Los Discursos del Mandatario Tamaulipeco, lo mismo que del Matamorense CARLOS ALBERTO GARCIA y El Reynosense HORACIO ORTIZ, para tratar de entender la especie de Cátedra De Derecho Constitucional por El Mexiquense que traía a Tamaulipas La Representación Presidencial. Los Discursos no traían una solidez constitucionalista, independientemente de las alusiones fuera de contexto que restaban solemnidad y respeto a Un Acto Republicano que emanaba de La Federación vía Secretaría de Gobernación…Los Tiempos Son De Gobierno…Los Tiempos de Campaña concluyeron el primer domingo de junio de 2016. Como Gobierno, El Imperio de La Ley y La Justicia debe prevalecer. El Gobierno de Tamaulipas y El Gobernador Constitucional, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, en La Constitución De Los Estados Unidos Mexicanos, tienen el respaldo irrestricto hacer respetar La Constitución Política Tamaulipeca. Toca a Los Órdenes del Gobierno Local, Hacer Gobierno, Gobernando Con Sabiduría y En Un Marco de Derecho…

TODO DE TODO: PARA TODOS

SIN DUDA ALGUNA, TANTO EN MEXICO Como En Tamaulipas, El Mal Gobierno y El Entreguismo Desbocado ha provocado que Una Nación Rica, como es La República Mexicana y Una Entidad Federativa, como lo es Nuestro Estado padezcan de una pobreza crónica, aunque no como muchas otras, que no es consuelo, pero están mucho peor, basta con tomas de ejemplos a Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, tan sólo por citar unos. En El País La Tecnocracia y El Neoliberalismo Hipotecaron a México y empobrecieron a Los Gobernados, sobre todo, de 1983 a la fecha, ya que de 1970 a 1982 El Nacionalismo y Una Economía Mixta evitaba que México padeciera un intervencionismo internacional tan descarado como comenzó a pasar de MIGUEL DE LA MADRID HURTADO a Nuestros Días, Gobiernos dominados por gabinetes formas casi en su totalidad en El Extranjero. A Nuestro Tamaulipas, con Los Egresados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey—MCL, TYR, EHF y ETC—El Estado perdió La Paz y Armonía de antaño, aun y con todos los altibajos que se daban con Los Egresados de La UNAM, sin olvidar a sus antecesores que Gobernaban Un Tamaulipas que desde hace décadas se añoran. Tamaulipas sufre una descomposición social y política a partir de la llegada de Gobernadores Egresados del TEC de Monterrey…La Seguridad y El Imperio de La Ley de antes de ellos, poco a poco se fue perdiendo para dar paso a La Inseguridad y La Violencia que tiene Al Estado y a Los Gobernados en La Zozobra y Atemorizados…El Común Denominador para este nefasto fenómeno, Fue La Creciente Corrupción Sexenal…En Tamaulipas, esperamos que con El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, La Impunidad Que Emana de La Corrupción Oficial de Los Tres Órdenes de Gobierno se frene al máximo para que Los Gobernados del Estado Tamaulipeco podamos vivir con más paz y armonía, sin la incertidumbre, la zozobra, miedo y temor con la que se sale de casa todos los días, ante Un Inseguridad y Violencia Engrandecida ante La Pequeñez de La Procuración y Administración de Justicia, con una Institución de Seguridad Pública Estatal que no genera confianza a La Ciudadanía y Sociedad Civil de Tamaulipas…

POR OTRA PARTE LE DECIMOS que este 2 de marzo El Rector ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO rendirá Su Tercer Informe, evento que se anticipa sobrio y austero, sin descartar algún anuncio que haga ruido…Se puede decir que El Rectorado de ETIENNE no es lo bueno que se quisiera, pero tampoco es lo malo que quisieran algunos, lo cierto es que, como hay aciertos hay fallas, más lo primero, aunque lo último es más ruidoso…En Calidad de Mientras GONZALO HERNANDEZ ex-cacique de Trabajo Social, luego del descolón y la forma, nada sutil como fue tratado el 24 de febrero por El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, sus sueños de grandeza tuvieron un amargo despertar, gozar de plena libertad, ya lo hace ir de gane…La Secretaría General de Gobierno le dará su ubicación y destapará su real estatura universitaria…

POR CIERTO,EL 3 DE MARZO SE Cumplen Los Primeros 50 Años de La Autonomía Universitaria, lo que hoy es La Universidad Autónoma de Tamaulipas, no Una Universidad patito como se dan varias en El Estado comenzando por la de PANCHO CHAVIRA que supo envolver muy bien a su Tocayo, El Hoy Gobernador Constitucional de Tamaulipas, de ahí que con sus consanguíneas, mande galleta En El Gabinete Del Gobierno de Los Vientos de Cambio…Recordar a ENRIQUE GARCIA GUEVARA y FLAVIO ROCHA como una especie del simbolismo de La Autonomía Universitaria que se otorgará en 1967 en El Gobierno de Don PRAXEDIS BALBOA GOJON…Fue también en ese año, pero en el mes de Julio, cuando BALBOA GOJON celebró en todo lo alto Los Primeros 350 años de La Fundación del Municipio Donde Nace Tamaulipas, TULA, que en La Actualidad cuenta con La Denominación de Pueblo Mágico, cosas del destino, El Municipio Hoy Es Gobernado por alguien que no es nativo del municipio, pero que los propios lugareños, sobre todo, los que gustan de enredar la política de Nuestro TULA, son los que orillaron y empujaron a que TOÑO LAMINAS, también conocido como ANTONIO JEIJA VILLARREAL sea con todas las de la ley Presidente Municipal Del Municipio más Antiguo—papelito habla— de Tamaulipas…

PERO ESTABAMOS CON LO DE La Autonomía de La UAT, en los primeros años pasaron varios Rectores en La Naciente Universidad Autónoma de Tamaulipas. Fue Con JESUS LAVIN FLORES como Rector cuando La UAT inicia su crecimiento Físico, Intelectual y Académico eran los tiempos cuando Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ era Gobernador, LA UAT era un ente de Educación Superior que despertaba codicias y ambiciones, de ahí Los Grupos Políticos Estudiantiles que brotaron por todos los municipios a donde La UAT Llegaba, sin duda alguna, El Grupo ENRIQUE GARCIA GUEVARA de La Facultad de Derecho de La Capital Tamaulipeca cobró gran notoriedad y poderío estudiantil con el liderazgo de ALFONSO “El Yuca” PEREZ VAZQUEZ,

Que hacía sentir también su liderazgo en Nuevo Laredo, Matamoros y parte de Reynosa…En Tampico el que más pesó en La UAT fue el Grupo de JUAN MANUEL SANCHEZ GUERRERO, aunque en el puerto Jaibo también tenían sus cotos de poder estudiantil JUAN MANZUR, GASTON GONZALEZ, ROBERTO “El Boby” HERNANDEZ BAEZ, hoy delegado estatal del ISSSTE…de esa pléyade de dirigentes estudiantiles nos parece que EL BOBY salió más largo que La Carretera para saberse incrustar en las nóminas estatales y federales, aparte de La Universitaria en la que por mucho tiempo militó…Por cierto, luego de JESUS LAVIN FLORES a Rectoría llegó JOSE MANUEL ADAME MIER, seguido de HUMBERTO FILIZOLA HACES, quién dio paso a JESUS LAVIN SANTOS DEL PRADO y este a su vez a JOSE MARIA LEAL GUTIERREZ que a su vez entregó El Rectorado a CARLOS ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO…Con El Segundo CHUCHO LAVIN, en El Gobierno de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA La Debacle de los grupos políticos UATEÑOS se podría decir que llegó a su fin…TYR supo seducir a FILIZOLA HACES haciéndolo diputado, comenzando El Gobierno del Estado a Meter Las Manos en La Elección o Nombramiento de Rectores…ETIENNE PEREZ DEL RIO en breve entregará la estafeta a quién El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA crea que podrá llenar con creces El Lugar de CARLOS ENRIQUE, sobre si será mejor o peor, el tiempo lo dirá…Se me pasaba En Victoria también tenía su coto de Poder Estudiantil, HUMBERTO FILIZOLA HACES, al igual que FERNANDO ARIZPE GARCIA que a la postre aun disfruta de algo que hizo LAVIN FLORES…ARIZPE tiene muy buenos cuentos, el mejor de ellos es el de ahora como Regidor del Ayuntamiento Victorense, aunque en su momento también pasó por La CNOP Estatal…Otro que mandaba galleta en La Capital Tamaulipeca es ENRIQUE DE LA GARZA FERRER sus dominios fueron Trabajo Social de la UAT que luego paso el tristemente célebre GONZALO HERNANDEZ FLORES que siempre pensó y creyó que GARCIA CABEZA DE VACA lo haría Rector…En Fin Sobre La UAT existe de todo, al igual que en lo gubernamental…De lo anteriores nombres que señalamos, quizá se nos escapen algunos, Lo cierto es que a la fecha de esos liderazgos que en su momento formaron parte de la plantilla estudiantil, para luego transformarse en profesionistas y luego en directivos universitarios y alguno hasta llegar a Rector, la mayoría se dedica a su profesión y a sus negocios, como siempre, de las camadas, alguien sobrevive y mantiene el ímpetu estudiantil en su región, como El Sempiterno NETO paisano de TINO de la CNC Tamaulipeca…Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

