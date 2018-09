DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

MEXICO LINDO Y QUERIDO…CON GOBIERNOS QUE NO TE MERECEN

EL ULTIMO Y SEXTO INFORME DE Gobierno Del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO es toda una polémica…Sus detractores y malquerientes se dan una gran agasajo, no así sus seguidores y simpatizantes. Su Gobierno y Su Persona salen muy raspados, con un muy alto grado de reprobación ciudadana, la percepción popular así lo indica, como que nunca supo, ni pudo comunicarse adecuadamente con Los Gobernados. Lo Positivo de Su Gobernanza fue opacado por negativos escandalizadores en la administración federal. Irónico, después de Su Sexenio Gubernamental comenzarán a notarse sus aciertos y no descarte que hasta sea extrañado…Las comparaciones son odiosas, pero es en lo primero que se fija y siente El Gobernado, en Los Tres Órdenes de Gobierno…Los Tamaulipecos y Tamaulipecas, sabemos de ello, lo sentimos en carne propia.

GUARDANDO LAS PROPORCIONES, cuando se hacía política, política, sobre todo en Tamaulipas. Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ como Gobernador Constitucional con urbanidad política consintió que en tiempo y forma, Su Sucesor—Doctor EMILIO MARTINEZ MANAUTOU— con parte de su equipo, se enteraran de la problemática y las cosas de gobierno en la entidad, aunque el galeno para esa cuestión ya traía un colmillo muy retorcido, ya que era un jugador protagonista de Grandes Ligas. En Su Momento, EMM hizo otro tanto con Los Allegados del Ingeniero AMERICO VILLARREAL GUERRA y el a su vez con MANUEL CAVAZOS LERMA. Podría decirse que AVG en bandeja de plata, con mucha anticipación, permitió a MCL incursionar en las cosas del gobierno Al Matamorense, al grado de confundir Las Preñadas con Las Paridas, El Vaquerito de Las Pirámides. Una Cosa es Ser Gobernador Electo y otra Cosa es Ser Gobernador Constitucional. Las Taras y Complejos de MCL, hizo que JUAN GENARO DE LA PORTILLA y PEDRO SILVA, en su sexenio, por capricho, venganza o lo que usted quiera, Legaloidemente, torciendo y pervirtiendo La Ley y La Justicia, en El Sexenio CAVACISTA, estos personajes, que en El Sexenio Ameriquista fueron emblemáticos, Por Abuso De Autoridad, Del Poder Gubernamental en turno, tanto PEDRO como DE LA PORTILLA, fueran privados legaloidemente de su libertad. El Primero, por institucionalidad y saber contar. El Segundo por bromista, sabedor de la debilidad de CAVAZOS por las faldas, El Vaquerito Matamorense en campaña, en pleno baile popular enseñara sus mejores pasos, con una chulada de travesti, que opacaba en belleza a muchas auténticas féminas. Tal afrenta, en su momento MCL lo cobro, pero lo bailado, nadie se lo quita. Ni que le enseñaran que primero Es El Uno y Luego Es El Dos…Ser Gobernador Constitucional de Tamaulipas trastocó para siempre su vida. El Poder No Es Eterno, Sino se está preparada la persona pare Ser, Mucho Menos Para No Ser…Desde entonces MCL no ha podido ser lo que fue, antes de ser Gobernador, perdió la armonía en su ser.

LO ANTERIOR LO RECUERDO, Porque de CAVAZOS LERMA en delante, Los Gobernadores Constitucionales en turno a sus sucesores no los dejaron entrar a empaparse de las cosas de gobierno, hasta el mero día que iniciaban su gestión gubernamental. TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, hasta su toma de protesta, lo mismo que EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Al igual que EGIDIO TORRE CANTU y con FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, pareciera como que paso lo mismo, curiosamente, de MANUEL CAVAZOS LERMA a la fecha, El Crecimiento y Desarrollo de Tamaulipas se empantanó, El Neoliberalismo y Mal Gobierno Tamaulipeco, han provocado que Una Entidad Federativa como Tamaulipas, con una inmensa riqueza natural y una geografía privilegiada, con infraestructura nada despreciable, sea presa de una mediocridad gubernamental en detrimento del Estado y Los Gobernados…

ACTUALMENTE EN LO FEDERAL, EL Gobierno Peñanietista le ha dado manga ancha a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR para que tenga intervención directa en casos de gobernanza, aunque el que aparece como responsable, por ser El Presidente Constitucional, sea ENRIQUE PEÑA NIETO, lo más reciente y que puede traer repercusiones negativas en la economía del país, Es El Tratado de Comercio Bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica. EPN no se doblaba ante El Presidencialismo Pendenciero de DONALD TRUMP. Con El Aval Del PEJE, México se replegó a las condiciones gringas, veremos cómo más adelante endereza este entuerto El Tabasqueño, ello es algo como en sexenios del Siglo XX, El Mandatario Nacional en turno devaluaba la moneda nacional para que no lo hiciera el entrante y se ganara la animadversión popular, salvo el famoso error de diciembre en 1994…Dicen que El León No Es Como Lo Pintan, EL PEJE ya no es El PEJE de campaña permanente desde antes de 2005, ni tan siquiera el de este mismo año. Como Presidente de La República Electo, estamos conociendo a otro ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…Como Presidente Constitucional espero por El Bien Del País y Los Gobernados que sea una realidad y no una cantaleta demagoga, lo de PRIMERO LOS POBRES…Ya que veo a un Tabasqueño muy abierto con El Neoliberalismo Globalizante y con cierta actitud CONTRAREFORMISTA, al parecer Las Reformas Estructurales que por sexenios, tanto PRIístas, como PANistas se evitaron y que PEÑA NIETO pudo cristalizar Con La Derecha y La Izquierda Mexicana, permanecerán casi, casi intocables en el fondo de las mismas, aun cuando algunas formas sean modificadas. Aun cuando El Tufo Salinista de La Política Mexicana se desvanezca paulatinamente para darle pasó a Un Sistema Político Mexicano con Un Aroma Zedillista y un neoliberalismo que se va, pero se queda, con El Sello Nacional de La Simulación de Los Gobiernos Mexicanos…

ESTE LUNES EN PALACIO NACIONAL, El Presidente Constitucional de La República, ENRIQUE PEÑA NIETO dará un mensaje presidencial de su sexenio, resaltando aciertos y reconociendo errores, ante Un Congreso de La Unión que no es de él, así como ante la diversidad de gobernadores estatales y embajadores extranjeros, al igual que con representantes de La Sociedad Civil de La Nación y muy en especial con el grupúsculo Del Gran Capital Nacional y Extranjero. El Presidente Electo de México, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR mirará más de cerca a lo que enfrenta a partir del mes de diciembre, aun y cuando El Mandatario Nacional saliente le permite con urbanidad política pavimentar su llegada Al Mando Nacional para La Reconstrucción de La Llamada Nueva República en la que supuestamente, no engañará, ni defraudará Al Pueblo Mexicano, como se ha hecho hasta ahora…

LOS MOVIMIENTOS JUVENILES “Izquierdistas” que se iniciaron en las postrimerías de Los Sesentas Del Siglo XX y muy en especial en 1968 en Francia, Estados Unidos y México, principalmente, perdieron ganando con un espejismo de triunfo, que solo empoderó a la Derecha, luego de una rebeldía juvenil del momento joven, de insatisfacción ante la autoridad, Los motivos, diversos. En Francia “La Izquierda Socialista” llega Al Poder en 1981, actualmente en La Nación de La Guillotina, los vaivenes políticos manipulan

El Hartazgo Social que no encuentra una certidumbre gubernamental en beneficio del país y Los Franceses…

LOS CHAVOS DE 1968 GRINGOS, amantes de “La Onda de Amor y Paz” que impusieron una moda mundial de “La Juanita” y otro tipo de enervantes con Los Roqueros de La Época, en contra del reclutamiento obligatorio y La Guerra de Vietnam. Fue hasta 1973 cuando se puso fin al reclutamiento obligatorio y las tropas gabachas comenzaron a ser retiradas de Vietnam, al tiempo que se consolidaban Los Derechos Civiles en la policromía de la pigmentación de sus habitantes en el papel, ya que en la práctica, El Racismo está presente y ahora mucho más, con Un Descarado Presidente Racista de Los Estados Unidos de Norteamérica, como lo es DONALD TRUMP…

EN NUESTRO MEXICO, EN 1968, el radicalismo Huelguista y Asambleísta Juvenil Estudiantil, contra los excesos policiales gubernamentales detonaron la violencia, luego del enfrentamiento de una escuela privada y una pública que culminó con la Matanza de Tlatelolco el 2 de Octubre de 1968 en El Gobierno del PRI del Poblano GUSTAVO DIAZ ORDAZ, después con LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ llegaría “El Alconazo” que también dejo sangre y muerte juvenil mexicana…en 1969, mientras PABLO GOMEZ por la revuelta juvenil de 1968 rumiaba su impotencia privado de su libertad. PORFIRIO MUÑOZ LEDO a nombre del PRI, En El Poder Legislativo afirmaba sobre El Mandatario Nacional Poblano que “Con la más estricta objetividad podemos afirmar que los conflictos sociales—1968—que tuvieron lugar en México y que llegaron a poner en peligro La Paz Pública, no dejaron como saldo el más mínimo incremento de poder de influencia a favor de quienes se oponen a la transformación acelerada y a la autonomía del país”, calificaría luego a DIAZ ORDAZ como Un Mandatario Nacional con Valor Moral y Lucidez Histórica que reitera su confianza en “La Limpieza de Ánimo y En La Pasión de Justicia de Los Jóvenes Mexicanos”, más cortesano y lacayuno de la política oficialista, no se puede…Luego de casi medio Siglo del 2 de Octubre de 1968. MUÑOZ LEDO como Tricolor Renegado, recibe el Último Informe Gubernamental del PRIísta ENRIQUE PEÑA NIETO como Presidente General del Congreso de La Unión, en Diciembre El Político Transexenal como Presidente de La Cámara Baja del Poder Legislativo, pondrá La Banda Presidencial a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR que lo convierte en Presidente Constitucional de La República Mexicana. El Tabasqueño, como PORFIRIO, su sangre política es transexenal y de Origen Tricolor. Por cierto, a iniciativa de DIAZ ORDAZ, se le otorgó votar a los jóvenes a los 18 años y no a los 21 años como se establecía en años anteriores, esta modificación constitucional no estaba en sus demandas estudiantiles…De 1968 a 2000 ocurrieron reformas políticas “democráticas” ante la cerrazón y autoritarismo del Sexenio Diazordacista que existía en ese entonces, con una oposición controlada. El Partido Comunista Mexicano fue la llave de escape de la izquierda mexicana, con sentimientos e ideologías encontradas. Tiempo después, derivándose de ello, en el seno del PRI, escurrimientos que usaron de estandarte a CUAHTEMOC CARDENAS SOLORZANO por ser Hijo de Quién Es, aun cuando los intelectuales de estos escurrimientos actuaban en la penumbra, destacando entre ellos PORFIRIO MUÑOZ LEDO, que sabía que no tenía los tamaños ni el impacto en las elites y bases políticas del país para liderar a ese movimiento, no así El Hijo De TATA LAZARO. Algo muy parecido a lo que hicieron Los Liberales de La Época de Reforma con BENITO JUAREZ GARCIA, mientras el ex-pastorcillo cargaba con las responsabilidades, su brillante y capaz equipo gozaban de la vida de esos tiempos y ocasionalmente convidaban a la frivolidad al acomplejado y misógino chaparrín oaxaqueño, al que sólo El Poder Público le daba seguridad y si provenía de La Presidencia de La República, mucho tanto que mejor, le tomó tanto cariño, que su paisano PORFIRIO DIAZ MORI, fue el autor de la frase de “Sufragio Efectivo, No Reelección”, aunque cuando Él Llego a Palacio Nacional, eso se le olvidó y FRANCISCO INDALECIO MADERO se lo tuvo que recordar, tomándola como su bandera principal para terminar con La Dictadura de este otro Oaxaqueño…

LA MAYORIA LEGISLATIVA MORENISTA este primero de septiembre fue intolerante ante sus pares legislativos de oposición, actuando al igual que cuando El Poder de La Nación estaba fuera de su alcance, creo que deben aprender a ser gobierno…Si nos pasa igual o peor que con El PAN de VICENTE FOX QUESADA y FELIPE CALDERON HINOJOSA con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y Su MoReNa, esta De La Chingada…La Senadora CLAUDIA RUIZ MASIEU del PRI al fijar la posición de sus correligionarios pidió a Los Legisladores de MoReNa en El Pleno Legislativo que como mayoría no sea Sumisa—la experiencia y conocimiento de causa habló— Frente Al Próximo Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y que serán una Oposición Valiente, Crítica y Constructiva. Ni Abyecta, pero sin Obstruir Lo Que Sirva. En tanto que DANTE DELGADO RANURO Senador de Movimiento Ciudadano advierte de Los Peligros de Un Congreso Incondicional al Servicio Presidencial. Mientras que Los morenos enloquecen cuando El PANista JUAN CARLOS ROMERO HICKS califica de retrógradas algunos de Los Planes y Proyectos de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR que pretende llevar a efecto como titular del Poder Ejecutivo Federal…

EL NARCISISMO POLITICO DE PORFIRIO MUÑOZ LEDO es sin par, pero ello no opaca su brillantez, ni trapacería política cuando presumió de su comportamiento ante El Presidente MIGUEL DE LA MADRID HURTADO en Su último Informe de Gobierno—cuando con anterioridad con servilismo—antes del Uno de Septiembre de 1988, se rasgaba las vestiduras por El Colimense desde 1982. Recordó también como en 1997 La Oposición Al PRI, logró Una Mayoría en La Cámara de Diputados del Congreso de La Unión, Ufanándose, como ese día en el que él, al lado del Presidente ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, advirtió Al Ejecutivo, que Juntos—Los Legisladores—Somos Más Que Vos. Tres años después venia la primer alternancia presidencial en el 2000 con El Voto Útil que El PRD de CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO le daba Al PAN de VICENTE FOX QUESADA que no estaba preparado Para Gobernar, Sino Para Protestar, esperemos que en este 2018 no pase lo mismo que con La Chachalaca de Guanajuato y El Pejelagarto Tabasqueño no salga peor que el principal promotor de la legalización de La Marihuana en México, luego que la transición presidencial de 2012 con El Tricolor no fue lo esperado por El Pueblo Mexicano…

EN LO PERSONAL, ESPERO QUE El Presidente Electo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, como Presidente Constitucional, no resulte una mala copia del Italiano SILVIO BERLUSCONI que con Un Poder Legislativo a Su Servicio, hizo Cera y Pabilo de un Hermoso País, con Un Pretérito de Gloria y Un Acervo Cultural Sin Par, que sometió la frivolidad de un individuo de gran poder económico y mediático. Gracias a Un Poder Legislativo Servil y Lacayuno, Italia no se repone del embate sin escrúpulos con un mando inmisericorde, de un caudillo, necio y astuto. DONALD TRUM de Gringolandia no ha podido emularlo del todo, gracias a Un Parlamento Legislativo que no es sumiso, ni entre sus mismos correligionarios, de ahí que TRUMP, como Mandatario Nacional Gringo, no haga lo que quiera, como quiera y a la hora que sea. El Ruso VLADIMIR PUTIN es otro boleto, BERLUSCONI hizo buenas migas con PUTIN y le ayudo en todo lo que estuvo a su alcance para llegar y mantener El Poder de Rusia…Quiero Creer y Pensar que El Gobierno Federal de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, no será calamitoso, sino todo lo contrario y honre su palabra, para que deje de ser un monigote de La Globalización Neoliberalista como sus antecesores y como Presidente Constitucional de México, se sacuda todo tipo de tutelajes, en Bien de La Patria y Los Gobernados y no sea un arrogante populista que resulte un falso profeta de la democracia, que bajo una máscara de hipocresía camaleónica de caudillo, esconda el rostro de La Intolerancia y Autoritarismo…y evite tener un pasado igual que casi todos sus antecesores y así Las Mexicanas y Mexicanos, Dejemos De Ser Sobrevivientes De La Desigualdad Social por culpa de La Ancestral Hambre y Sed De Justicia que padecemos desde hace unos 5 Siglos y que en más de 200 años de “Independencia”, aun no aprendemos a gobernarnos con Igualdad y Justicia en forma integral, por sacar a flote lo más oscuro y vacío de una clase gobernante política e iniciativa privada, que sólo piensa en joder Al Prójimo, Al Estado y La Nación. En Calidad de mientras, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, de mi parte y de millones y millones de connacionales, Cuenta Con El Beneficio De La Duda. Espero y Deseo que No Defraude a Sus Votantes. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

