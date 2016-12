DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

SER GOBIERNO ES UNA COSA Y OPOSICION OTRA

EL BONO DEMOCRATICO QUE LA Ciudadanía Tamaulipeca otorgó Con Su Sufragio Efectivo, Al PAN como Partido Político y a FRANCISCO JAVIER DE VACA para Ser Gobernador Constitucional de Tamaulipas El pasado 5 de Junio del año en curso, debe Ser Cuidado celosamente y tratar de incrementarlo en El 2018. Para Ello, debe hacerse Un Buen Gobierno, pasando de Las Palabras a Los Hechos.

EN TAMAULIPAS YA ES HORA QUE La Corrupción Gubernamental Estatal del Gobierno Tricolor de ayer, enfrente a La Ley y La Justicia por Los Excesos y Abusos Cometidos, tal como ocurre en otras entidades federativas, donde tanto Los Ex-Gobernadores, como Los Ex-Funcionarios Públicos de esos Gobiernos PRIístas, andan huyendo o comienzan a pagar las ilegalidades cometidas, mientras en Nuestro Estado, como que Si El Gobierno de La Alternancia En Tamaulipas se mirara y notara lento o en su defecto, Se Preste a Pensamientos de Negociaciones y Acuerdos, entre los que se fueron y los que llegaron, El Sospechosismo Deja Mucho Que Desear…

ANTES DEL 5 DE JUNIO, BUENO, desde el 2015 se escuchaba y se hacía notorio el coraje y resentimiento hacia El Gobierno Estatal de EGIDIO TORRE CANTU, al igual que un hartazgo del manejo partidista del PRI Tamaulipeco, aun y cuando en la elección federal de ese año de ganaron de todas, Todas Las Diputaciones Federales, rompiendo con todo tipo de pronósticos adversos, tiempo electoral en el cual se hicieron compromisos y promesas que en el 2016 no cumplió El PRI-Gobierno de EGIDIO TORRE CANTU, aparte de que si BALTAZAR HINOJOSA OCHOA era Buen o Mal Candidato Tricolor Al Gobierno de Tamaulipas…

ACTUALMENTE, LA SITUACION Y LA CIRCUNSTANCIA no es la misma, pero antes de que termine El 2016 entre los que castigaron Al PRI y hasta entre alguna gente del propio PAN, como que comienza a existir cierto desencanto y decepción, olvidando por completo que tanto El PAN como El Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA no Tienen, ni Trae Una Varita Mágica para cambiar todo, casi en forma inmediata, la corrupción oficial y la podredumbre administrativa. Independientemente de Que Una Cosa Es Ser Oposición y otra Muy Diferente Es Ser Gobierno. Criticar Es Fácil, Gobernar Es Otra Cosa…

TODO DE TODO : PARA TODOS

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG Tácitamente dio Luz Verde para que se le suelte la jauría a EGIDIO TORRE CANTU cuando presidió El Acto donde Tamaulipas se Sumó Al Sistema Único de Actas de Nacimiento del Programa “Son México, Tu Acta Al Nacer” y precisar que Nuestro Estado es La Penúltima Entidad Federativa en sumarse Al Sistema que vino a poner en marcha en tierras tamaulipecas, atribuyendo Al Gobierno Cabecista La Incorporación del Programa que Nacionalmente Promueve La Secretaría de Gobernación…

POR OTRA PARTE LE DECIMOS que La Elección Presidencial del 2018 en Tamaulipas, tanto El PRI como El PAN la podrían perder…En El PRI Andan Todos Desbalagados y Dando Palos de Ciego, mientras que En El PAN se quieren comer El Pastel Solos y no Todos, Sino Unos Cuantos, mientras que Los Seguidores y Simpatizantes Emergentes del 2016, en su mayoría de pasado tricolor e izquierdistas de conveniencia y ocasión, no ven claro y son presa de la incertidumbre y el arrepentimiento. El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA debe hacer algo muy bien y muy bueno, para no perder el capital de más de 700 mil votos. El Tiempo Electoral ya está encima. La Circunstancia y La Situación del 2018 es muy diferente, mucho muy diferente a la que se dio en este 2016. En EGIDIO TORRE CANTU y Su Gente, Existe Un Muy Buen Capital Político, Si Se Sabe Administrar y Capitalizar…Recordar que los Tricolores no van a correr para El PAN en El 2018 y Los Panistas no van a correr para El PRI…

POR CIERTO, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO se apersonó ayer ante La Presidencia del CDE del PRI para exigir Justicia Partidaria. Fue Por Lana y Salió Trasquilado…A Los Representantes de Los Medios Informativos les expresó que no buscaba La Dirigencia Estatal del Tricolor, mientras que El Documento que entregó a La Encargada del PRI Tamaulipeco le precisaba que si quería buscar ser El Presidente del CDE del PRI. El Pequeño ENRIQUE, El Hijo de DON ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, pasó un mal momento cuando Los Representantes de Los Medios lo cuestionaban de la emigración de uno de los suyos y que hizo candidato a Diputado Local del PRI y que perdiera ante La Abanderada del PAN para luego sumarse a MoReNa, así como el que su conyugue luego de no ser hecho candidato a Gobernador por El Tricolor se convirtiera en Una Muy Buen Activista del PAN y Su Candidato a Gobernador. Creo que El Pequeño ENRIQUE trató más que nada de hacer ruido y le salió El Tiro Por La Culata. Su Presunto Liderazgo entre subalternos, amigos y familiar quedo más que maltrecho. Aparte, creemos que debió acudir ante La Autoridad Electoral para hacer Valer Sus Derechos Partidistas. Si DON ENRIQUE estuviera en activo, no lo dejaría hacer disparates…

EN OTRO ORDEN DE COSAS LE Decimos que El Bono del Sector Salud en Tamaulipas fue un movimiento político de la dirigencia sindical y asesores a Lo Tontejo. En El 2017 a pagar las consecuencias. Lo Del Bono es un negocio que se hace en La Capital del país y es en la misma capital del país donde esta el arreglo, que luego se baja al Estado…La Dirigencia Sindical anterior con mas tablas negociaba primero en La Ciudad de México con sus dirigencias Y nacionales, tanto la de Salud como de La FSTSE, aparte no hay que olvidar que en su momento el Líder Nacional de La FSTSE y El Mandatario Tamaulipeco se conocen, fueron compañeros de chamba legislativa…Aunque por otra parte, El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA no quedó muy bien que digamos con mas de 10 mil electores del Sector Salud de Tamaulipas…

“VAMOS A RESTABLECER EL ORDEN, LA PAZ Y EL ESTADO DE DERECHO”, lo anterior, sin duda alguna es Una Muy Buena y Bonita Frase del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA expresada ente empresarios y representantes de La Sociedad Civil Tamaulipeca, así como ante El Secretario de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG al referirse Al Tema Sobre Seguridad y Justicia en Tamaulipas y en donde El Número Dos Del Gobierno Mexicano anunciaba la llegada de Gendarmería y Policía Federal buscando frenar—que no es lo mismo que acabar—La Inseguridad y Violencia, fenómeno que en los últimos meses ha recrudecido severamente en Nuestro Estado. Pedir a Los Gobernados Dejar Atrás La Simulación y Denunciar a Quienes Apoyan La Delincuencia, creemos que esos es algo difícil de hacer realidad, mientras no se tenga Confianza En Las Instituciones y Servidores Públicos. Difícilmente alguien querrá poner en riesgo Su Vida, junto con La De Su Familia. Si Gobierno Federal y Gobierno Estatal combaten con Eficacia y Eficiencia a La Corrupción y La Impunidad. Los Gobernados volverán a Creer En Las Instituciones de Gobierno, al tiempo que La Inseguridad y Violencia, podrá erradicarse en grado superlativo…Los Gobernados, sobre todo, Los Habitantes de Tamaulipas, demandan de Los Tres Órdenes de Gobierno, que De Las Palabras, pasen a Los Hechos y Acciones de Gobierno que se reflejen día a día, en Paz y Tranquilidad de La Sociedad Civil y Ciudadanía Estatal, poniendo fin a la palabrería para dar resultados.

PARA TERMINAR LA ENTREGA como que ya es hora de que la pirotecnia política gubernamental del Sexenio Del Cambio del 2016 llegue a su fin para que en el 2017, desde los primeros meses del año se vea y se note El Trabajo, La Creatividad y El Cumplimiento Del Gobierno De Los Vientos de Cambio. Que La Parálisis Político-Administrativa de paso A Un Dinamismo y Efectividad Gubernamental Eficaz y Eficiente en Un Marco de Rectitud y Honestidad, luego de Sexenios de Corrupción, que exista un cambio real en Beneficio de Los Gobernados y Del Estado, No Un Cambio de Siglas y Actores Que Sólo Beneficia a Unos Cuantos o a Una Pandilla. Recordar Que La Ciudadanía Tamaulipeca ya sabe y conoce lo que vale El Sufragio. El PRI y Sus Candidatos en carne propia supieron ya de ese conocimiento…Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…