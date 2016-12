DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

HECHOS…Y MENOS BLA, BLA, BLA



SIN DUDA ALGUNA, EGIDIO TORRE CANTU Dejo Un Gran Cochinero En El Gobierno del Estado de Tamaulipas, sin embargo, ello no es pretexto para Entrampada Actividad Administrativa, que prácticamente paraliza La Obra y Acción de Gobierno del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA. Independientemente de La Impunidad de La Que Gozan El Ex-Mandatario Tamaulipeco y Sus Conspicuos Colaboradores, pareciera que con EUGENIO HERNANDEZ FLORES quisieran poner una cortina de humo sobre Las Corruptelas de EGIDIO, aun cuando con El Promotor Del Corazón de Tamaulipas seguramente saldrá avante de las imputaciones en su contra. Se le puede acusar de todo, menos de Tontejo…

SE HABLA Y SE DICE MUCHO DE Las Corruptelas Egidistas, tanto de Él como de sus Colaboradores, Amigos y Parientes, sin embargo no se hace nada por ejecutar un castigo ejemplar a conocidos “peces gordos”, todo indica que los que andarán pagando Los Platos Rotos serán a lo que se ha dado en llamar “perras flacas”…En Veracruz están mucho, pero mucho peor que en Tamaulipas, financieramente hablando, con Las Cuentas Mochas que les dejo El Hoy Ex-Prófugo Gobernador…y aun y con todo ello, El Impuesto del Pago de Tenencia deja de existir en Veracruz, al tiempo que se cumple con una de Las Banderas de Campaña…

SI EN LA ADMINISTRACION DEL PODER EJECUTIVO de Tamaulipas, EGIDIO y compañía dejaron Un Cochinero. En El Poder Legislativo, RAMIRO RAMOS SALINAS no se quedó atrás, dejó Otro Cochinero, Cochinero del cual fueron testigos de Primera Línea, Un Muy Respetable Número de Diputados Locales del PAN de la anterior Legislatura, pese a ello no pasó nada, RAMIRO goza de Cabal y Gran Salud de Impunidad, pareciera que llegó a una buena negociación y a un muy buen acuerdo Con El Nuevo Liderazgo Legislativo del PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…

TODO DE TODO : PARA TODOS

EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO Tamaulipeco de ENRIQUE PEÑA NIETO y FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Mas Que Palabras, a Los Gobernados nos deben responder Con Hechos y Acciones de Gobierno que tengan efectividad en El Combate a La Inseguridad y Violencia que azota Al País y muy en especial a Tamaulipas, tanto uno, como otro deben cambiar la percepción ciudadana sobre su accionar como gobernantes, aunque uno ya este en su último tercio de Gobierno y El Otro este Iniciando Su Sexenio Gubernamental…Que El PAN-Gobierno de FELIPE CALDERON HINOJOSA dejo Un Cagadal, ni que discutir, pero ya van mas de 4 años y las cosas siguen casi igual o a lo mejor hasta peor. Que EGIDIO TORRE CANTU del PRI dejó también a Tamaulipas Sin Paz Ni Tranquilidad, es indiscutible, lo cuestionable es que ahora La Inseguridad y La Violencia se recrudezca en El Estado y muy en especial en la Capital Tamaulipeca y se peque de omisos, omisiones que en el 2017 puede pasar una factura muy cara, sobre todo a La Autoridad Local, por parte de La Autoridad Federal…

LO DE LA MADRUGADA DEL JUEVES es una muestra de la corrupción que priva en El Sector Público y de La Infiltración que debe existir en Las Filas de Los Militantes de La Legalidad y Los Militantes de La Ilegalidad, como que por lado y lado hubo pitazos, por una parte de los que la oficialidad realizaría en materia de traslados penales y por la otra sobre el rescate de la cuerda de convictos…Recordar que El Mecate, Siempre Se Rompe Por Lo Mas Delgado y La Voluntad Política Presidencial, siempre estará por encima De Cualquier Voluntad Política Estatal, aun y cuando puedan existir acuerdos, no hay que olvidar que muchos acuerdos se pueden modificar sobre la marcha, así que EGIDIO TORRE CANTU, parientes y amigos que lo acompañaron a saquear el erario tamaulipeco, No Se Confíen, a menos que tengan Una Carta Escondida de gran valor, que pueda neutralizar todo lo que se quiera hacer en su contra por parte de Los Vientos de Cambio del Primer Gobierno Panista de Tamaulipas…

LA DECLARACION, 3 DE 3 DEL Gobernador Constitucional de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, dentro de La Iniciativa Ciudadana del Instituto Mexicano de La Competitividad—IMCO—Sin duda alguna, es Un Buen Gesto de Su Parte hacia Los Gobernados, ya que ello es y debe ser, Un Gran Paso Para Hacer Un Compromiso Con La Honestidad y Transparencia y así poder construir Un Gobierno Honesto, Justo y Tolerante que Unifique a Tamaulipas y Su Sociedad Civil con Su Ciudadanía en torno a Una Administración Gubernamental que rescate a Los Gobernados de Los Malos Gobiernos de Los Últimos Sexenios, sobre todo del último que dejó una estela de una gran deuda pública y una paupérrima obra pública y social, salvo lo hecho en El Pueblo Mágico de TULA y no por una iniciativa Egidista, sino por Iniciativa del ex-alcalde RENE LARA CISNEROS…Denominación de Pueblo Mágico para TULA que en El Sexenio de EUGENIO HERNANDEZ FLORES se propuso, pero el presidente municipal de ese tiempo no supo ni tenía idea de lo los beneficios que traería La Denominación de Pueblo Mágico. EGIDIO en ello vio un buen filón económico en la obra pública a construir, y al mismo tiempo en la adquisición de propiedades que en un futuro a corto y mediano plazo rendirán pingues ganancias, de ahí que hasta la ahora diputada local matamorense se animara también en hacer adquisiciones de bienes raíces, entre otros funcionarios y políticos del Sexenio Egidista…

PARA TERMINAR LA ENTREGA le decimos que en Política, como en cualquier otra actividad, El Futuro No Está Dicho, aparte, El Futuro No Se Puede Cambiar…Por Cierto, El Pasado, Tarde o Temprano se Hace Presente, En El Presente Para Influir En El Futuro, De Ahí La Importancia En La Vida, de Vivir Correctamente y Permanecer Firme en Convicciones y Creencias, Que Cobardes, Traidores y Desertores carentes de valores—Diría RAUL VAZQUEZ HERRERA—(Mi Padre) “A Cualquier Pendejo Se Le Hincan”, todo porque se les permita formar parte de Los Adoradores Del Becerro De Oro de Una Clase Política y Gobernante, Decadente y Amoral que Ladra Mucho, Pero No Muerde por estar ladrando y es callada al ser alimentada con las migajas de los latrocinios cometidos del pasado y hasta del propio presente…

COMO COLOFON LE DIGO QUE En La Paz Los Hijos Sepultan a Los Padres. En La Guerra Los Padres Sepultan a Los Hijos…Esto último, por desgracia, día a día ocurre en Nuestro México y En Nuestro Tamaulipas, gracias a La Corrupción que solapan y fomentan Los Tres Órdenes de Gobierno, gracias a Los Políticos Corruptos Que Se Aprovechan de Su Puesto En Beneficio Propio, fenómeno que es un común denominador en todos Los Partidos Políticos, aun cuando se llegan a presentar casos excepcionales…Los Gobiernos en Sus Tres Órdenes de Gobierno siempre sirven a intereses ajenos a Los Gobernados, igual que a Municipios, Entidades Federativas y Nación, porque siempre son integrados a base De Cuates y Cuotas, dejando para él último siempre El Interés de Los Gobernados y Del Estado. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

