DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

4 DE ENERO…DÍA DEL PERIODISTA

EL PERIODISMO…SIN DUDA ALGUNA, es Uno De Los Oficios Mas Nobles De Esta Vida, ya que da cabida a todo clase de gente, como en botica, hay de todos, con el tiempo, como todo, evoluciona, aunque siempre, en forma perene, La Veracidad es Su Principal Ingrediente…

EL ÁRBOL DEL PERIODISMO tiene muchas ramas, en varias de ellas, se logran colar Las Frustraciones de muchas y muchos desesperados que no lograron colmar con éxito su incursión en determinada profesión, empresa o El Mismo Delito, Así Como En La Política…La Nobleza Del Periodismo les llega a dar Una Segunda y hasta Una Tercera Oportunidad o las que sean necesarias para que traten de estar con bien consigo mismos…

SER PERIODISTA…REPORTERO DE Toda La Vida, es algo que no tiene precio, sobre todo cuando se ejerce con Dignidad y Ética, Da Respeto y Honorabilidad, en pago a La Honestidad y Verticalidad con la que se conduce El Periodista, ya sea desde Su Tribuna Escrita, Radiofónica o Televisiva y en los últimos tiempos, en La Del Ciberespacio. Ganarse en Forma Integra y Cabal, El Titulo de PERIODISTA no es nada fácil. Creo que deben ser contados Las y Los Merecedores a Esa Distinción, de ser reconocidos en forma Integral como Una o Un Verdadero Periodista, en toda La Extensión de La Palabra, debemos existir millares de aspirantes, pero sólo unos cuantos, pocos, Muy Pocos, Son Merecedores Al Nombramiento de Periodista que deriva de todo Un Apostolado Al Servicio Del Pueblo…

EL CHANTAJE Y LA EXTORSIÓN En El Periodismos ha dejado muy buenos dividendos monetarios, tanto en lo individual como en lo empresarial, bueno, hasta posiciones políticas y administrativas se han logrado del llamado Sector Oficial, tratándose del partido político que se trate, en Los Tres Órdenes de Gobierno, lo cual no es permitido En El Gobierno Alterno que Emana de La Sociedad Del Delito, Desde Los Tiempos Qué La Banda De La Charola Administraba El Delito Desde El Seno Gubernamental de La Federación…Hoy El Llamado Sector Oficial y El Llamado Sector Mediático de una forma u otra rinden una especie de pleitesía a La Militancia que se Encuentra Al Margen de La Ley Gozando de Impunidad por Las Relaciones y Complicidades con Los Delincuentes de Cuello Blanco que Militan En El Sector Gubernamental y Privado al Amparo del Imperio de La Corrupción en Los Tres órdenes de Gobierno…

ACTUALMENTE EL PERIODISMO vive momentos álgidos, no sólo en Nuestro México y en especial en Nuestro Tamaulipas, sino a nivel Mundial, pese a ello, aun existe El Periodismo y Periodistas con un profundo barniz Quijotesco y Soñador que abrazan Causas Justas y Populares, aun y cuando cada día parece ser que son los menos, ya que Los Muchos y Muchas, Piensan Mas Con El Estómago que Con La De Pensar. Los Tiempos Son Otros, Aunque Las Causas Son Las Mismas, Los Débiles y Pobres, son muchos mas y crecen día con día…Es Triste y Alarmante Que La Uniformidad Mediática Aplaste Todo Tipo de Diversidad Informativa que Exprese Una Opinión o Información Divergente a La Oficial…

EL PERIODISTA, EL PERIODISTA EN La Extensión de La Palabra, desde Su Trinchera en nombre de La Libertad de Expresión enfrenta a Inquisidores de La Palabra Escrita o Hablada por no sujetarse totalmente a La Verdad Oficial Que No Acepta contradicciones, por mas argumentadas que estén, Al Contar Con El Respaldo de “Los Medios Informativos Dominantes”, sobre todo, los de mayor cobertura Nacional, Regional, Estatal y Municipal…La Tiranía y La Dictadura Mediática no sólo emana de Las Entrañas del Gobierno Legal, sino También Del Gobierno de La Sociedad del Delito que es mas drástico para hacer respetar El Impuesto de La Ilegalidad, salvo que se quiera correr el riesgo de sufrir un severo correctivo que ponga la integridad física personal y de la familia, por evadir Un Mandato Ilegal por culpa de La Orfandad de Los Gobernados, Gracias a La Corrupción, Ineptitud o Complicidad Gubernamental que tienen Al Estado y A Los Gobernados Al Garete y a La Buena De Dios…

TOCQUEVILLE DECIA…”Creo En La Prensa Mas Por Los Males Que Evita, Que Por Los Bienes Que Procura”…Quizá en un pasado se podían evitar males cuando La Prensa Era Respetada y Tenía Un Peso Popular y El Pueblo Le Tenía Confianza y Credibilidad. Actualmente El Oficio de Político es de Lo Mas Desprestigiado que existe en La Mente de Los Gobernados…Los Periodistas y Los Medios en su generalidad, no nos quedamos muy a la zaga de Los Políticos y Gobernantes en un Mundo de Una Democracia Mediática, donde pensar diferente es auto condenarse a Una Marginalidad Oficial, que no sabe que La Tolerancia es Una de Las Bases de La Democracia en Un Marco de Derecho y Libertad de Expresión…

HOY CUATRO DE ENERO, Día En El Que se Celebra El Día Del Periodista, creo que no hay mucho que celebrar, sobre todo Cuando aun Nos Falta Mucho para Ganarnos El Reconocimiento de Merecer Llamados En La Extensión de La Palabra, Con Todas Sus Letras…PERIODISTA…Recordar Que La Mordaza a La Libertad de Expresión, Somos Nosotras Mismos, ya sea En El Marco de La Legalidad o La Ilegalidad, sobre todo, cuando sabemos y bien que sabemos, Que La Vida No Retoña y Que Los Panteones Están Llenos De Valientes o de Los Que Quisieron Pasarse De Listos…

SEA COMO SEA, A TODA LA RAZA…”FELIZ DÍA DEL PERIODISTA”, y que cada quién desde Su Trinchera Haga Su Mejor Esfuerzo por Hacer Un Periodismo Mas Justo, Veraz y Oportuno, que aparte de Interesante, sea Entretenido y al Mismo Tiempo Forme Opinión. Que Primero Esta El Pueblo, El Lector, Luego Los Anunciantes Gubernamentales o Privados, al igual que los Políticos y demás fauna que solo busca El Beneficio Personal y de Grupo…A Todos Los Colegas que día a día andan buscando y encontrando la noticia, así como a quienes buscan Formar Opinión Un Fuerte Abrazo y Un Saludo Muy Fraternal…Quisiera Que El Quijote, El Soñador y El Justiciero que vive en Ustedes, Jamás Lo Dejen, Que Nunca Dejen De Vivir Con Ustedes para que no quede En Ustedes El Amordazar a La Libertad de Expresión…Aunque en Esta Vida Todos Tiene Sus Límites…La Libertad No Tiene Precio y La Libertad de Prensa de Los Periodistas, Tampoco, aun cuando se tenga que administrar con temeridad, pero sin llegar al extremo de llegar a perderlo todo. Todo Se Puede, Pero Todo Tiene Límites, El Chiste Es Saber Estirar La Liga, Pero Lo Mejor, No Llegar a Romperla, sin que ello quiera decir que se tenga que sacrificar Dignidad y Veracidad…Cuando se Juega Limpio y Se Es Derecho, El Honor hace la Diferencia, tanto con La Gente De La Legalidad, como Con La Gente de La Ilegalidad. Sobre Todo cuando se sabe que no existe Un Interés Específico, sino El Interés Popular que no Busca Beneficios Colaterales. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

