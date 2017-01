DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

TIEMPOS DE DEFINICIONES

TANTO EN NUESTRO MEXICO COMO En Tamaulipas, el 2017 resulta un año nada halagüeño, sino todo lo contrario…El Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO con lo del Gasolinazo pareciera que no encuentra la puerta, pese a ello defiende su postura ante El Linchamiento Popular que políticamente aprovechan sus adversarios y enemigos políticos, tanto del PRI como de La Oposición, así como Una Iniciativa Privada Voraz y Oportunista…

EL GOBERNADOR FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, ante La Emergencia Económica que vive El Gobierno del Estado no debe tardar en dar resultados para que se mejoren las finanzas tamaulipecas y El Bienestar de Los Gobernados, sin olvidar un combate efectivo en contra de La Inseguridad y Violencia que a últimas fechas quebrantan El Orden y La Ley del Estado, provocando zozobra, incertidumbre y miedo en Los Gobernados.

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO con DONALD TRUMP en La Presidencia de Los Estados Unidos de Norteamérica tiene la oportunidad de mejorar su imagen sustancialmente, siempre y cuando asuma Una Postura Digna que Proyecte Soberanía y Respeto para México en El Trato Sobre La Problemática Bilateral de Las Dos Naciones, independientemente sin dejar de atender los problemas del país que no son pocos, sobre todo, los que han causado fuerte irritación en Los Gobernados…

EL MANDATARIO TAMAULIPECO GARCIA CABEZA DE VACA, por su parte, no debe Despilfarrar El Bono Democráticos que mas de 720 Mil Ciudadanas y Ciudadanos Tamaulipecos el 5 de Junio del 2016 le otorgaron para que fuera El Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. De ahí la urgencia de que El Gobierno de Los Vientos de Cambio con mayor notoriedad haga que Los Gobernados reconozcan Los Resultados Positivos de Inmediato en Su Calidad de Gobierno para que no tenga similitudes con Los Gobiernos Tricolores. Recordar Que La Impunidad de Los Egidistas y del Propio EGIDIO TORRE CANTU, Depende de La Voluntad Política del propio FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…

TODO DE TODO : PARA TODOS

EN LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, cuando Se Hacen Compromisos Con Todos—y cuando decimos todos, son todos—Para Llegar a La Titularidad Del Ejecutivo Federal, Estatal o Municipal, Los Problemas o Broncas se arman cuando se llega la hora de cumplir esos compromisos, sean del tipo que sean, ya que es cuando entran los asegunes de “Como Se Les Va a Pagar”…De ahí que en cada Sexenio, Federal o Estatal, al igual que en Los Trienios Municipales de inmediato se comience a notar, la clase y quienes fueron los aliados del Gobernante en Turno. Por cierto, será de suma importancia para El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, ganar Las Próximas Elecciones Legislativas para poder llevar la fiesta en paz durante Su Mandato, evitando las trabas Legislativas de Una Mayoría No PANista en El Congreso del Estado…

POR OTRA PARTE LE DIREMOS que El Magistrado HERNAN DE LA GARZA TAMEZ rindió Su Segundo Informe de Labores en su calidad de Presidente del Supremos Tribunal de Justicia y de La Judicatura del Poder Judicial de Tamaulipas. Sus Invitados Especiales fueron Los Titulares del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA que se hizo representar por El Secretario General de Gobierno CESAR VERASTEGUI OSTOS y CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, titular del Poder Legislativo del Estado…Informe Sobrio y Veraz el de HERNAN DE LA GARZA TAMEZ…

POR CIERTO, POR LA AUSENCIA Del Mandatario Tamaulipeco se soltó un mar de especulaciones sobre la permanencia de HERNAN al frente Del Poder Judicial de Tamaulipas, supimos que la ausencia del Mandatario Estatal fue por causas de fuerza mayor, al tiempo que se filtraba también la especie de que en un futuro no muy lejano llegarían a Las Magistraturas Tamaulipecas, al menos a dos, una que ya esta vacante y otra que quedara vacante en el segundo trimestre del año, que podrían ser ocupadas por abogados de Origen Poblano y Neoleones, aun cuando para ello se tuviese que hacer una modificación constitucional, tal como se hizo para que quedara al frente de La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas Un Abogado sin origen tamaulipecos…Pareciera que El Sentido de Pertenencia no es El Fuerte del PAN-Gobierno de Tamaulipas o que Los Profesionales del Derecho, Los Abogados Tamaulipecos no llenan totalmente las expectativas del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, salvo que Los Compromisos Sean Muy Fuertes…Muchos Recordaran La Frase de América Para Los Americanos y querrán creer que Tamaulipas, Para Los Tamaulipecos, aunque en esa época de la famosa Globalización a lo mejor eso ya esta pasado de moda…

EL DOMINGO POR LA MAÑANA, si no ocurre algo fuera de lo previsto, El Gobernador Constitucional de Tamaulipas, junto con El Titular del Poder Judicial del Estado, serán testigos de honor del Inicio Del Periodo Ordinario de Sesiones Del Congreso del Estado que Lidera El Diputado Local CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ…El Periodo Legislativo será movido y no será Una Perita En Dulce. Como Pastor Legislativo GARCIA GONZALEZ tendrá que demostrar oficio y colmillo para cabildear adecuadamente la problemática legislativa para que La Unanimidad sea el común denominador de las Principales Votaciones del Pleno Legislativo.

ANTES QUE SE NOS PASE, LE DECIMOS que La Estrategia que se aplica en contra de La Sociedad del Delito a lo largo y ancho del Estado fructificará en la medida que sea desterrada La Corrupción Oficial en Los Tres Órdenes de Gobierno…La Ambición es muy mala consejera…Hechos Violentos de Sangre y Muerte que se dan ahora, en el pretérito también se dieron. Los Charolazos no Son Pasaporte de Inmunidad, mucho menos patente de corso.

ANTES QUE SE ME OLVIDE LE DIREMOS que a Nivel Federal se nota mas que México y Los Mexicanos contamos Con Una Clase Legislativa de Excremento, que solo sirve de tapadera para legalizar El Empobrecimiento de Los Gobernados y La Des-capitalización del Estado ante las Peticiones P-residenciales, de ahí que con toda desfachatez Los Legisladores de toda laya, salvo honrosas excepciones, prácticamente, casi siempre estén de Hinojos ante El Poder Ejecutivo Federal o Estatal. Primero Tiran La Piedra y Luego Esconden La Mano…

RECHAZAR SUPUESTAS RELACIONES Peligrosas por parte de RODOLFO TORRE CANTU, múltiples voces dicen que eso le costo la vida, La Verdad, La Verdad, no se sabe, se han dicho muchas cosas y se dicen muchas otras mas, Lo cierto es que El PRI-Gobierno Federal prácticamente no ha hecho nada al respecto…Su Hermano EGIDIO como Gobernador Constitucional de Tamaulipas, puede decirse que hizo menos que el propio Gobierno Federal, al aplicar la filosofía de “El Muerto Al Hoyo y El Vivo Al Gozo” y vaya si salió vivo el Tal EGIDIO, de ahí que La Ejecución de RODOLFO sea un evento violento y mortal totalmente impune.

ACTUALMENTE LAS REDES SOCIALES Es una arma de dos filos, es una valiosa herramienta tecnológica que sirve a millones y millones de cibernautas, son legiones y legiones, que en muchos de los casos, en un altísimo porcentaje, las usan con perversidad y oportunismo…En Pre-Campañas y Campañas son usadas al máximo y sin pudor alguno- En Política, n tiempos postelectorales, cuando ya se ganó o perdió, existiendo ya Un Nuevo Gobierno…tanto del interior, como del exterior gubernamental La Utilización de Redes no para, para bien o para mal…A mediados de Semana El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA tuvo un severo ciberataque, que con fundamento o sin él, lo cierto es que En El Ciberespacio circuló la exigencia del cumplimento de un compromiso con determinado sector de La Sociedad del Delito…Se dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Actualmente El Horno No Está Para Bollos…Lo Mas Derecho, Es Lo Mas Derecho. El Imperio de La Ley y La Justicia por ahora pareciera una utopía de ahí que vivamos casi totalmente Bajo La Protección y Amparo de DIOS, ya que La Ley y La Justicia del Hombre, sobre todo La De México y en particular La De Tamaulipas no cuente Con La Confianza de Los Gobernados.

PARA TERMINAR LA ENTREGA LE Decimos que Las Fuerzas Armadas de México en breve contaran con El Respaldo Legislativo Federal para que sus funciones ante La Sociedad Civil en El Combate a La Inseguridad y Violencia que azota al país, no los deje en una desigualdad civil ante La Los Infractores de La Ley…Como Colofón le dejo lo que un español avecindado en El Municipio de Mante tenía ante como una de sus filosofías…”Prefiero Las Almas Altivas y Altaneras, En Lugar De Rastreras y Serviles. Se Puede Perdonar A Las Panteras, Pero Nunca Jamás A Los Reptiles”. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

