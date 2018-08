DE PRIMERA…………………… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA…….. 22 DE AGOSTO DE 2018

ELBA ESTHER GORDILLO HECHIZO A AMLO.

JOVENES PRIISTAS PUEDEN SOLOS; LOS ASESORES DINOSAURIOS SALEN CAROS Y NO APORTAN.

PRIISTAS NO RECONSTRUYEN; CONSTRUYEN MORENA

PODRIA CONTINUAR LA SALIDA DE DELINCUENTES ENCARCELADOS DURANTE ESTE SEXENIO.

ELBA ESTHER GORDILLO vuelve a sacudir la política mexicana como cuando sucedió lo de su detención en el 2013 acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero y demás; hoy a cinco años reaparece pero ahora exonerada de todo acusación nos hace pensar que lo que sus colaboradores dijeron de que practicaba en aquellos años la santería cubana es cierto, pero y entonces porque quedarse todo este tiempo encerrada¡¡.

Acaso a hechizado a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, de tal manera que incluso se habla de su incursión en temas de educación, además de su regreso al liderazgo del SNTE¡¡¡.

Lo cierto es que santería cubana o vudú, GORDILLO MORALES ha sido una mujer enigmática y a sus 72 años todavía puede mostrar más de lo que es capaz. ELBA ESTHER GORDILLO, anunció su regreso a la política mexicana con el objetivo de retomar el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La detención de GORDILLO fue interpretada por diversos analistas como del gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO para debilitar al sindicato magisterial que se oponía a la reforma educativa con la que inició su sexenio como presidente.

Gordillo, quien llegó a ser la mujer más poderosa de México durante los gobiernos de los ex presidentes VICENTE FOX y FELIPE CALDERON, ambos emanados del Partido Acción Nacional, manejó durante años la política educativa de México tras utilizar la estructura del sindicato magisterial con fines electorales. Una situación que le permitió negociar con políticos de todos los partidos políticos y ganar posiciones dentro del sistema político mexicano.

Sin duda alguna el gobierno la formo, la dejo y luego la destruyo, cuál será el papel que vaya a jugar en este gobierno la maestra como todos la conocen en el magisterio, a quien mucho quieren por su liderazgo pero sobre todo por sus logros sindicales, el tema es que se engolosino demasiado y como siempre el poder envilece.

Se prevé la salida también de JAVIER DUARTE, ex gobernador de Veracruz, acaso LOPEZ OBRADOR se encargara de abrirle la puerta a delincuentes del PRI que fueron encarcelados por corruptos, de a como $$$ pudo haber sido el acuerdo o con quien, al tiempo tiempo de lo que se estará viendo en el gobierno de la cuarta transformación en el país.

Y ya que andamos con temas candentes, nos encontramos a unos políticos almorzando en algún restaurante de Matamoros, vale la pena destacar lo que dijeron, se les pregunto sobre si ¿reconstruirán el PRI?, y su respuesta fue “vamos a construir el Comité Municipal de MORENA”, no suena tan descabellado luego que este partido no tiene estructura en la ciudad y de buenas fuentes sabemos que andan reclutando operadores y líderes priistas para poder sacar con buenos números la elección que se avecina, nos referimos a las diputaciones locales.

A propósito no será fácil ordenar tres oficinas que operan de MORENA en la ciudad dizque por diversos grupos hechizos en Matamoros por algunos personajes que pretenden adueñarse de la franquicia; lo que no saben es que si AMLO pone en efecto su decálogo sobre la política de este partido, deberán de ganarse el liderazgo para encabezar este partido y sino entonces será para el más vivo.

En una entrevista que hiciera este martes DENISE MEARKER al todavía Presidente de la Republica ENRIQUE PENA NIETO, sobre diferentes puntos de su gobierno y a unos meses de terminar su administración la pregunta de la periodista fue:

DM: Presidente, ¿hay alguien a quien quisiera pedirle perdón? EPN: Mira…, perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones, y sobre todo, si a alguien agravie, si a alguien lastimé, le pido una disculpa, pero no trae un destinatario e particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia, pero si alguien, con el ejercicio o con la manera en que goberné se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa.

La anterior fue una de una serie de preguntas todas encaminadas a tocar los temas más alguidos como fue Casa Blanca, así como los muertos de Ayotzinapa, sin duda alguna fue una entrevista preparada de antemano el contenido fue demasiado gris, claro que la periodista sabe lo que hace.

En el PAN, renuncia GERARDO MARTINEZ, a la dirigencia municipal de dicho partido, dice dedicarse a su empresa por lo pronto pero de que trae aspiraciones es cierto , podría ser que en las próximas elecciones lo veamos de nuevo, quizá¡¡¡.

En el PRI, no les apura mucho, andan esperando a ver cuántos quedan ya que todos se van a MORENA, desde ex dirigentes, operadores y mucho más la militancia, así que “despacito”como la canción así van.

Alguien nos comenta que los jóvenes priistas deberían hacer un frente común y sacar adelante al PRI, bueno hace días enlistamos algunos personajes, habría que

preguntarles si están dispuestos a sacrificarse sin dinero por algún tiempo, si tienen la capacidad pero sobre todo la convicción.

Ojala no se dejen engañar por los dinosaurios porque esos en calidad de asesores salen caros y la verdad es que no traen nada en el morral neuronal-

Dicen los que saben que los jóvenes hombres y mujeres serán los agentes de cambio en este partido siempre y cuando no permitan que los vicios de los lobos políticos los engañen.

A partir de este jueves, GERARDO PEÑA FLORES se reincorporará como Secretario de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas.

PEÑA FLORES, se separó en marzo de este año temporalmente de este cargo y se reincorpora para continuar al frente de la estrategia social de la actual administración que encabeza el gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS arabelagarcia01@hotmail.com

