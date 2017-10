Del 24 al 29 de octubre Mante celebra su fiesta

De la Redacción.-

El Gobierno municipal y comité organizador de las actividades para la conmemoración del LXXX aniversario de la elevación de Villa a ciudad Mante presentan el plan de actividades a realizarse en esta semana por ello el alcalde Juan Francisco Leal Guerra hace una invitación a la ciudadanía en general a tomar parte en esta gran celebración.

Conferencias, exposiciones pictóricas la presentación ante público y medios de comunicación de la Hemeroteca, Fototeca y Mapoteca del municipio así como eventos de deportivos y de convivencia familias como la rodada ciclista Mante-Limon-Mante Abel Sánchez y la celebración con un gran festival artísticos y cultural, son parte de esta gran variedad de actividades a realizarse a partir del miércoles y hasta el próximo fin de semana todo esto, con el fin primordial de preservar nuestras tradiciones culturales que nos identifican y unen como nativos de esta urbe cañera.

En este sentido el alcalde Leal Guerra junto al comité organizador de estos festejos han dado a conocer los horarios y sedes de las diversas actividades a realizarse en esta semana de festejos culturales.

EL martes en punto de las 17:00 horas en el local de la Asociación de Beneficencia y Cultura A. C. presentan la conferencia “Recordando mis orígenes” la cual será impartida por la señora Narcisa Cabriales de García, toda una institución en la ciudad y quién habrá de hacer un recorrido histórico por el municipio.

Posteriormente, el miércoles 25 a las diez de la mañana, los alumnos del Cbtis 15 contarán con la exposición hecha por el Dr. Guillermo Saenz Manzur titulada “Exploremos Mante” para después seguir con la inauguración de la muestra plástica colectiva Pintores mantenses que se habrá de inaugurar en las instalaciones de la galería de arte Ramón Cano Manilla a las 19:00 horas.

El jueves desde las diez de la mañana en la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante alumnos e invitados especiales, serán los espectadores de la interesante exposición hecha por el arquitecto paisajista Hiram Abib Céspedes Cabriales sobre “La importancia y el cuidado de la flora de la región”, después, a las once horas, en el museo Adela Piña Galván del Instituto Regional de Bellas Artes se estará desarrollando la ponencia del arquitecto Carlos Pérez Silva “Sitios arqueológicos de la región que contempla el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

El vienes 27, se llevará a cabo evento por demás histórico ya que se realizará la inauguración de la Hemeroteca, Fototeca y Mapoteca evento que será realizado en punto de las once de la mañana tanto en la biblioteca pública municipal Práxedis Balboas Gojon como en la explanada de la presidencia municipal, ya por la tarde se dará inicio a un gran festejo cultural en dónde el IRBA será el anfitrión y el teatro Julián Carrillo el escenario que desde las 19:00horas ofrecerá una velada cultural derrochando el talento de todos los participantes.

Para concluir, será el domingo 29 cuando se realice la rodada “Abel Sánchez Garza” en homenaje a su trabajo de 68 años, con un recorrido ciclista que parte de esta cabecera municipal con llegada en el Poblado El Limón y de ahí el regreso a Mante, teniendo como salida las siete de la mañana y por la noche la gran clausura en la explanada de la plaza principal desde las 20:00 horas con un festival artístico.

Es de esta manera como el gobierno del cambio en un esfuerzo conjunto con el comité organizador y con el fin de promover y preservar festividades que dan identidad como nativos de esta ciudad logran ofrecer a la ciudadanía festividades como estas.

De igual forma el presidente municipal Ing Leal Guerra realiza una invitación a toda la ciudadanía para participar por medio de las redes sociales en esta gran celebración por medio de la página oficial de este evento y la cuál es “80 aniversario del Mante” subiendo o enviado fotografías históricas, testimonios de nativos y de esta forma también estar al pendiente de todos los eventos que se realizarán con el apoyo y ayuda de la ciudadanía en general

