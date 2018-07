Demanda SNTE mejores herramientas para cumplir con tarea educativa en Tamaulipas

“Los maestros no podemos hacer la tarea, si no nos dan el equipamiento correcto y adecuado, dijo al Secretario General de la Sección 30, José Rigoberto Guevara Vázquez, al encabezar junto al Secretario de Educación Héctor Escobar Salazar y Magdalena Moreno Ortiz, el Taller Estatal de Supervisores al Cien, en ciudad Madero Tamaulipas.

El Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que si no hay talleres como este, tampoco se puede culpar a los maestros de lo que se deje de hacer, porque debe de existir una autentica actualización, una verdadera capacitación y una verdadera profesionalización de la educación.

“Es cierto que hemos cumplido con los retos que trae la reforma educativa, pero falta que cumplan con nosotros para llevar acabo la tarea, como también nos la piden los planes y programas, no podemos trabajar, si no hay grandes responsabilidades compartidas”, mencionó.

Dijo que son los maestros los que van haciendo el camino y dejando huella a lo largo de su trayectoria educativa, más aun los supervisores y jefes de sector, quienes se capacitan y se preparan en este tipo de reuniones de mucha calidad, convocados por la Secretaria de Educación Tamaulipas.

“Somos los grandes responsables de la formación del tejido social y es cierto que somos los responsables de ir preparando a niños y jóvenes que serán el futuro de México, es cierto que somos los grandes forjadores de la educación de México, pero eso se hace con vocación, ética y transparencia, dentro de la justicia social que traemos los maestros, con valores formados en la lucha de la superación, venimos de clase sencilla, humildes, pero muy trabajadora”, resaltó.

Expreso, que está en los supervisores y jefes de sector, ir orientando a los trabajadores de la educación, comprobando y asegurando esa parte de esta actualización para bien de la educación básica en Tamaulipas, e ir formando mejores generaciones de alumnos.

Dijo, que lo ha dicho fuerte y claro, que no se puede cerrar el 31 de mayo la idoneidad con grupos que no tienen maestros, ¿dónde están las plazas?, dijo, que se tiene que revisar se tienen que ver y otra cosa que también se tiene que hacer con la sub secretaria de básica, Magdalena Moreno Ortiz, es el recuento con sus jefes de departamento para ver donde quedan las acciones que se necesitan para crear los nuestros clubs educativos.

