DESDE LA CAPITAL

Por J. Guadalupe Díaz Mtz.

Agosto.22.2018

Heredaremos pobreza: AMLO

*** Ahonda pleito Adriana vs. Roca

*** Tratan mejor al Chapo que a TYR

*** Alista Maki a Junior para sucesión

*** Yahleel podría llegar por Checo

*** Primera renuncia para AMLO

Cd. Victoria.- Mire lo que son las cosas.

En Nueva York, el capo más famoso en la historia moderna, JOAQUÍN ‘EL CHAPO’ GUZMÁN, hace y deshace con su equipo de abogados y da cuantas largas se le antojan al proceso que se le sigue en aquella entidad en el noreste de Estados Unidos.

En cambio, a la ‘visconversa’, el exgobernador de Tamaulipas, exalcalde de Matamoros, exdirigente estatal del PRI y exdiputado federal TOMÁS YARRINGTON batalla para hallar un equipo de abogados que se meta de verdad a su defensa.

Va de cuento:

A YARRINGTON RUVALCABA lo tiene frito la justicia gringa por diversos delitos, pero para nada comparados con los que cometió ‘El Chapo’.

Sin embargo, la defensa del tamaulipeco la lleva un defensor de oficio.

El tercero, por cierto, tras la renuncia de los anteriores, so pretexto de que es demasiada carga para tan poco salario.

Hoy, TOMÁS JESÚS sigue tras las rejas en la cárcel de Raymondville, Texas, a menos de una hora de Brownsville, a donde se le traslada cada vez que el juez lo requiere.

En su momento, YARRINGTON se declaró insolvente para costear un equipo de abogados privado.

Situación difícil de creer, aunque entendible porque no hay despacho litigante que quiera entrarle a un asunto donde no es la justicia la que está contra el mexicano, sino el propio gobierno federal.

Con un agregado: TOMÁS JESÚS tendría que demostrar el origen legal de los recursos con que pagaría esa defensa y…

Tampoco le entran abogados desde México, luego de que un equipo legal batalló para conseguir el permiso de ingreso a gringolandia tras saberse las razones de su internamiento a aquel país.

Así las cosas.

Un delincuente confeso de haber cometido más de dos mil asesinatos, ingresado toneladas de drogas a Estados Unidos, entre otros delitos muy graves, no tiene problemas para llevar su defensa legal.

En cambio, otro presunto delincuente, con acusaciones basadas en testigos protegidos, carece de la oportunidad para defenderse.

CHISMOGRAFÍA: Cambio en el primer equipo de la alcaldesa MAKI ORTIZ en Reynosa.

Sale su hijo CARLOS PEÑA ORTIZ como presidente del DIF municipal y lo sustituye su papá, CARLOS PEÑA GARZA.

Pero no crea usted que se va por algún conflicto político o postelectoral. Para nada.

El joven fue convocado para estudiar una maestría por dos de las más prestigiadas universidades en Estados Unidos y el ya exfuncionario escogió la de Harvard, con beca al 100%.

Junto con PEÑA ORTIZ renunció la directora del mismo DIF local, ORALIA CANTÚ, aunque en este caso sí podría ser por el conflicto legal en que la metió su tío SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, acusándola de haber utilizado recursos públicos para apoyar la campaña reeleccionista de su exjefa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

La nota se complemente con un muy oportuno viaje de la joven ORALIA, también por motivos académicos, solo que ella se va a España, pagando su escuela.

En el caso del joven PEÑA ORTIZ, los especuleros ya hacen pronósticos para un futuro de mediano plazo.

Que CARLITOS regresará justo a tiempo para ser candidato a la sucesión de su progenitora, mientras ésta buscará ser candidata a la sucesión en la gubernatura. A’i queda.

Por cierto, el muy devaluado (política y fraternalmente) SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN sufrió como pocos la decisión de ‘El Trife’ dando por válida la paliza que MAKI ORTIZ le asestó en las urnas.

Recuérdese que el llamado ‘doctor de los probes’ participó como candidato del PRI a la alcaldía de Reynosa, pero apenas obtuvo 50 mil votos, por 100 mil del morenista ‘JR’ GÓMEZ JR. y 150 mil de la alcaldesa en reelección.

Las patadas de ahogado de SERAPIO de nada le valieron.

Ni siquiera sus amenazas contra la propia familia.

En ese sentido, las aguas postelectorales toman su cauce y la autoridad electoral ha ratificado los triunfos de ENRIQUE RIVAS (Nuevo Laredo), MAKI ORTIZ (Reynosa), CARLOS ULIVARRI (Río Bravo), MARIO LÓPEZ (Matamoros), XICO GONZÁLEZ (Victoria), ALMA ROSA AMPARÁN (Altamira), ADRIÁN OSEGUERA (Madero) y CHUCHO NADER (Tampico).

Por su lado, tómelo como una posibilidad muy probable que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no asuma siquiera su mandato como presidente de México y tenga en su escritorio la primera renuncia de su gabinete.

Se trataría de la virtual secretaria de Gobernación OLGA SÁNCHEZ CORDERO, quien asumiría el escaño para el que Morena la propuso y obtuvo.

Nuestra garganta profunda en el ex DF nos detalla los corajes que la exmagistrada de la Suprema Corte hace cada vez que AMLO se refiere a sus propósitos de ‘austeridad republicana’ y habla de obligar a los cacaixtlones del Poder Judicial a bajarse los sueldos.

Que son obscenamente groseros, muy cierto, pues rondan el medio millón mensual para cada magistrado, además de una serie de privilegios que no tiene funcionario alguno en ninguna parte del mundo.

Viene a cuento lo anterior porque el presidente electo se refirió durante la imposición (perdón, elección a mano alzada) de YEIDCKOL POLEVSNKY como ama de llaves de Morena, a que se modifique la constitución y meter en cintura al Poder Judicial.

Pero resulta que tal orden (perdón, propuesta) presidencial afectaría a SÁNCHEZ CORDERO, en razón de ser beneficiaria de la pensión por más de $250 mil que le llegan cada mes, como magistrada en retiro.

Lo peor del caso es que, de cumplirse tal amenaza de AMLO y ser avalada por doña OLGA desde la Secretaría de Gobernación, se habla de la publicación de ciertos pecadillos que la virtual anfitriona en Bucareli habría cometido en su paso por el Poder Judicial federal.

En ese tenor, harto interesante está esa frase pronunciada por AMLO, en el sentido de que cada mexicano debe estar dispuesto a heredar pobreza a sus hijos.

Más iluminado, imposible.

Caramba. A eso nunca se refirió en uno solo de sus discursos durante sus casi dos décadas de campañas presidenciales.

¿Cuántos de esos 30 millones que lo convirtieron en presidente lo habrían votado?

Por cierto y como mero dato sospechosista, ahora resulta que ‘la guerrera’ ELBA ESTHER GORDILLO ya sabía que ‘la reforma educativa se ha derrumbado’, cuando su salvador (perdón, el presidente electo) LÓPEZ OBRADOR no lo había dicho aún frente al mismísimo PEÑA NIETO.

Cierto que fue una de las muchísimas banderas de campaña de AMLO pero, hasta donde se sabe, el único que le ordena (perdón, propone) reformas o modificaciones constitucionales al Legislativo es el Jefe del Ejecutivo.

¿O acaso se trata de otra parte de la ‘transformación’ propuesta por LÓPEZ OBRADOR?

Por cierto, tampoco anunció AMLO consulta alguna para la construcción del Tren Maya, que forma parte de sus primeras obras de gobierno.

En tanto, como la esperanza es lo último que muere, bien hace el muy luchador PROF. HÉCTOR DÍAZ SÁNCHEZ en anunciar que, mientras no se dicte la sentencia de muerte para el Panal, esa franquicia electorera se sigue preparando para las elecciones de diputados locales del 2019.

Y si de amigos se trata, vayan hasta el ex DF abrazo y felicitaciones a mi viejo camarada ALEJANDRO VALLADARES, en ocasión de su cumpleaños número 55, que ajusta este miércoles.

En otro orden de ideas, mal le fue al seleccionado matamorense de beisbol infantil en el mundial de Pensilvania, pues apenas ganaron uno de los partidos en la primera ronda.

Quienes conocen de ese torneo saben lo que significa ir superando escollos para llegar a Williamsport, como en numerosas ocasiones lo ha hecho la chamacada de Matamoros.

Pero no os preocupéis. Ya dijo AMLO que una de sus prioridades de gobierno será la producción de profesionistas beisboleros para Ligas Mayores. Y lo dijo muy serio, que conste, aunque haya provocado carcajadas.

A su vez, trasciende que al asumir sus respectivas oficinas, curules y escaños, no pocos de los próximos legisladores federales llevaron curanderos, chamanes, brujos, etcétera, para dar una limpia, barrida y bendiciones que les alejen las malas vibras.

Es hora de cerrar pergeños, de modo que dejaremos pendiente la revelación de que MÓNICA ROCA, dama de todas las confianzas de ADRIANA GONZÁLEZ en los tiempos de EUGENIO HERNÁNDEZ, fue puesta en libertad, tras varios meses tras las rejas en cárcel californiana, en Estados Unidos.

Trasciende que dijo todo lo que tenía que decir para ponerse a salvo.

Ahora, que se preocupen EUGENIO y ADRIANA.

Doña MÓNICA decidió no regresar (por lo pronto) a México, que no le toma las llamadas a su (¿ex?) amiga ADRIANA y salió directamente de California a un punto de Europa no identificado.

Aunque eso sí, luce ‘brazalete electrónico’ para que la autoridad gringa la ubique en el momento que lo necesite.

Nomás falta que los gringos también se amparen en la famosa ‘amnistía’ que conduce al perdón y el olvido (ups).

Trasciende que andan bailando (por lo menos) par de valiosísimos departamentos que ADRIANA habría puesto a nombre de MÓNICA, en el ex DF.

Uuuffff. Cuántas cáscaras estarán por saltar.

Finalmente, antenita chilanga avisa que el relevo de dirigencia del PRI en Tamaulipas entró en un compás de espera, derivado de la renuncia de RUBÉN MOREIRA a la Secretaría General la semana pasada y la elección, este martes, de CLAUDIA RUIZ MASSIEU en la presidencia del CEN.

Aunque tienen plazo perentorio, pues no podrá haber cambios de dirigentes después de iniciado el proceso electoral para renovar Congreso local el año próximo.

Ello es la primera semana de septiembre próximo.

Pero nos dicen que CHECO GUAJARDO y AÍDA ZULEMA FLORES, de que se van se van.

Aunque al capitalino CÉSAR GARCÍA CORONADO ya le salió competencia en la neolaredense YALHEEL ABDALA.

Bajo el entendido de que no será elección, sino designación desde el Altiplano.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- ¿Cero y van cuántos?

A ver. NAPITO, NESTORA, BARTLETT, LAYDA, BEJARANO (siempre no), MONREAL, GORDILLO.

Sale… y vale.

gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz

