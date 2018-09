DESDE LA CAPITAL

Por J. Guadalupe Díaz Mtz.

Septiembre.10.2018

Desaparece PRI en Tamaulipas

*** Documentan al ‘Yaye’ en Matamoros

*** Une Tamaulipas a CDV y legisladores

*** Primero mochilas, ahora botas ¿Y?

*** Senadoras de AMLO votan vs. AMLO

*** Cuestionan manga ancha en Sutspet

Cd. Victoria.- Si en el priísmo tamaulipeco se tiene la impresión de que el CEN del PRI los tiene olvidados, permítasenos decirles que tienen razón.

Y lo que es peor, lo dan prácticamente por desaparecido en Tamaulipas.

El viernes tuvimos oportunidad de revisar un documento que tiene el CEN del PRI, generado luego de sondeos y otras auscultaciones a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco.

El panorama es más que triste (para el priísmo, claro).

Por principio de cuentas y de cara a las elecciones locales del año próximo, dan por descontado que el PRI no conseguirá en Tamaulipas ganar en uno solo de los 22 distritos electorales y, peor aún, dan muy escasas posibilidades de que se consiga siquiera una representación proporcional.

De acuerdo con ese documento (presentado por fuente de entera credibilidad, pero que rechazó intento de fotocopiarlo), no es tampoco el PAN quien ganará la mayoría para la próxima legislatura, sino Morena.

La hojeada al documento deja claro que para el CEN del PRI, si SERGIO GUAJARDO se queda o no en la dirigencia estatal no tiene la mayor relevancia y mucho menos importancia.

Queda claro que la disputa de grupos locales es meramente por los mendrugos presupuestales que les quedan y, si acaso, por colocarse en la punta del listado plurinominal para esperar el milagro de que de chiripa los llamen.

Para el CEN del PRI queda claro que al PAN le ha costado y mucho el ejercicio del Poder, y los resultados de las recientes elecciones federales son franca demostración de que ganaron el Poder en base a dos elementos: la figura del entonces senador GARCÍA CABEZA DE VACA y el triste desempeño de EGIDIO TORRE como gobernante (es un decir, claro) y como Primer Priísta de Tamaulipas.

Pero también se entiende que la dirigencia estatal del PAN poco o nada hizo por afianzar esa histórica votación que rebasó la confianza de 721 mil tamaulipecos.

El simple hecho de que FRANCISCO ‘KIKO’ ELIZONDO no le haya podido conseguir al PPT (Primer Panista de Tamaulipas) candidato propio en Reynosa ni en esta capital lo dice todo.

Pero ésa es otra historia.

Para el CEN del PRI, el hecho de que las elecciones para diputados locales se den a escasos seis meses de que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR haya asumido el Poder presidencial, pone al PRI de Tamaulipas al borde de la desaparición.

En los meses que transcurran para el 2 de junio de 2019 difícilmente se reducirá la imagen del tabasqueño.

Si no es que, al contrario, se engrandece con dos que tres golpes espectaculares, como quitar la pensión a expresidentes o bajar el IVA e ISR en la frontera.

Que también es otra historia.

De acuerdo con el documento en poder de CLAUDIA RUIZ MASSIEU, Morena ganará la mayoría de curules del congreso en Tamaulipas, con el PAN en segundo, tan fuerte como candidatos proponga.

En ese sentido, la ventaja sería que el PAN podría postular candidatos conocidos, mientras que Morena se atendría a perfectos desconocidos o a rémoras del PRI, como lo hizo en las elecciones recientes.

Pero, mire lo que son las cosas.

La información documentada en manos de RUIZ MASSIEU señala que el líder, personaje, prócer o figura más relevante que el PRI tiene en Tamaulipas se llama… EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Con todo lo que ello signifique.

El caso es que, en apenas 8 años, el PRI se va de la cima a la sima.

Lo comentamos mañana.

CHISMOGRAFÍA: Nobleza obliga, la política se impone y este viernes se dio en la llamada Casa Tamaulipas la reunión del gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA con la mayoría de los legisladores que representan a nuestro estado ante el Congreso de la Unión.

Los tres senadores (AMÉRICO VILLARREAL, LUPITA COVARRUBIAS e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA), así como los diputados MARIO ALBERTO RAMOS, ERASMO GONZÁLEZ, MARIANA RODRÍGUEZ, NOHEMÍ ALEMÁN, VICENTE VERÁSTEGUI y SALVADOR ROSAS

Buena señal para Tamaulipas si se considera el trabajo en común para beneficio colectivo.

En ese sentido, diputados, senadores y gobernador coincidieron en que el objetivo de todos ellos se llama Tamaulipas.

Concordaron los reunidos en que ya no debe estar Tamaulipas desunido como lo estuvo en los últimos lustros, con gobernantes y legisladores omisos.

Por cierto, nada bien debe haberle caído al subsecretario ARTURO SOTO la declaración del dirigente nacional del comercio organizado, JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS, avalando la operación de casinos en Tamaulipas.

Palabras más, palabras menos, el ilustre visitante declaró que “Tamaulipas, de vocación turística, reúne la condiciones para la instalación de casinos y casas de apuestas que generen derrama económica”.

Por otro lado, de Tampico reportan que quien anda peligrosamente irascible es la alcaldesa MAGDALENA PERAZA, explotando contra el primero que se le ponga enfrente, bajo cualquier pretexto.

Lo que en jaibolandia no acaban de entender es si el origen está en que aún no traga la derrota del pasado 1 de julio, porque teme las revisiones a que la someterá su virtual sucesor CHUCHO NADER o porque no ha tenido oportunidad del clásico taco de ojo. Ah, raza.

En otro tema, ahora resulta que MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, que aparece como senadora de Morena, es esposa de FRANCISCO ROJAS.

En los archivos queda registrado que ROJAS GUTIÉRREZ saltó a la fama como Contralor con MIGUEL DE LA MADRID, quien hizo su sucesor en la presidencia a CARLOS SALINAS.

Mismo Padrino de La Mafia del Poder con quien sería director de Pemex.

Con fierro salinista pasó a la banca en el zedillato y el par de sexenios azules, pero PEÑA NIETO lo rescató como director de la CFE, donde apenas duró poco más de un año.

De entonces a la fecha, PACO ROJAS no aparece en cargo público.

Pero, ya ve, su esposa es de la gente cercana a LÓPEZ OBRADOR.

Las humedades que se juntan.

Ya revisando los archivos de la senadora FERNÁNDEZ BALBOA tenemos que fue diputada federal por el PRD, funcionaria del gobierno estatal perredista de Tabasco y coordinadora de Morena en aquel su estado natal.

Es senadora por mayoría.

Y votó en contra de la licencia a MANUELITO VELASCO, como en el mismo sentido lo hizo su homóloga NESTORA SALGADO, de los seis senadores que no atendieron la instrucción de su líder AMLO (perdón, de RICARDO MONREAL).

Volviendo a Tamaulipas, los casos de corrupción siguen brotando en la administración estatal.

Primero fueron las mochilas recicladas y ahora botas para protección civil, las que en Tamaulipas se pagaron como nuevas, pero en realidad fueron reparadas para venderlas en nuestro estado.

Las mochilas, hechas para Guanajuato, rechazadas por la mala calidad, pero admitidas en Tamaulipas.

Las botas de servicio, fabricadas para el Estado de México, de ínfima calidad, con sobreprecio, pero que aun así se entregaron en Tamaulipas.

¿Y qué? ¿Otra vez para nadie habrá castigo?

Por lo menos debiera investigarse a ROMÁN CASTILLO, jefe de Compras, y a JORGE PÉREZ, su jefe inmediato como subsecretario Administrativo, pensando en que la hebra se rompa por lo más delgado.

Lo menos de lo que se les puede acusar es de no verificar ni hacer bien los procedimientos administrativos para esas adquisiciones.

En cualquier otra parte habrían rodado ya varias cabezas.

¿A poco de verdad es tanta la influencia de la diputada JUANA?

A propósito, ciertamente no es Buick la camionetona que estrena la diputada JUANA SÁNCHEZ, sino CADILLAC (¿pa’qué es la lana, si no?) el obsequio que recién le hizo su amoroso marido el subsecretario de Administración JORGE PÉREZ GARZA.

El espacio se agota pero no nos puede pasar desapercibido que en un día como hoy la vida me hizo uno de esos regalos que nunca me cansaré de agradecer.

Nacía mi adorado JOSÉ FABIÁN.

Con tantas ganas de llegar a este mundo que desde los 4 o 5 meses quería salir a comérselo.

De aquel 10 de septiembre han pasado ya 20 años.

Tiempo en que se ha convertido en todo un hombre, comprometido con su entorno.

Lo mismo tiene calificaciones académicas de excelencia que practica el deporte como un profesional.

Solidario con hermanos y amigos, amoroso con sus padres y de extraordinaria lealtad con sus muchos amigos.

Con un hijo así, con toda una vida plena de buenos augurios por delante, no me canso de gritar Gracias a la Vida.

Finalmente, es cierto, ‘CHITO’ ya no estará en el Congreso.

No regresará a su curul plurinominal y mucho menos a pastorear diputados.

Pero que tiene influencia en el Poder estatal, es innegable.

No en balde hace tareas ya como secretario de Desarrollo Económico.

Razón por la que debiera estar más que preocupado el aún alcalde de Matamoros JESÚS DE LA GARZA.

Y es que, como nos la sabemos, tienen en la mira al Oficial Mayor del ayuntamiento, LUIS GERARDO GARCÍA TOVAR.

De acuerdo con las filtraciones, hay pagos en equipo adquirido por cifras muy superiores a su valor real.

Hasta allí, casi que lo que se hace en cualquier administración.

Sin embargo, lo que debe preocupar al alcalde CHUCHÍN es que hablan de investigar en Monterrey a un personaje al que por apodo llaman ‘El Yaye’.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Pregunta insistente entre la burocracia de Tamaulipas:

¿Por qué se ha dado manga ancha para que el SUTSPET se siga manejando como si el control lo tuviera BLANCA VALLES?

Sale…y vale.

gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz

