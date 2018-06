Despliegan Gobierno de Tamaulipas y 7 agencias federales estadounidenses esfuerzo inédito contra la delincuencia en la frontera

El Gobierno de Tamaulipas inició este jueves un programa de colaboración sin precedentes con 7 agencias federales de los Estados Unidos, en lo que representa el esfuerzo binacional más grande alguna vez emprendido en contra de grupos delictivos que operan en la frontera Tamaulipas-Texas.

El programa “Campaña de Seguridad y Prosperidad” es una estrategia que inició a diseñarse desde el año pasado por el Gobierno del Estado y agencias federales estadounidenses, que consiste en la colaboración en materia de inteligencia para lograr un intercambio oportuno de información para facilitar la detección de delincuentes claves en el combate a la inseguridad.

En el programa participa el Gobierno de Tamaulipas a través de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública mientras que por parte de Estados Unidos están integrados: Homeland Security, que agrupa a las agencias Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services.

Las agencias estadounidenses participan a través del grupo conjunto Joint Task Force-West, originalmente creado para el combate a la delincuencia en el corredor de Texas y es actualmente comandado por Manuel Padilla Jr.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que “la trata de personas y el tráfico de drogas que atraviesa mi estado se originan al sur de mis fronteras, en muchos casos hasta Sudamérica. Y el dinero en efectivo en grandes cantidades y la mayoría de las armas fluyen desde el norte de mi frontera hacia mi estado. Pero somos lo suficientemente inteligentes como para saber que estos no son problemas en los que podamos trabajar solos. Necesitamos socios y asociaciones, entre el sector privado, el gobierno de los Estados Unidos y México y lo más importante que los ciudadanos de ambos lados de la frontera se involucren”.

Agregó que “la Campaña para la Seguridad y la Prosperidad (CSP) consiste en la creación de un grupo de trabajo compuesto por varias agencias que trabajará en conjunto con la intención de mejorar la seguridad y la calidad de vida a lo largo de este corredor de manera binacional. Nuestros pilares principales son respeto, confianza, seguridad y prosperidad.”

El programa, además de promover el intercambio de información, fomenta la denuncia anónima para denunciar a objetivos destacados identificados por ambos gobiernos como los responsables de delitos diversos que aquejan a la sociedad en Texas y Tamaulipas.

Explicó el mandatario que “el intercambio de información y el empoderamiento de las personas que viven y trabajan en Texas y Tamaulipas asegurarán que los ciudadanos tengan voz y esa sea escuchada. También pretendemos tener actualizaciones periódicas a medida que esta campaña se desarrolle para mostrar los resultados de nuestros esfuerzos de colaboración”.

Los objetivos conjuntos, tienen cargos criminales en México o en Estados Unidos, desde extorsión, lavado de dinero, homicidio, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, entre otros más.

“Las líneas de división entre tráfico de drogas, tráfico de humanos, extorsión, secuestro, robo de combustible, no son ya solamente líneas de operación aisladas”, dijo el Comandante de la Fuerza Conjunta, Manuel Padilla Jr.

Los primeros objetivos miembros de organizaciones criminales transnacionales que impactan el norte de Tamaulipas y el área del Valle del Río Grande definidos por este programa son: Juan Gerardo Treviño Chávez, “El Huevo”; Luis Miguel Mercado González, “El Flaco Sierra”; Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”; Petronilo Moreno Flores, “El Panilo”; Luis Alberto Blanco Flores, “El Pelochas”; Juan Miguel Lizardi Castro, “Miguelito”; Andrés Martínez Granados, “El Pause”; Agustín Ordorica López y Luis Bravo Bautista Ramírez.

La campaña activó el número de denuncia anónima 1-800-863-9382 y por medio de mensajería Whatsapp, 956-295-0887.

Me gusta: Me gusta Cargando...