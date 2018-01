Destapes en el PAN Será Antes del dia 13

Por juan Antonio Lerma

El Partido Acción Nacional en Tamaulipas a cargo de ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y de FRANCISCO ELIZONDO dio a conocer en días pasados que a más tardar el 13 de este mes, emitirá la convocatoria “por invitación” para designar a sus candidatos a las 43 alcaldías de la entidad.

Es decir, que la designación de los candidatos azules para las alcaldías, está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que muy seguramente a estas fechas, el CDE del PAN ya debe de tener todo “planchado” no solamente en cuanto a los hombres y mujeres que los representarán como candidatos a las alcaldías sino también para las senadurías y diputaciones federales.

Y aunque los del PAN ha dicho que van por todo lo que esté en juego en nuestro estado, lo que se ve, es que están más interesados en no perder las alcaldías que desde el año pasado están bajo su control que en ganar diputaciones y senadurías, aunque hay quienes consideran que de esos cargos se podrían repartir sin ningún problema entre el PRI y los azules. Suponen que irían a michas, pero no así, en las alcaldías, donde el partido en el poder quiere tener el control mayoritario.

Esto también quiere decir que una buena cantidad de alcaldes azules tendrían luz verde para ir por la reelección.

Pero no todos, puesto que según lo declarado por KIKO ELIZONDO no hicieron bien su trabajo como gobernantes y por ende no garantizar el triunfo.

Por lo pronto, nombres van, nombres vienen y la realidad que no hay nada oficial hasta que los dirigentes de los respectivos partidos políticos lancen sus gallos al terreno.

