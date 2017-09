DIALOGANDO

Triste semana de pánico, terror y tragedia.

Por Roberto Olvera Pérez

Antes de iniciar esta columna, es preocupante y lamentable lo que está sucediendo en México y otros países del mundo, con los terremotos, sismos y huracanes que han pegado fuerte, cobrando vidas humanas, dejando desolación y muerte a su paso y eso nos ha estremecido mucho a todos. Por ello, rogamos a Dios que domina los cielos y la tierra y calmar las tempestades, escuchar nuestras súplicas y alejar la furia de la naturaleza de todas las tierras de nuestros hermanos; que estos movimientos telúricos pierdan su fuerza para que nuestro temor se convierta en jubilosa acción de gracias. Oremos todos en hermandad en una sola voz, en un solo Dios.

Por lo anterior, el Sistema DIF Tamaulipas que preside la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, se suma ayuda humanitaria en coordinación con los DIF municipales a través de la instalación de centros de acopio en donde se reciben la donación de víveres, alimentos no perecederos, productos enlatados, ropa y calzado en buen estado, agua embotellada, cobijas, artículos de higiene personal, etc., etc., para enviar a nuestros hermanos de los Estados afectados por estos fenómenos naturales en los últimos días.

La ayuda se recibe en las propias instalaciones de este sistema estatal voluntariado, en un horario de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, para hacerlos llegar a los estados afectados por la naturaleza. Hagámoslo con generosidad a quien más lo necesita y hagámoslo con voluntad, con amor y convicción por ayudar y por tender la mano, para compartir con quien no tiene nada. Es tiempo de unirnos todos, ser generosos y solidarios.

Así mismo la SET, su personal administrativo y docente, al frente su titular el Dr. Héctor Escobar Salazar y todo su equipo de colaboradores, se suma también a esta ayuda humanitaria al instalar un centro de acopio en la dependencia a su cargo, para recolectar todo lo que sea necesario para levantar al hermano caído del sureste y del Valle de México. Otras dependencias estatales del actual gobierno hacen lo mismo. Bien por ello.

Por otra parte, la postura que asumió recientemente el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, en un evento de asistencia social en coordinación precisamente con el DIF Estatal en Río Bravo, de que no tolerará ni negociará con las administraciones municipales que continúen con simulaciones, mentiras o engaños en materia de seguridad pública, fue bien vista por los tamaulipecos.

Y afirmó: “Lo dije en mi toma de protesta, que iba y voy a apoyar a todos los alcaldes comprometidos con su gente, indistintamente de colores”, por lo que tajantemente les dijo a todos los alcaldes, que se dejen de simulaciones en el combate de la inseguridad.

Reiteró, que en ninguna región de Tamaulipas habrá tregua para las personas violentas y convocó a los órganos de gobierno, a unir esfuerzos con la sociedad para trabajar con la misma determinación en reconstruir el tejido social.

Acompañado por su señora esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, el titular del ejecutivo estatal dio inicio a las actividades de la brigada asistencial “Un gobierno cerca de ti”, con la que se acercaron a las familias de la localidad, servicios de salud, educativos, de bienestar social y trámites administrativos del gobierno del Estado de Tamaulipas y desarrollo integral de la familia.

Esta actividad se puso en marcha el pasado lunes 18 de septiembre en la Colonia Integración Familiar del municipio de Río Bravo, quedando en la historia de Tamaulipas, que ahora si hay gobierno para todos los tamaulipecos.

NOTAS CORTAS

1.- UNT firma convenio con grupo Edult Microsoft Parther. Recientemente la Universidad del Norte de Tamaulipas firmó un convenio de colaboración con el Lic. Guillermo Soto Alonso, Director de Educación América Latina de este conjunto, para ofertar capacitaciones de más alto nivel en tecnologías y poder impulsar la productividad en Tamaulipas con esta empresa.

La rúbrica de convenio se llevó a cabo en el corporativo Microsoft México, estando presente el propio Rector de la Universidad Francisco Chavira Martínez, quien dijo que esta firma de colaboración viene a revolucionar la educación dentro del sistema de la UNT en todos sus Campus en el Estado.

Nuestros alumnos ahora entraran en su educación a un proceso de aprovechar las capacitaciones de este grupo multinacional en cuanto a tecnología se refiere y se impulsará la productividad tanto de lo que se hace en Tamaulipas, así como las incorporaciones en cualquier parte del país, incluso del extranjero de los alumnos que habrán de egresar próximamente, dijo el Rector Chavira.

2.- Y hablando de la UNT, también se solidariza con las personas afectadas por los fenómenos naturales que azotaron en el centro y sur del país; así reciben alimentos no perecederos, materiales de limpieza e higiene personal en sus diferentes centros de acopio instalados en cada una de las universidades instaladas por todo lo largo y ancho de Tamaulipas. Tu donación es importante, hoy la Patria nos llama, nos pide que demos con generosidad a quien más lo necesita.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

