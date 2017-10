DIALOGANDO

Arrancan los independientes.

Por Roberto Olvera Pérez

De acuerdo a la convocatoria establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE), para el registro de los aspirantes a la Presidencia de la República por la vía independiente, este domingo 8 de octubre de vence el plazo para ello.

La autoridad electoral abrió el periodo desde hace un mes para la recepción de solicitudes de candidatos independientes y ya hay algunos registrados que sólo faltará el filtro de aceptación en cuanto a los requisitos se trate.

De tal manera quieran o no los partidos políticos tendrán más trabajo para conservar a sus seguidores o posiblemente se queden solos con sus militantes, porque los seguidores que pudieran ganar con el tiempo que disponen de radio y televisión lo van a tener que compartir con un número no menor de aspirantes independientes, que van a trabajar dos meses antes para obtener adeptos exclusivos.

Estamos enfrente de este tipo de campaña presidencial totalmente distinto a todos los anteriores del siglo XX y a las tres primeras del que ha habido en el siglo XXI, incluyendo la de Fox, esto es otra cosa: Son redes sociales, ideas sobre la actuación del gobierno y sobre todo nuevos actores políticos, caras distintas, nombres imaginables como el del bronco de Nuevo León, o el gallo tamaulipeco por ejemplo. Será una campaña inédita en la que muchas cosas nuevas vendrán.

No se sorprenda usted si encuentra en la nueva lista de independientes en los primeros renglones a un distinguido tamaulipeco, el Rector José Francisco Chavira Martínez, quien ya anunció que estará en ese cuadro, así que de alguna manera Tamaulipas tendrá también sus nuevos nombres en esta nueva campaña; tal vez aquí en el Estado se le llamará la campaña Chavira y ser el primer independiente.

Cabe dejar muy claro que el único que tiene camino andado en estas suertes en Tamaulipas, es Francisco Chavira Martínez, quien ya ha sido registrado por el INE con ese carácter en otras campañas políticas y eso le da ya una ventaja muy considerable frente a los demás, por lo que amable lector al Rector Chavira no lo pierda de vista en el futuro inmediato.

Por tanto y sin duda queda de manifiesto que hay una nueva fuerza política que nació como independiente y eso equivale ya en estos tiempos a varios partidos políticos chicos juntos, les guste o no así es.

Y sí a ello agregamos que aquella persona que aspire a la Presidencia de la República debe contar con buen perfil, o sea, que sea una persona con experiencia política destacada, reconocida y con buena cultura. Así mismo no debe estar obligado o comprometido con facciones extremistas o populistas que lo limiten en sus decisiones futuras. Debe tener como mínimo, grado de licenciatura, óptimo un posgrado y por último contar con una excelente salud física y mental para realizar trabajos y actividades bajo presión, que admite ser una persona de madura juventud. Esto es indispensable por las condiciones y cualidades que vivimos en los últimos tiempos y el Rector Chavira reúne todo esto.

NOTAS CORTAS

1.- Siguen las comparecencias de los titulares de las diversas dependencias de la administración pública estatal con motivo del análisis del primer informe de gobierno, por lo que ya pasaron por el Congreso del Estado la titular de Obras Públicas y la de Salud. Viene para este próximo miércoles la de Turismo y el Procurador y el próximo 18 del presente mes la cita es para Gerardo Peña Flores, de Bienestar Social y el Secretario de Educación Doctor Héctor Escobar Salazar, que comparecerá en Pleno y donde todo está preparado para cumplir con el ordenamiento del poder legislativo, por lo que no creemos que tenga mayores problemas porque está poniendo orden en la casa. Lo demás ya lo dijo el gobernador en su mensaje del primer informe de gobierno.

2.- Todo está listo para llevarse a cabo el Congreso Nacional de Trabajadores del Sindicato del Seguro Social (SNTSS), a efectuarse el próximo 10 de octubre en el Salón Villa Ferré de Saltillo, Coahuila. De todo el país arribaran delegaciones donde ya confirmó la asistencia el líder nacional Manuel Vallejo Barragán. El anfitrión será el Secretario General de la Sección XII Marco Antonio Fuentes y por supuesto Tamaulipas estará presente al frente su dirigente estatal de la Sección X Doctora Beda Leticia Gerardo Hernández. Ahí se analizará el contrato colectivo de trabajo, rendición de cuentas y las adiciones que se propongan al respecto.

3.- A ver, a ver, ¿Quién es el ex alcalde del altiplano tamaulipeco que está citado a comparecer ante la Auditoría Superior del Estado para explicar un desvío de recursos que ejerció en la administración que presidió en el periodo 2013-2016? y de no comprobar o regresar ese faltante, me dicen que hasta cárcel puede pisar.

Hay otros dos ex alcaldes que están en la mira del mismo periodo. Solamente les digo que son de la frontera. ¿Quiénes son? Deduzca y saque sus conclusiones.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

