DIALOGANDO

Piden juicio político contra ETC.

Por Roberto Olvera Pérez

El ex candidato a gobernador por la vía independiente por Tamaulipas Francisco Chavira Martínez, ya inició con la recolección de firmas ciudadanas para exigir que se realice juicio político contra Egidio Torre Cantú y ex alcaldes del Estado.

Declaró que desde el 6 de abril de este año interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por diferentes delitos del fuero federal y a la fecha es muy poco el avance que se lleva en esa dependencia. Según los abogados va caminando lento el expediente y es por eso que este martes pasado iniciamos la recolección de firmas de todos los tamaulipecos que se sintieron agraviados y todos aquellos que tengan familiares desaparecidos para iniciar el juicio político en contra del ex gobernador Egidio Torre Cantú y también a todos aquellos ex alcaldes que formaron parte de esa magia que robó el recurso del Estado, dijo.

Exigió que se haga justicia a los tamaulipecos ya que no es justo que se hagan ricos robando el dinero del erario público y dijo que en un mes a mas tardar pretende recabar 10 mil firmas, las cuales presentará al Congreso del Estado e iniciar un juicio político en contra de Egidio Torre Cantú y todos aquellos ex alcaldes que se llevaron el dinero de sus municipios.

También dijo que seguirá está lucha sin cesar para que todos estos malos ex funcionarios no sólo pisen la cárcel sino que devuelvan todo el dinero que se llevaron facturando obras fantasmas y desapareciendo el dinero de los impuestos de los tamaulipecos

Asimismo indicó que tienen que trabajar muy duro para que las propiedades embargadas en los Estados Unidos no se queden esos recursos allá con los gringos, sino que sea devuelto a las arcas del Estado que es de donde salió ese dinero.

Cabe señalar que los delito a Torre Cantú, son por asociación delictuosa, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y por los delitos cometidos por servidores públicos, lo que consta en el expediente numero 1366/2017, al cual lo considera como el peor de los gobernadores que ha tenido Tamaulipas y lo denomina como “Jefes de Jefes”.

Advirtió el ex candidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas, Chavira Martínez, que no quitará el dedo del renglón hasta no ver que el ex gobernador sea enjuiciado penalmente y los tamaulipecos puedan descansar por todos los agravios que recibieron durante su mandato.

NOTAS CORTAS

1.- No a la batalla campal, cuidemos a Tamaulipas. El debate sobre el caso del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, ya tiene otras nuevas temáticas que atender, vale la pena fijar prioridades. Conviene se aclare el asunto, primero saber exactamente como se dieron los hechos antes de agravar las cosas que llevarlas al extremo y que sería la extradición.

Procede o no está el primer paso será el debido proceso y antes que este será que cada grupo político reflexione sobre las consecuencias que vivirá Tamaulipas, ante ese nuevo escándalo.

Pedimos justicia, pero también hagamos conciencia del ejemplo y de la gravedad que traerá todo para las próximas generaciones; como explicamos que vamos a estar en la delantera en el número de ex gobernadores aprehendidos, no convendrá cuidarnos un poco y hacer las cosas mejor para no alterar más la situación en la que ya nos encontramos.

2.- Con la renuncia de la ex primera dama presidencial Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón Hinojosa al PAN, se ignora el destino de la actual alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, con quien tiene una gran amistad desde hace ya tiempo, pues gracias a ella tuvo un cargo de gran relevancia en el gobierno de su esposo Felipe.

¿A caso se iría con ella como independiente a la Presidencia de la República? ¿O también se ira del PAN? Quién sabe, si así ya la tienen en la mira por traicionera, pues que se puede esperar de ella cuando tiene un desorden en su natal municipio.

3.- Pluris. Si para las próximas elecciones del 2018 no se ha eliminado las diputaciones federales y senadurías por la misma vía que es lo más seguro, en los círculos políticos de la ciudad del smog, se da como un hecho que el matamorense Baltasar Hinojosa Ochoa o el mantense Alejandro Guevara Cobos, uno de ellos será senador pluri. Actualmente ambos son diputados federales en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en San Lázaro.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

