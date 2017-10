DIALOGANDO

Con broche oro.

Por Roberto Olvera Pérez

Siempre en los análisis de los informes de los gobernadores se recuerda que el último de los Secretarios a comparecer es el que cierra con broche de oro, el que recibe los aplausos y el que hace posible que el gobernador en turno haya cumplido con la rendición de cuentas que se le pide, o sea, que se cierra el expediente de preguntas y respuestas hasta el año que viene.

En esta ocasión le tocará al Secretario de Educación Dr. Héctor Escobar Salazar, el honroso puesto de compareciente final en la glosa del primer informe de gobierno y lo hará este miércoles en punto de las 13 horas ante el Pleno del Poder Legislativo del Estado.

Han sido muchos los temas que ha tocado la prensa en materia educativa, tanto por circunstancias como por las necesidades que surgen día tras día en esta materia, pero Tamaulipas siempre ha reclamado una buena educación para sus niños y jóvenes y eso es siempre un tema prioritario, por lo tanto la comparecencia de este miércoles tendrá el máximo de interés y también con seguridad habrá de atenderse con cuidado todo lo que se diga; no dudamos que el titular del ramo atenderá a cualquier inquietud de los legisladores del Congreso del Estado.

A lo largo de un año en el área educativa se han atendido bien las demandas y los asuntos diversos del ramo. No dudamos que al final de cuentas la comparecencia dará un buen resumen de lo actuado en base a un trabajo bien hecho, en donde se han atendido las peticiones tanto de maestros como de padres de familia.

Y si a ello le agregamos la buena relación que se ha mantenido con la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que no ha presentado conflictos mayores, se anticipa desde ahora que por el buen desempeño del Secretario de Educación, será una demostración de buenos resultados en el área educativa a su cargo; lo demás ya lo dijo bien claro el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, en su presentación de su primer año de gobierno.

No hay duda que el titular del ramo Dr. Héctor Escobar Salazar, dará respuestas viables y fundadas de lo que se está avanzando en esta materia en Tamaulipas, ante las distintas fracciones parlamentarias e integrantes de la Sexa gésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

NOTAS CORTAS

1.- Que por Nuevo Laredo se dejó ver hace días el famoso Lucino Cervantes Durán, de triste memoria en elecciones pasadas por su fracaso a su paso por la dirigencia estatal priista. Su vista lo hizo en calidad de Presidente estatal del Grupo Unidad Revolucionaria y que llegó a entrevistarse con algunos líderes de partido, Sectores y Organizaciones, entre ellos con Arnulfo Tejada Lara y de paso se entrevistó con el aún dirigente municipal del tricolor Viviano Vázquez Macías, a quien ya le dijeron “bye bye del PRI”, para allanarle el camino a un incondicional de la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, quien en lugar de sumar divide más a este al instituto político en esa ciudad fronteriza y de cara al 2018.

Lo anterior se hace con consentimiento de Sergio Guajardo Maldonado, flamante dirigente estatal del PRI, para llegar a modo a hacer el cambio de dirigente local, por lo que si Checo quiere que se pierda Nuevo Laredo pues que le siga, ya que sabemos que es un títere del ex gobernador reciente y él hace lo que le digan y le manden.

2.- Deslucido y vacío se vio de personalidades el reciente segundo informe de gobierno del gobernador de Nuevo León, Jaime Heliódoro Rodríguez más conocido como el bronco, además de las críticas que recibió de los pocos presentes entre diputados locales e invitados de honor, pues más se dedicó el bronco a regañar a los legisladores que de informar de su gestión, ya que no entiende que los diputados son los que avalan o rechazan.

Así mismo el bronco les pidió a los diputados a que se pusieran a hacer bien su chamba y no andarse quejando de lo que hace su gobernador. También el evento no fue ni solemne ya que hubo una falta de respeto al entonar mal el Himno Nacional que dio vergüenza, pues el bronco no se ha domesticado bien políticamente ante sus representados y así quiere ser Presidente de la Republica.

3.- Larga cola les están encontrando a los ex alcaldes de Nuevo Laredo y Matamoros, es decir, a Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal y Norma Leticia Salazar Vázquez, quienes en su tiempo se promocionaban para la grande en el estado y afirmaban que dejarían cero deuda, pero todo indica que los números dicen otra cosa, por lo que tendrán que responder a ello ante la Auditoría Superior del Estado, por lo que tendrán que explicar y aclararle todas las dudas a la ASE.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

