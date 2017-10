DIALOGANDO

Dar tiempo al tiempo…

Por Roberto Olvera Pérez

De los autores que consulto siempre que tienen que ver con la política y el periodismo, destaco la sabiduría de Renato Leduc, autor de poemas, libros y artículos de las décadas de los setentas y ochentas, a quien le he aprendido: que sólo el tiempo es el que pone las cosas en su lugar y les da su exacta dimensión.

Los acontecimientos que me tocó vivir la semana pasada me obligan a analizar con todo cuidado la situación por la que pasé, así como revisar los distintos factores políticos que tienen relación con los citados hechos.

Por lo anterior considero necesario tomarme el tiempo que se requiere para poner las cosas en orden y entender a fondo cuáles fueron los motivos y las razones que iniciaron este asunto, para cumplir con los compromisos que contraje al presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades estatales y federales. Hare el ejercicio de estudio consciente y de reflexión sistemática que todo esto me obliga.

A los que critican y que ven pasar las cosas con ligereza, les digo que en mi carrera periodística no había recibido nunca una ofensa y agravio de ese tamaño, que sí me obliga a conocer y entender a fondo los motivos que la provocaron; no quiero por eso tampoco entrar en careos absurdos y discusiones ociosas, creo más inteligente en tomarme el tiempo necesario para ordenar mis ideas y mis actos, así como conciliar aspectos y asuntos que requieren de mi atención personal.

Me despido formalmente de todos los que siempre me han apoyado y me han confirmado su amistad y su aprecio. Les repito ahora que hare la parte que me corresponde para convertir lo sucedido en una oportunidad de reflexión y crecimiento personal que todos requerimos cuando suceden estas cosas.

Me despido formalmente por un tiempo o lo que sea necesario. Gracias a todos les ofrezco como siempre mi estima y reconocimiento por acompañarme en este trago amargo y lamentable que sucede en ciertos momentos de la vida y que requerimos para que con el tiempo nos dé una satisfacción de haber cumplido con nuestro deber como periodista, como amigo y como persona de bien.

Démosle a las cosas el tiempo que necesitan para madurar y arreglarse bien, recordando al maestro Renato Leduc, que es fuente valiosa de inspiración y respeto, afirmo como él: Sabía virtud reconocer el tiempo, para darnos el que nos hace falta y para olvidarnos de los pesares o las angustias que a veces intencional o casualmente nos aquejan. Le daremos tiempo al tiempo porque sea siempre como dice el político y poeta de Tlalpan, hoy Estado de México: Sabía virtud

reconocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán: dar tiempo al tiempo que de amor y dolor alivia el tiempo.

P.D. Amigo lector, si no tienes inconveniente compártala entre amigos y colegas de siempre, que nos siguen en esta columna con la estima y reconocimiento de antaño.

Por hoy es todo, y por un tiempo que transcurrirá, para seguir dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

