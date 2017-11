DIALOGANDO

La sucesión presidencial.

Por Roberto Olvera Pérez

Tomando como base el desgaste de los partidos políticos y la falta de credibilidad hacia la clase política de las principales fuerzas políticas nacionales como son: los partidos más fuertes del país PRI, PAN, MORENA, PRD, PMC Y PVEM, se han venido acrecentado con fundamento en las reformas a la ley electoral la creación de alianzas y coaliciones políticas entre partidos para generar una verdadera competencia política rumbo a la Presidencia de la República.

De tal manera que la primera alianza la representan el Frente Amplio Ciudadano que promovieron el panista Ricardo Anaya Cortés, la perredista Alejandra Barrales y el veterano ex priista Dante Delgado Renauro, construyendo este frente para postular juntos a un solo candidato a la presidencia de la república, candidatura que pretende quedarse el queretano de Ricardo Anaya, quien por sus conflictos internos puede ser descarrilado tanto por una ola del PAN, como la de Barrales y Dante Delgado, que pretenden postular por ese frente amplio al capitalino Miguel Ángel Mancera, a quien ya se le denomina el frente del temor, porque se afirma que lo hacen para que el PRI no llegue a la presidencia de la república y también le tienen mucho miedo al ex priista y ex perredista Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, los aliados tradicionales del tricolor, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, postularían a un candidato priista o un candidato ciudadano a la presidencia de la república que pudiera ser José Antonio Meade Kuribreña, Luis Videgaray Caso, Aurelio Nuño Mayer o José Ramón Narro Robles.

Esta coalición de partidos ya se ha venido manejando de hace tiempo, atendiendo a que otros procesos electorales han hecho causa común en elecciones federales y locales, quienes en una causa común trabajarían por un solo candidato, destacando aún más los economistas Meade y Videgaray.

Y por otro parte, la alianza de los que se llaman las izquierdas sería entre dos partidos políticos MORENA y el PT de Beto Anaya, asegurándose que contarían con una coalición de grupos empresariales agraviados con Enrique Peña Nieto y las decepcionantes reformas estructurales encabezadas por Carlos Slim y López Obrador, por lo que la elección presidencial a pesar de existir 9 partidos con registro ante el INE, únicamente apuntaría a candidatos respaldados

por partidos políticos y dos como prospectos independientes, mencionándose al bronco de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y a la ex primera dama presidencial Margarita Zavala Gómez del Campo.

Con ello queda claro que con las alianzas y coaliciones de partidos, estaría muy cerrada la votación entre estas tres fuerzas políticas nacionales formadas a través de partidos políticos; señalándose desde ahora que la pelea pudiera darse entre José Antonio Meade, López Obrador y Miguel Ángel Mancera. Seguidos con menor escala los dos o tres independientes que alcancen a cubrir los requisitos para ser postulados a la presidencia de la república.

NOTAS CORTAS

1.- En estos días cuando se renovaran enroques y cambios en el gabinete estatal, al que seguramente, de darse algún movimiento le irá mejor al Dr. Héctor Escobar Salazar, actual titular de Educación en Tamaulipas. Aunque nadie se va o se queda sin la anuencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al matamorense le tendrían deparado el cargo de Presidente Municipal de la tierra de Rigo Tovar; obviamente tendría que ser primero candidato del blanquiazul, elección que no dudamos ganaría.

Y es que Escobar Salazar, tiene todas las confianzas del numero uno de Tamaulipas. Su trabajo al frente de la educación en nuestro estado está libre de cualquier cuestionamiento, tiene arraigo, tiene presencia y sobre todo una estructura con la cual sacaría adelante cualquier proyecto político en Matamoros.

Por cierto, ayer nos enteramos de la posible salida del Subsecretario de Administración de la SET, Eduardo Del Real Soria, personaje muy amigo del gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, y quien estaría ocupando un nuevo cargo dentro de la Administración Pública Estatal. Sin duda que su buen desempeño en esta Secretaría lo haría merecedor a esta nueva encomienda.

2.- Y ya que hablamos de posibles candidatos, pues no hay que olvidar al victorense Arturo Soto Alemán, actual Subsecretario de Finanzas del gobierno del estado, porque de lanzarse en busca de la presidencia municipal por las siglas del blanquiazul, no dude usted que la capital de Tamaulipas volvería a ser gobernada por Acción Nacional. En su momento, hace ya muchos ayeres, recordará usted que lo hizo el muchacho alegre Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

Volviendo con el victorense Soto Alemán, tiene una muy amplia estructura política, tiene mucha experiencia, pues no hay que olvidar que ya compitió en una ocasión por la esquina del 17 Hidalgo; de tal suerte que en esta nueva aventura, de lanzarse como candidato panista ganaría sin discusión alguna.

3.- Antes de concluir nuestros comentarios de ahora, le mandamos nuestras más sentidas condolencias al Profr Arnulfo Rodríguez Treviño, quien este pasado

martes perdiera a su señora madre María de Jesús Treviño Oviedo. Descanse en Paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

