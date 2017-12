DIALOGANDO

“Fervor guadalupano en Estados Unidos”.

Por Roberto Olvera Pérez.

Con gran éxito concluyó el pasado 12 de Diciembre en la ciudad de Nueva York, NY, la tradicional carrera “Antorcha Guadalupana en su edición 2017”, la cual partió de la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México el pasado 17 de Septiembre del presente año, recorriendo más de cinco mil kilómetros durante casi tres meses de travesía, cruzando importantes puntos geográficos del País y de la Unión Americana.

Desde el año 2002 se realiza esta carrera alusiva a la Virgen de Guadalupe, México-Nueva York, y concluye en el altar de la Virgen en la Catedral de San Patricio, que es uno de los iconos de la isla en Manhattan, pero también uno de los santuarios más importantes de la morenita fuera de México. Con esta ya son 16 años ininterrumpidos que se celebra año tras año y que los feligreses se vuelven en ella.

En esta tradicional carrera de la Antorcha Guadalupana, participaron miles y miles de personas que llevaron el fuego guadalupano caminando, trotando y corriendo para llegar a su destino final, Central Park en Nueva York, donde ni las lluvias, ni las nevadas, ni siquiera la indiferencia quebrantaron su fe; orando a la Virgen para que los inmigrantes se organicen y fortalezcan la lucha contra el gobierno estadounidense, para que les conceda la residencia permanente a mas de 10 millones de indocumentados, por lo que se dice que es más fácil y rápido que la Virgen les conceda un milagro y no el gobierno de Estados Unidos.

“El 12 de Diciembre de 2017, después de 86 días de haber iniciado la peregrinación desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, con la participación de miles y miles de corredores, para ese día llegó la esperanza a esa ciudad norteamericana, en donde la comunidad mexicana y guadalupana la recibió con los brazos abiertos”, dijo el orgullosamente tamaulipeco Francisco Chavira Martínez, patrocinador y colaborador de la carrera.

Cabe destacar que esta carrera está organizada por la organización Tepeyac de Nueva York y con la participación de organizaciones civiles, religiosas y personas que gustan de esta celebración, la cual se ha convertido en una

tradición gracias a la participación de los pueblos por donde pasa la Antorcha Guadalupana. La de hoy rebasó las expectativas.

NOTAS CORTAS

1.- A la par por si hay más cambios dentro del gobierno de estado, el Gobernador de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tendrá que palomear los nombres de quienes serán los candidatos a diputados federales de mayoría y plurinominales, así como senadurías y presidencias municipales, nuevos o en reelección, o sea, por el Frente Amplio Ciudadano que recientemente se pacto en la ciudad del smog. El gober lleva mano en la entidad, pues la chamba no está para menos.

2.- El magisterio tamaulipeco que dirige el matamorense Profr. Rigoberto Guevara Vázquez, como cree usted que este ahorita, seguramente que contentos, ya que recibió vía abono en tarjeta el pago de sus 45 días de salario como aguinaldo.

Y es que de los gremios dentro del sector público, con acenso a una mayor recompensa decembrina y esto es gracias al gobierno federal y estatal que reconocen su esfuerzo día a día en bien de la educación en Tamaulipas.

3.- Más de educación. Casi inadvertido pasó el informe del diputado federal del PANAL, Rafael Méndez Salas, el pasado fin de semana en esta ciudad capital.

Y es que en realidad el también ex Secretario General de la Sección 30 del SNTE, no tiene nada que decir y nada que informar, sin embargo la ocasión sirvió para que solo un grupo muy selecto, sus más allegados, organizaran un gran festín en conocido restaurante de la localidad el pasado domingo por la tarde. La mayoría mujeres se carcajeaban fuertemente, no sabemos si se reían con Méndez Salas, o de los maestros que siguen luchando para sobrevivir día a día, pues bien sabido es que tanto Rafita, como sus incondicionales, gozan de un status económico. Ahí se pudo ver a la regidora Itzcalli Anzures Silva, una jovencita con mucha suerte pues con apenas unos cuantos años de haber egresado de la normal de educadoras “Estefanía Castañeda”, gracias a Méndez Salas, es ya regidora en el gobierno de Oscar Almaraz Smer.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

