DIALOGANDO

Otra vez Laredo: “Chava” Rosas vs Garza Barrios.

Por Roberto Olvera Pérez

En Nuevo Laredo este año pasará todo, lo mismo ha ganado el PRI, el PARM y el PAN, pero difícilmente podrían ganar las coaliciones de ahora. De acuerdo a tres importantes casas encuestadoras de prestigio a nivel nacional, en el caso de Nuevo Laredo ya no hay reversa; nos queda claro que Oscar Enrique Rivas Cuellar, perdería de calle la elección en ese municipio si se reeligiera. Parece que la diferencia según estas empresas pudiera ser entre 10 y 12 puntos porcentuales, insisto, si jugara la reelección enfrentándose al “chapulín” ex alcalde priista, hoy morenista Ramón Garza Barrios o a Yahleel Abdala Carmona.

Nos queda claro también que en el caso de Nuevo Laredo, hay otros gallos azules con más espolones, carisma y valor personal, entendiéndose ésta por su edad y los logros obtenidos José Salvador Rosas Quintanilla, ex diputado local, actualmente Asesor de Comercio Internacional del Gobernador y es el principal importador del Puente Colombia en el vecino estado de Nuevo León, y tan solo este dato ante los ojos de los neolaredenses superaría a Rivas Cuellar, en sus muy comentadas decisiones de sus primeros 15 meses de gobierno.

“Chava” Rosas vs Garza Barrios sería un choque frontal y más interesante, pues los dos pertenecen más o menos a la misma generación, pero “Chava” Rosas, tiene un perfil azul auténtico que para un analista o un práctico de la política lo descifra así: azul será el color básico y triunfador en Tamaulipas hasta el 2022 o sino hasta más porqué no, pensando en el gobernador FGCV se recuerda la frase: se va con el campeón hasta que pierda, lo que lo vemos difícil desde ahora.

Hay que agregar que Salvador Rosas Quintanilla en lo político está libre de desgaste, porque no ha participado en ninguna campaña municipal anterior como candidato a alcalde, excepto la de diputado local.

Según este mismo pronóstico, “Chava” Rosas le podría ganar a Garza Barrios, hasta por 17 puntos porcentuales.

Sin duda Rosas Quintanilla, tiene ahora el peso que tuvo Garza Barrios hace 12 años cuando fue candidato, el antes jefe de tránsito municipal en 1998 a la alcaldía de Nuevo Laredo. Esto sin recordar en detalle como quedaron las arcas municipales al terminar su periodo de gestión.

“Chava” Rosas, además de no ser un cartucho quemado se sabe de la cercanía que tiene con el número 1 de Tamaulipas en este sexenio de los vientos de cambio en la entidad. Que mayor carta de presentación puede haber, creo que no la hay, la distancia es demasiado grande y en este caso a favor del PAN.

Y en el caso de Yahleel Abdala Carmona ni mencionarlo siquiera, porque el tricolor tiene ya una división tan grande que Yahleel, por su corta carrera no podrá alcanzar.

Aseguro que el peso de Garza Barrios no llega ni a la mitad de lo que vale en este momento la carta de Salvador Rosas Quintanilla, así que vayan apostándole desde ahora quien sería el ganador el próximo 1 de julio del 2018, ya que “Chava” Rosas, se perfila como el más fuerte prospecto a ocupar la candidatura de su partido a la alcaldía de Nuevo Laredo. El éxito lo mantiene brillante.

NOTAS CORTAS

1.- Convocatoria: La Secretaría de Educación de Tamaulipas que preside el Dr. Héctor Escobar Salazar y el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas convocan a obtener la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” correspondiente al año 2018, presea instituida para honrar a mujeres y hombres distinguidos por sus servicios eminentes prestados al Estado, a la Patria o a la humanidad.

Se invita a las instituciones públicas del Estado y de los Municipios, a las instituciones educativas, a los partidos políticos, a las organizaciones, asociaciones, colegios y agrupaciones sociales, y en general a la ciudadanía para que presenten candidaturas de quienes estimen puedan ser distinguidos con el otorgamiento de dicha presea.

Las propuestas deberán presentarse por escrito a más tardar el 27 de febrero de 2018 dirigidas a la Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, con domicilio en el Palacio del Congreso del Estado.

Por ciento hablando de educación, después del periodo vacacional decembrino, el pasado lunes 8 de enero del presente año, regresaron a clases un total de 982 mil 968 alumnos de todos los niveles educativos, a las 6 mil 488 escuelas públicas y privadas de los niveles de educación básica, media superior y superior, que seguirán siendo atendidos por 53 mil 211 docentes en la entidad. Esto de acuerdo a la estadística que tiene la SET, de la cual se propone a ofrecer como siempre una educación de calidad y más competitiva a nivel nacional.

2.- El Secretario General de Gobierno de los vientos de cambio en Tamaulipas, Ing. Cesar Verástegui Ostos, aparece en el escenario público como el segundo funcionario más importante del gabinete estatal. Nos consta realiza su trabajo y no se marea. Tan es así que el primer día de labores de este año ahí estaba como de costumbre, atendiendo la agenda de audiencia y dando respuesta inmediata a los mismos. Es más me informan que no tubo vacaciones, excepto el pasado 25 y 1, pero hubo guardias. Por cierto, por ahí desfilaron algunos alcaldes del altiplano tamaulipeco como José Luis Gallardo Flores de Jaumave, entre otros.

Anote esta frase: Los débiles tiemblan ante la opinión; los tontos la desafían; los sabios la juzgan; los expertos la dirigen. Marie Jeanne Roland de Platerie.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

