DIALOGANDO

López Obrador y su gabinete proselitista.

Por Roberto Olvera Pérez

Esta demostrado que Andrés Manuel López Obrador, precandidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, MORENA, PT y PES, esta utilizando como táctica facultades que aun no tiene.

Por un lado recordaran que en su última derrota como candidato a la presidencia de la Republica, designó un gabinete alterno como si hubiera sido Presidente electo de México, ya que aun no es candidato si no precandidato por esos partidos políticos y usa la táctica de elegir personajes de otros institutos designándolos titulares de Secretarias y otras dependencias, facultad que aun no se gana en las urnas.

Inició designando algunos personajes de filiación perredista como parte de su gabinete, ocho mujeres y ocho hombres, posteriormente hizo público la designación de Ricardo Monreal Ávila, como Secretario de Gobernación para comprometerlo que le acarree votos a su proyecto político.

Y un dilate mas del tabasqueño es que designó a quien fuese nada más y nada menos que carga maletas de Luis Donaldo Colosio y del guanajuatense Vicente Fox Quezada, a Alfonso Durazo Montaño, de triste memoria como Secretario de Seguridad Publica de la nación, personaje que no cuenta con experiencia en ningún ramo de la administración pública y es un “chapulín” que en sus tiempos se dijo priista; posteriormente panista, después perredista, naranjita y ahora al aceptar la supuesta designación como titular de la seguridad nacional de un ramo que se requiere mucha experiencia, mucha madurez, mucha capacidad y sobre todo honestidad y compromiso con México, lo que el susodicho no tiene nada de eso y solamente ha demostrado ser un político oportunista y toda su experiencia se reduce a eso, pues no es de fiar.

Insisto, Alfonso Durazo es un político oportunista, sin ideología y sin principios, lo que le beneficia es que el supuesto gabinete de López Obrador, se viene integrando con un solo propósito; proselitismo puro y una burla para México, ya que anuncia la designación de personajes a muchos ineptos pero que el mesías populista cree que le acarrearan votos en la próxima elección de julio. Y no dudamos que en Tampico, ahora que lo visite este sábado para ganar simpatías anuncie la designación de Magdalena Peraza Guerra, u otro tampiqueño para la Secretaria de Pesca o porque no al hijo del extinto “La Quina”, Joaquín Hernández Correa, quien gusta mucho hacer política chapulinera y rastrera.

Con esas tácticas y la famosa amnistía a la gente antisocial, que esperamos los mexicanos de un maduro venezolano gobernado México, a través de López Obrador.

NOTAS CORTAS

1.- Los veracruzanos de fiesta, sobre todo los tricolores, pues tuvieron como huésped distinguido recientemente al precandidato presidencial a Los Pinos, José Antonio Meade Kuribreña. Tuvo evento en Boca del Rio, para la presentación de su tocayo José Francisco Yunes Zorrilla, como aspirante a la gubernatura por ese estado.

Que en esa gira proselitista le acompaño su esposa Juana Cuevas, su coordinador general de campaña Aurelio Nuño Mayer, el Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza y el Coordinador de la bancada priista en el senado, Emilio Gamboa Patrón.

El evento fue en el World Trade Center de esa localidad jarocha turística, donde se reunió con la militancia priista y que muy contento se notaba el precandidato por la coalición “Meade Ciudadano Por México”, quien se dejaba querer por los presentes y en particular por las féminas, las cuales le hicieron llegar un presente, un paliacate.

Desde estas líneas los priistas de Tamaulipas se preguntan: ¿Cuando viene el precandidato del PRI a nuestro estado?, porque según el CDE del tricolor aun no tiene agenda de su visita o no les interesa.

2.- Y retomando el comentario de la columna anterior cuando nos referíamos al caso de Nuevo Laredo, donde “Chava” Rosas Quintanilla, ex diputado local y Asesor de Comercio Internacional del gobernador, busca la candidatura por el PAN para la Presidencia Municipal, no dude usted sacaría adelante la elección, pues ante cualquier contrincante estaría mejor posesionado ante el electorado, por lo que habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de la definición, pues no lo pierda de vista en el futuro inmediato.

“Chava” Rosas es garantía de triunfo, si se toma en cuenta que ha sido entre otras cosas, Licenciado en Comercio Exterior por la UAT y es un hombre discreto e inteligente. Se ha forjado desde mucho antes en este instituto político, es un hombre exitoso sobre todo en el ramo de las agencias aduanales. Acá entre nos, es un panista puro, auténtico y de resultados, por lo que sería un buen candidato.

3.- Según la agenda de la UAT, su rector, José Andrés Suarez Fernández, este viernes visitará el Centro Universitario Tampico-Madero, lo que será su primer evento público en esa zona industrial. Se afirma que académicos, catedráticos y el personal en general Campus están armando una cordial bienvenida para recibir al flamante rector.

También se dice que podría haber por ahí algunos movimientos internos en el Campus y en facultades, por lo que hay que esperar y por lo tanto todo es fiesta de inicio de nuevo año, pues la UAT estrena rector de lujo y por cierto, amigo personal del numero uno de Tamaulipas, FGCV.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...