DIALOGANDO

Tres tamaulipecos a primer nivel.

Por Roberto Olvera Pérez

En la historia política de México, Tamaulipas destaca por la presencia de tres ciudadanos políticos tamaulipecos que han llegado a altas posiciones en el gobierno federal en los últimos ochenta años. Emilio Portes Gil, Emilio Martínez Manautou y Baltazar Hinojosa Ochoa, los tres cercanos a grandes Presidentes de la Republica que han dejado huella en la historia nacional.

Emilio Portes Gil, cercano a Plutarco Elías Calles, que lo hizo Jefe del Ejecutivo Federal; Emilio Martínez Manautou, fue Secretario de la Presidencia con Gustavo Díaz Ordaz, en la década de los años 60 y Baltazar Hinojosa Ochoa, le da a Tamaulipas otra vez el acceso a la política grande ahora como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Es cierto que el nombramiento de Baltazar Hinojosa Ochoa se da en los últimos meses del sexenio, pero también es cierto que el país está próximo a cambios en el sistema de gobierno y muy cerca de la constitución de un gobierno de coalición, en donde todas las fuerzas políticas deberán de tener alguna representación.

Los que pensaban que Baltazar Hinojosa pudiera llegar a una senaduría por la vía plurinominal no acertaron, porque le correspondía ya algo mejor y se dieron las cosas para que llegara a una mejor posición. Así el PRI vuelve hasta arriba y busca una influencia que dentro de los pesos y contrapesos hace presente de nuevo al priismo tamaulipeco.

Es por tercera vez que un tamaulipeco llega a ocupar un importante puesto de primer nivel en el ámbito nacional, cosa que no lograron los ex gobernadores Américo Villarreal Guerra y Manuel Cavazos Lerma, ser algún día Secretario de Estado, logra ahora Baltazar Hinojosa. No llegó a la gubernatura, pero si llegó a una área estratégica representando a una fuerza política que hará todo lo posible para no quedar fuera en la composición del nuevo gobierno; así que podemos afirmar que el nombramiento del matamorense, a pesar de lo difícil que el PRI está viviendo los tres últimos meses de la campaña, se confirma la presencia de un tamaulipeco que con seguridad va a tener mucho que ver en el próximo gabinete presidencial, sea quien sea el titular del ejecutivo federal. Recordamos que son tiempos de pluralidad, de gobiernos de coalición y sobre todo de equilibrios entre las distintas fuerzas políticas.

Baltazar Hinojosa Ochoa regresa y no solo por unos meses, sino por un lugar que ya había ganado y que ya empezó a recuperar con pleno derecho. El área en la que regresa es también estratégica en el actual momento entre las relaciones entre México y los Estados Unidos en el nuevo Tratado Libre Comercio (TLC), como este sea, ahí va a estar también la figura, la experiencia e influencia del matamorense.

NOTAS CORTAS

1.- Este próximo lunes 9 de abril es cuando terminan las vacaciones de Semana Santa o Semana Mayor y el regreso a clases, dijo el titular del ramo Dr. Héctor Escobar Salazar.

En todas las instituciones educativas de todos los niveles desde preescolar, primaria y secundaria, así como de nivel medio superior, se establece este día como la reanudación de las actividades del calendario escolar en marcha 2017-2018.

Las vacaciones que prácticamente hoy concluyen son muy benéficas, porque es un ciclo que se relajan todos los protagonistas de la educación, desde los maestros, los alumnos de todos los niveles educativos y para los mismos padres de familia.

Por ello, Escobar Salazar afirmó hacia los estudiantes, que bueno que se aproveche este ciclo vacacional para recargar energía, para poder regresar con ímpetu a las aulas, con más ahincó y dar todo el esfuerzo para cerrar con todo el ciclo escolar que concluye la primera semana del mes de julio.

El calendario escolar es muy claro, marca el día 9 como la conclusión de las vacaciones tradicionales de Semana Santa. La mayoría de los estudiantes aprovechó para salir de paseo, visita de familiares o simplemente descansar en estos días de asueto. Qué bueno.

2.- Convocatoria. El Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Educación convoca al XI Certamen de Pintura, Poesía y Cuento 2018, Maestros con Arte “Altaír Tejeda de Tamez”.

Podrán concursar los maestros tamaulipecos en servicio o jubilados; con la temática “Tamaulipas, expansión que genera progreso en fantasía de arte y cultura” en las áreas de participación de pintura, poesía y cuento.

Los trabajos ya se están recibiendo y tienen como fecha límite el viernes 25 de mayo de 2018.

Más información de los requisitos en el sitio: http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/maestros-con-arte/ así como en el Consejo Estatal Técnico de la Educación, 17 Zaragoza y Ocampo #313, Tel. 834 312 94 67, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

3.- Usted le cree al PT, yo no. Y todavía avienta veneno puro en los spots electoral. Uno se pregunta: ¿Qué aportaciones han hecho a la vida nacional por medio de sus representantes populares?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

