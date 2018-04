DIALOGANDO

De plácemes los tultecos con la visita del Gobernador.

DIALOGANDO

Por Roberto Olvera Pérez.

La reciente visita que hizo el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, al primer municipio del estado, Tula, los tultecos los recibieron con buen sabor de boca ya que desde los tiempos del Ing. Américo Villarreal Guerra (+), ningún gobernante buscaba el roce directo con la ciudadanía y eso habla bien del gobernador de los vientos de cambio en Tamaulipas, ya que si de algo está molesta la ciudadanía es de que mandatarios anteriores se hacían cercar de cuerpos de seguridad con hasta 20 o 30 elementos, cuidándolos y que era prácticamente imposible que un ciudadano común y más de esta región pudiera estrechar la mano del Jefe del Ejecutivo. Ahora lo vimos con el actual gobernador que se mostró por su sencillez, trato directo con la gente y de buen gusto.

Así debieran hacer lo mismo los Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales, de Área y otros, hacer lo mismo que hace el numero uno de Tamaulipas, para que se sienta que están con la gente, sobre todo con los que menos tienen.

Por cierto, con esta visita del gobernador por estas tierras semiáridas, obviamente se fortalece la figura de Lenin Vladimir Coronado Posadas, candidato oficial del PAN a la alcaldía de Tula, quien también se distingue por ser un ciudadano que no proviene de los ya tan desgastados grupos políticos de este municipio, si no que emerge a propuesta de una ciudadanía harta de que los mismos de siempre pelean el poder; así que la cosa en Tula hoy en día, todo va bien, viento en popa y directos a participar el próximo primero de julio.

Aquí mismo en Tula, me dicen los amigos que Arturo Portales Castillo, candidato del PRI a la alcaldía, no saben que anda haciendo en política este muchacho, pues nada mas no despega ni prende ante el electorado, cuando él mismo sabe que no cuenta con carisma, recursos para jugar y otros aspectos más. ¿Acaso le apuesta a que el PRI estatal vuelva a perder? Veremos y diremos.

La que si pretende sorprender en este municipio y suda la gota gorda a mas no poder, es la abanderada de Morena, Anita Moctezuma Alonso, y no porque no cuente con una solida estructura partidista, si no a raíz de la popularidad del “ya sabes quién”, que se mantiene como puntero en las encuestas rumbo a la Presidencia de la Republica y como la gente no sabe del voto cruzado, votaría por default por los candidatos de la franquicia de AMLO.

También es de reconocerle la buena intención del candidato del PRD en este mismo municipio, Jorge Niño Molina, quien está en la pelea por la alcaldía, lamentablemente para él la falta de experiencia y no contar con operadores políticos para la contienda, pudiera afectarle el día de la jornada electoral. De los demás candidatos por los diferentes partidos políticos no hay ni que decir, no pintan ni prenden y van directos al fracaso… ¿Que no?… Les apuesto doble contra sencillo.

Mientras tanto dice un amigo allá en Miquihuana y es muy cierto: se puede cambiar de partido político, de color e incluso hasta de religión, pero nunca de un equipo de futbol. Así se ve y se nota por todos los lugares de este municipio que ya están practicando eso. Hay cuatro aspirantes a la alcaldía por los partidos políticos PAN, PRI, MORENA, y MC, y de lo que afirman se van viendo con claridad quien está con uno, o con otro. Así que la moneda sigue en el aire de aquí al primero de Julio.

En tanto me informan por esta región que ya hay datos duros (encuestas), de quien va arriba, aunque no haya arrancado formalmente la campaña por cada partido político rumbo a la presidencia municipal en cada uno de los cinco municipios de esta región. Más adelante les iremos dando quien puntea o sobresale en los sondeos.

También me aseguran que los cuarteles generales de las y los candidatos a las alcaldías por esta región del altiplano tamaulipeco, como Lenin Vladimir Coronado Posadas del PAN; Arturo Portales Castillo del tricolor; Anita Moctezuma Alonso de Morena y Javier Niño del PRD, todos de Tula; así como Marisela Rodríguez González del tricolor y Juana Correa del PAN en Bustamante; todos los de Miquihuana; Palmillas, en particular Genoveva Córdova Castro del PRI y Cecilio Sinfuentes Villanueva del Movimiento Ciudadano; y en Jaumave, José Luis Gallardo Flores independiente; Ricardo Quintanilla Leal MC; Martin Rodríguez García PAN, entre otros, junto a sus planillas y equipos de campaña, previo al arranque oficial del 14 de mayo, observaron detenidamente paso a paso, minuto a minuto el primer debate presidencial.

Algunos lo hicieron en diferentes lugares compartiendo los sagrados alimentos, donde cada quien aportó y opinó que su “gallo” ganó este primer encuentro rumbo a la residencia oficial de Los Pinos. La verdad es que los cinco participantes mostraron cada quien lo que traía, musculo y fuerza y lo que querían para transformar a México, pero ustedes tienen la última palabra de quien fue el que ganó el debate.

Eso si cada uno de los candidatos a las alcaldías por esta región presumió de sus pantallas “gigantes”, “plasmas” y lo que tenían para ver la transmisión del debate. Pero ahí les va la adivinanza:

¿Quién fue el candidato a la alcaldía por un partido político de esta región que se le ocurrió sacar todavía una televisión vieja? Dicen los que lo vieron, que hasta vergüenza dio y mejor la guardó porque nada mas no se veía nada y tuvo que pedir una prestada. Les digo que para vergüenzas no hay quien le gane una, jajaja.

*.- Las personas que crecieron viendo televisión en blanco y negro suelen tener sueños a colores.

NOTAS CORTAS

1.- No se sorprenda que de un momento a otro podría rodar la cabeza del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por presiones de la influyente Federación de Estudiantes de Guadalajara, por su ineptitud de gobernar y a la vez por el desorden que impera en ese Estado, por lo que el Movimiento Naranja ya perfila a Enrique Alfaro, que fue alcalde de la capital.

2.- Que le preguntaron a un candidato presidencial. ¿A ti te gusta los tríos?, ¡Todos, excepto uno!, ¿Cuál? –El que formaron MORENA, PT y PES. Y es tanta la soberbia que podría caer su abanderado el “ya sabes quién”.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...