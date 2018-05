DIALOGANDO

Tamaulipas avanza en educación.

Por Roberto Olvera Pérez

En el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICET), que realiza la Asociación Civil Mexicanos Primero logró avanzar 8 niveles en el ranking nacional luego de estar en el lugar 20 en el 2016, ahora se ubica a doce en este año, lo que demuestra que se está avanzando en ocho posiciones y esto es un reflejo de que vamos bien en este rubro.

En conferencia de prensa convocada por las autoridades educativas, al frente el Dr. Héctor Escobar Salazar, dio a conocer los avances en esta materia y que se continúa trabajando para mejorar la calidad educativa, principalmente para incrementar los niveles de aprovechamiento.

El titular del ramo mencionó que es importante este avance que hoy se presenta, pues es reflejo de las acciones que se están focalizando para dar atención a cada una de las áreas educativas tendientes a mejorar la calidad de la misma, sin embargo reconoció que aún falta mucho por hacer.

La idea es ver en el futuro avances en el aprendizaje o aprovechamiento que es en donde la mayoría de los Estados muestra niveles bajos y en Tamaulipas estamos avanzando, dijo.

En ese sentido se destacó que esta medición lleva relación directa con la evaluación PLANEA que este 2018 evaluará a niños de sexto año, para impulsar mejores resultados, por ello se continuará impulsando la escuela verano.

Recordó que el año pasado detectaron 1800 escuelas con niveles 1 y 2 en un 80% de su matrícula, de estas, 1300 escuelas entraron al programa de verano para reforzar el conocimiento en las materias de español, matemáticas e inglés. Consideró que la evaluación a dos años, permitirá a Tamaulipas, avanzar más en el ranking nacional al mejorar los niveles de aprovechamiento.

Por otra parte, en temas electorales, el debate entre los candidatos al senado de la República se realizará el próximo 31 de mayo dijo Eduardo Manuel Trujillo, Presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas.

En conferencia de prensa dijo que sólo participarían los candidatos de la primera fórmula, es decir, Ismael García Cabeza de Vaca, por la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, Yahleel Abdala Carmona del PRI; Patricio King del Verde Ecologista; Oscar Martín Ramos Salinas de Nuevo Alianza y Américo Villarreal Anaya, de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Adelantó que ya han logrado varios acuerdos entre los que destaca tres sedes que tienen como alternativa para su desarrollo de esta lid, dos serían espacios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es decir, el Teatro de la UAT y Centro de Excelencia, sin embargo para no violentar la autonomía de la Universidad, estarían buscando como ofrecer la seguridad a los candidatos sin afectar dicha autonomía. Otro espacio sería el auditorio del Tribunal Electoral en el Estado. Dijo que ya hay temas a tratar pero que en su momento se darán a conocer más a detalle.

NOTAS CORTAS

1.- Este día hay conferencia en la Universidad del Norte de Tamaulipas Campus Victoria, ubicado en el 9 Guerrero con Bravo con maestros y alumnos de la institución. Estará el joven Mon Maron Manzur, candidato suplente a la senaduría por “México al Frente”, atendiendo la invitación que le hicieron los de la UNT, donde seguramente dará a conocer el proyecto político de Ismael García Cabeza de Vaca con el que va en formula, al igual que la de Ricardo Anaya Cortes, candidato a la Presidencia de la República en el que reflejará las propuestas en bien de la nación.

Por ejemplo, hablará de propuestas claras consideradas como prioridades de los candidatos de su partido, así como apostarle al proyecto de una educación de calidad a través de la reforma educativa en todos los niveles, sobre todo en el nivel Medio Superior y Superior al que desarrolla esta prestigiada institución. La invitación es abierta para todos e incluso para los diferentes medios de comunicación.

2.- Por cierto, ya son muchas las quejas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tamaulipas sobre todo en la clínica, pues los derechohabientes se claman y sufren por falta de medicamentos y no los hay, ya que van a consulta médica y salen a sufrir por tanto no está abastecido esta institución de medicinas que presumen sus directivos. Otra es que van a buscar a los directores de este hospital y no les resuelven nada, se esconden o simplemente no quieren dar la cara por vergüenza, ya que sólo los traen vueltas y vueltas y así los derechohabientes no se van a curar jamás.

De tal manera que hacen un llamado urgente al Director de esta clínica y a sus colaboradores e incluso hasta el Subdirector del turno matutino como al administrador que se pongan a trabajar y sino como dicen los derechohabientes, dejen a una persona que si tenga ganas de trabajar y de servir bien a todos. También hacen un llamado al delegado y al Consejo Técnico de este instituto médico para que supervisen de cerca a sus colaboradores, pues son unos holgazanes comentan.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

