DIALOGANDO

Mejores escuelas y educación de calidad.

Por Roberto Olvera Pérez

Sin duda alguna el tema de la reforma educativa y convocar a un Congreso Nacional Educativo podría ser un buen momento para volver a definir en cada Estado lo que hace falta en materia de infraestructura escolar y de nuevos planes y programas de estudio, así como la forma de ponerlos en práctica que ahora se enriquece con nuevos enfoques para cada nivel educativo, después de las campañas y de los foros con especialistas en la materia.

Ahora que cambie el sexenio a nivel federal se podrá acelerar el número de escuelas que requieran de cambio de categoría a escuelas de tiempo completo. Son cientos las escuelas en Tamaulipas que requieren cambio de horario y recursos para su modernización en equipamiento y en condiciones adecuadas para enfrentar la inseguridad, hay mucho que hacer en ese rubro. Ojalá se aproveche este momento para dar solución a tantos casos de escuelas que necesitan desde mesa bancos, hasta computadoras y protecciones. Ha faltado también normatividad y trabajo de consenso con los padres de familia.

Otro aspecto que conviene revisarse es el de las escuelas rurales y las llamadas de multigrado, conviene platicar tanto con maestros como con los padres de familia, sobre los horarios de clase, el cumplimiento de calendario escolar, la nueva autonomía curricular en secundaria, el mejoramiento de los indicadores de calidad y sobre todo formas de evitar la deserción de los alumnos en secundaria y en los dos últimos años de primaria en zonas suburbanas y rurales, lo que sigue siendo un problema agudo que hay que enfrentar.

Además hay que actualizar a las escuelas en equipos multimedia, bibliografía y nuevos programas de actualización para maestros en áreas estratégicas. Si se espera a los cambios a nivel federal se podría perder mucho tiempo y no se mejoraría la calidad de la enseñanza.

Otro problema es el de la seguridad escolar por región, por zona escolar y por centro de trabajo en el aspecto relativo a la coordinación con las autoridades municipales que deben aportar policías preventivos y personal de trabajo social para que revise lo que se está haciendo en las escuelas; esto ayudaría a crear ambientes de mayor participación ciudadana en el área educativa.

Son ideas que siempre es importante promover, corregir y aumentar el número de años de escolaridad en Tamaulipas, que tanto hace falta para mejorar los sueldos, así como para elevar la calidad de los distintos servicios para el comercio, la industria y el propio gobierno estatal.

Hay que avanzar en todo esto y esta es una buena época para lograrlo, con el ánimo que deja siempre una campaña electoral. En concreto lo que debe aterrizarse es: el mando mixto para que los municipios se sigan con tareas preventivas de seguridad pública y programas de coordinación entre el Estado y el Municipio, para signar recursos a las escuelas, todo esto tendrá que prepararse desde ahora para que arranque el próximo 20 de agosto día en que habrá de iniciarse el nuevo ciclo escolar 2018-2019.

Por otra parte, en el cierre de las campañas políticas vivimos tres historias diferentes y muy activas: PAN, PRI y MORENA. Cada una de las coaliciones nacionales tienen un partido ancla, o sea, un sello político nacional que les da vida. La coalición que encabeza Ricardo Anaya, aunque tenga un nombre nuevo es panista; los colores de José Antonio Meade, aunque él mismo diga otra cosa son los del PRI y en la tercera coalición el sello registrado es el de MORENA, aunque por ser de izquierda se debió de mostrar el color rojo del PT y no fue así.

Cada coalición tiene una historia distinta la que no se puede borrar ni traicionar, tampoco se podrá alterar en el lugar ni en la jerarquía de puestos, sueldos. Todos tendrán que seguir un escalafón ciego y así deberá ser.

Por esto debe recordarse que los que cambian de partido tendrán que ir a la cola en cada historia, cada coalición; tal vez en el caso de MORENA veamos candidatos ganadores, si los hay en ciertos estados.

En síntesis cada historia obedece a la votación obtenida por cada partido en los últimos diez años, por cada región del país y del Estado. Difícilmente MORENA podrá ganar alcaldías y diputaciones federales en Tamaulipas, salvo muy raras excepciones, tal vez Madero o Tula, pero está por verse.

Cada coalición que ya todos conocemos y que están jugando para este primero de julio tienen su historia, no podrán cambiarse aún con un ventarrón o temblores que siempre han sido raros en Tamaulipas, salvo en Tampico. El PAN tal vez mantenga sus posiciones y va por todo; el PRI podría crecer en Nuevo Laredo, Victoria, Tampico y Matamoros. Y en el caso de MORENA no creemos que vaya a tener cuando menos a nivel estatal sorpresas, salvo en 2 o 3 excepciones en ciertas regiones que cambien las actuales posiciones de los partidos activos por no ser este Estado de izquierda, rojo o MORENA; en este aspecto está muy tranquilo el viento, nada cambiará, de esto se está encargando el equipo de gobierno actual, amarrando las nuevas posiciones que ya ganó anteriormente y seguramente no los va a dejar ir. Por tal motivo así pinta el escenario político el día de la elección de este próximo domingo.

NOTAS CORTAS

1.- Este próximo viernes 29 de junio se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), para aquellas escuelas que eligieron el calendario de 195 días correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. Esta última sesión representa la oportunidad para que el colectivo docente valore los resultados obtenidos en el aprendizaje de sus alumnos, teniendo como referente los objetivos y metas planteadas en su Ruta de Mejora Escolar. Esta valoración de resultados al cierre del ciclo escolar, permitirá al colectivo identificar las prácticas educativas en el aula y la escuela, que deben sostenerse en el tiempo.

2.- Perdió México, pero no está perdido todo, pues está dentro de los octavos de final, así que ánimo a todos los aficionados de la Selección Mexicana porque querer es poder y seguramente México se sacará la espina en la próxima ronda en el mundial Rusia 2018. Como quiera se va a hacer la carnita asada para dar los por menores del último encuentro ante Suecia.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.

