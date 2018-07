DIALOGANDO

Secuelas políticas del 1 de julio.

Por Roberto Olvera Pérez

¿Cómo les fue el primero de julio a: Arturo Portales Castillo, Jorge Niño Molina y Anita Moctezuma Alonso, del Tricolor, PRD y Morena, respectivamente? Mal, muy mal, ¿Por qué?, ni uno de los tres ganó la alcaldía del famoso Pueblo Mágico de Tula, y ya ni llorar es bueno.

Los tres aspirantes quedaron muy rezagados, distantes del virtual presidente electo panista Lenin Vladimir Coronado Posadas, quien se llevó la victoria electoral ese dia.

¿Qué se puede rescatar de esta campaña política de Arturo, Jorge y Anita? Algo muy simple, fueron tres contendientes fuertes, con arraigo y presencia política en el municipio, que hicieron su mejor esfuerzo para llegar a la meta, pero en esta ocasión los momios no les favorecieron a ninguno de ellos, así que suerte para la próxima.

Lo que nos queda claro es que en este municipio del altiplano tamaulipeco han surgido tres figuras políticas importantes que en el futuro no muy lejano (Qué son 3 años nada mas), podrán jugar de nuevo y corregir todas las fallas que tuvieron en esta reciente jornada electoral.

¿Cuántos votos obtuvieron Arturo, Jorge y Anita? De cifras no tiene caso hablar, lo que sí es cierto es que Lenin Vladimir Coronado Posadas, ganó con un margen mayor a mas de 550 votos de diferencia ante su más cercano competidor que fue el campirano de Arturo Portales Castillo del PRI, lo que lo convierte prácticamente en autentico y real ganador de la contienda electoral del pasado primero de julio. Al mismo que los órganos electorales estatales ya le entregaron su constancia de mayoría en tiempo y forma.

Tampoco hay que menospreciar los votos qué obtuvieron los tres “gallos” perdedores del PRI, PRD y Morena, fue una votación digna porque los sufragios que consiguieron son cien por ciento puros, reales y efectivos y son de ciudadanos que están convencidos que hay otras opciones más para en su momento, mejorar la vida de los habitantes de este municipio semiárido.

En cada elección municipal, así sea de este municipio u otro del estado, como por ejemplo, lo vimos en Matamoros, Ciudad Madero, Tampico, Ciudad Victoria, Guemez, Jaumave, Palmillas y Jiménez, entre otros mas, siempre surgen otros liderazgos que hasta sorprenden al electorado y los convencen de que son mejores que otros. Obviamente el caso de Arturo Portales, Jorge Niño y Anita

Moctezuma, no lograron la victoria electoral y fracasaron en su intento por convertirse uno de ellos en alcalde de su municipio.

Pero la recomendación es solo una, no hay que desanimarse, es todo lo contrario, lo tienen que volver intentar, por ejemplo, ahí está María Anselma de León Cruz de Miquihuana, quien antes la busco y no llegó; ahora la volvió a jugar y ganó, donde obtuvo una buena votación que le permite que los miquihuanenses están convencidos que con Mary, este municipio seguirá transformándose como se lleva a cabo con la maestra Lupita Rodríguez Gámez, que está cerrando bien su gestión municipal y sin ningún problema.

Por ello, aquellos que perdieron no nada más en Tula, sino en otros municipios del estado, no deben perder la fe y el coraje. Hay que insistir para llegar a las alturas y a lo que más anhelan gobernar su municipio. Así es esto, “el que no arriesga no gana”.

Mientras tanto, los ya electos alcaldes de los 43 municipios de Tamaulipas, sobre todo los de esta región del altiplano tamaulipeco, no se sorprenda en los días por venir si es que ya lo anunciaron, dar a conocer sus colaboradores más cercanos del Ayuntamiento que presidirán a partir del primero de octubre próximo. Por lo tanto, hay que esperar la lista de esos nombres de hombres y mujeres que emitirán los alcaldes electos de Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, es decir, Lenin Vladimir Coronado Posadas, Marisela Rodríguez González, María Anselma de León Cruz y Martin Rodríguez García, respectivamente. Un equipo que seguramente será completo, competitivo y de buena lid que ayudará bien a gobernar a su jefe inmediato.

NOTAS CORTAS

1.- ¿Sabía usted qué?… La niña Jennifer López Hernández, ganadora del primer lugar en el concurso del cartel “Give a Peace Chance 2018” (Dale un Chance a la Paz), que promovió el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, es nativa de Miguel Alemán. La pequeña es alumna del Jardín de Niños Estefanía Castañeda y fue acompañada en este certamen de su maestra Lesly Ramos Pérez y del personal docente de dicha institución. Orgullosos están sus padres porque a temprana edad su hija desarrolla habilidades de respeto, sana convivencia y armonía, mediante la competencia en el uso del idioma inglés de la expresión escrita y el fomento a la creatividad. En este concurso además de Miguel Alemán, participaron los municipios de Nuevo Laredo, Mier, Camargo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria y Tampico.

2.- El que sigue de fiesta en agradecimiento para sus votantes, es el médico Xicoténcatl González Urestí, virtual alcalde de Victoria, quien además de agradecer el apoyo se compromete a cumplir los compromisos que hizo en

campaña. Por tal motivo, ya recibe peticiones de la ciudadanía. Y por lo pronto, ya recorrió las comunidades rurales y ahora le toca a la zona conurbada visitar.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...