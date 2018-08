DIALOGANDO

Se avizoran cambios en el gabinete cabecista.

Por Roberto Olvera Pérez

Ya lo dijo el gobernador del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que después de su segundo informe de gobierno, allá a finales de septiembre, se vendrán en cascada cambios y enroques hacia el interior de su gabinete, sobre todo en áreas estratégicas de apoyo a los tamaulipecos.

Estos movimientos internos de gobierno serían producto de los recientes resultados obtenidos en la jornada electoral del pasado primero de julio. Manejar nombres ahorita no tiene caso y no lo hacemos para no herir susceptibilidades de los que están y saben que se van a ir en su momento, aunque algunos pasaran a otras áreas de gobierno y otros más se van para ir en busca de un cargo de elección popular, pues prácticamente ya está en puerta el próximo proceso electoral del 2019, las diputaciones locales.

Estos cambios se darán precisamente en el primer tercio de gobierno del actual mandatario estatal, donde sería sin duda el despegue de un gobierno fuerte, fortalecido y que busca entregar buenas cuentas a los tamaulipecos en este segundo año de ejercicio gubernamental.

Por otra parte, a unos días de que arranque el ciclo escolar 2018-2019, la Secretaría de Educación en Tamaulipas se dice lista para recibir a más de 900 mil alumnos de los niveles de preescolar hasta nivel superior, informó Héctor Escobar Salazar.

El titular del ramo dijo, que los maestros se están preparando con los cursos de actualización y con las autoridades del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) se coordinaron para dar el mantenimiento, rehabilitación y construcción en las escuelas que se necesite y en donde los directivos hicieran dichas solicitudes.

Mencionó que el 20 de agosto de manera formal iniciaran las clases con los dos calendarios escolares, uno de 185 días y el otro de 195; destacando que se trabajará con el nuevo modelo educativo, en el cual dentro de muchas novedades sobresale la autonomía curricular, en donde una parte importante de las asignaturas diarias se dispone de un club en el que tanto los niños y jóvenes estén interesados.

En otro espacio y ante el número de picaduras por la araña violinista que se han registrado en la zona centro y sur del Estado, principalmente, en todos los hospitales se cuenta con suero el cual es un antídoto para suministrar inmediatamente y evitar complicaciones.

La Secretaría de Salud en Tamaulipas, a cargo de la Dra. Gloria Molina Gamboa, dijo que se han registrado dos casos más en relación al año anterior por lo que ya suman seis personas afectadas en los municipios de Mante, Tampico y Victoria.

Lo anterior se debe a las altas temperaturas que se están registrando, lo que ha ocasionado que estos arácnidos salgan a la superficie, por lo que recomendó a la población a mantener sus casas limpias, evitar cacharros, así como revisar los calzados antes de ponérselos.

Directamente la titular del ramo mencionó, que a nivel central se tiene de suficiente suero y si se requiere en otra zona se manda inmediatamente ya que hay un plazo de ocho horas para aplicar este medicamento y se eviten complicaciones, por lo que es posible no tener ningún síntoma de lesión en la parte afectada. Se pone antes de ocho horas, es posible que no tenga ningún síntoma de lesión es el margen para tener secuelas.

NOTAS CORTAS

1.- En suspenso la cita de Elba Esther Gordillo Morales con los diferentes medios de comunicación el próximo lunes. Pues convoca a conferencia de prensa y muchos colegas ya se preguntan: ¿Qué dirá la maestra? ¿Acaso empinará a Enrique Peña Nieto y sus colaboradores en el ramo educativo? ¿O dará una salida decorosa? Los que saben, advierten, que a la maestra le anda cosquillando la lengua. Pendientes.

2.- Dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se fortalece la idea de llegar a la elección del 8 de octubre con un candidato de unidad para sustituir en la Secretaría General del CEN al diputado federal y Dr. Manuel Vallejo Barragán. Para esa posición se perfila fuerte el también Dr. Arturo Olivares Cerda, nativo de Uruapan, Michoacán, quien afirma: “soy enemigo de las injusticias laborales, los trabajadores merecen trato digno, ser escuchados porque siempre traen algo que decir y aportar a la base sindical”. Mientras tanto en Tamaulipas se perfila fuerte su tocayo el químico Arturo Gómez Hernández con el mismo pensamiento, por lo que así es mis queridos lectores en este sindicato es la era de los Arturos, por lo cual no lo pierda de vista en el futuro inmediato.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.

