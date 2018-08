DIALOGANDO

Tienen prisa por gobernar.

Por Roberto Olvera Pérez

Así como le comen las ansias a Andrés Manuel López Obrador por comenzar a gobernar este país, luego de tanta insistencia, perseverancia y tenacidad por llegar, el cual lo conquistó con una diferencia de más de 30 millones de electores, así los alcaldes electos del altiplano tamaulipeco tienen prisa por gobernar sus municipios.

Es decir, Lenin Vladimir Coronado Posadas, en Tula; Marisela Rodríguez González, en Bustamante, que va de nuez y reelecta en su municipio; María Anselma de León Cruz, en Miquihuana; Laura Córdova Castillo, en Palmillas y Cesar Martín Rodríguez García, en Jaumave.

Se afirma que estos mismos tanto López Obrador, como los ya mencionados alcaldes electos de esta semiárida región han sostenido reuniones con los gobernantes que están por salir para dialogar de las tareas pendientes y continuar en la tersa transición que se está viviendo, al menos López Obrador con Peña Nieto, ya arrancó este proceso y por esta tierra previo a ese asunto llevarlo en buena armonía y sin sobresaltos.

Desde que le confirmaron el triunfo y entregada la constancia de mayoría al tabasqueño, así como a los Presidentes Municipales electos de estos cinco municipios de la sierra bonita de la Madre Oriental tamaulipeca, no han dejado de nombrar a los que los acompañarán en su gestión de gobierno por el periodo que les han conferido, tanto legal como garantizada, porque en esta región semiárida, los electos alcaldes no han querido soltar mucha prenda de quienes serán los buenos en el Ayuntamiento que presidirán y se entiende por aquello de no herir susceptibilidades, por lo que no hay pez y hay que aguantar hasta que lo indiquen ellos mismos en tiempo y forma.

Hay mucha incertidumbre de lo que se va hacer (compromisos de campaña), tanto nacional como municipal, pero hay que darles un voto de confianza y en acuerdo por todo lo que se vaya a cumplir y se aterrice bien, es decir, por consulta ciudadana para que sean los mismos ciudadanos quienes decidan qué es lo que se va hacer y en que para el desarrollo de México y de estos municipios.

A cuatro meses de que tome posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador y a un poco más de un mes están también los alcaldes electos, es decir, insisto, Lenin Vladimir, Marisela, María Anselma, Laura y Martin, respectivamente, se han apoderado de las primeras planas y de los espacios de los diferentes medios de comunicación, desplazando “se entiende” a los que ya se van (gobernantes), por lo que amable lector no los pierda de vista en el futuro inmediato, porque son ahorita los atractivos de los que creyeron en ellos, los mismos que sabrán cumplir todas, sino es que la mayoría de las promesas de campaña en su momento.

NOTAS CORTAS

1.- Ya que de alcaldes electos se trata. Nos informan que los que están próximos a tomar sus cargos por esta región ya han visitado la ciudad de México, y unos asistiendo a reunión anual de los tres mil alcaldes y otros para gestionar recursos que en su momento los harán bajar en sus municipios, particularmente en obra social, infraestructura y en rubros prioritarios, por lo que vienen cosas buenas en los días por venir y sobre todo a partir del primero de octubre próximo.

Sobre este mismo tema el alcalde electo de Jaumave, Cesar Martin Rodríguez García, sostuvo una importante reunión de trabajo con el Diputado electo de este distrito electoral con cabecera en la Ciudad de Mante, Vicente Verastegui Ostos y el senador electo panista Ismael García Cabeza de Vaca. Eso fue la semana pasada donde dialogaron largo y tendido sobre las gestiones que se tendrán que llevar a cabo para poder bajar programas y apoyos en beneficio de los habitantes de Jaumave.

2.- La que está cerrando bien su gestión de gobierno, es la Mtra. Lupita Rodríguez Gámez, quien no cesa de trabajar en bien de sus representados. Así arranca e inaugura obras que no son más que acciones que generan progreso para todos los miquihuanenses. Ya lo dijo Lupita que entregará buenas cuentas al gobierno que esta por entrar el próximo primero de octubre.

Ah, por cierto, tiene evento este próximo lunes con el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, el MBA. Francisco Chavira Martínez. Anunciaran apoyos de becas gestionadas por la propia alcaldesa y otras cosas más en bien de los miquihuanenses. Pendientes.

3.- Por cierto, estuvimos en Nuevo Laredo, presentes en los funerales de la Sra. María Martínez Viuda de Chavira, y nos consta del profundo pesar de muchos seguidores y amigos del Rector Francisco Chavira Martínez y sus hermanos, Martha Irma, Estela, Diana y Sergio Chavira Martínez, quienes recibieron las condolencias de distintos sectores y grupos que los conocen y los han apoyado siempre en su vida política, educativa y social. Ahí mismo saludamos al diputado federal electo José Salvador Rosas Quintanilla, más conocido como Chava Rosas para todos los neolaredenses; Ramón Garza Barrios, Javier “Pipo” Peña; Alfonso Pérez Vázquez, ex titular de Relaciones Publicas de la UAT; Pedro Natividad y Eligio “El Güero” Aguilar Elizondo, directores de periódicos digitales reconocidos de aquella frontera de Nuevo Laredo y Reynosa, respectivamente, entre otras personalidades más.

Nos queda claro que se fue una guerrera y una luchadora social que sentó las bases y los ánimos de la actual familia Chavira Martínez, la cual me honra con su generosa amistad desde hace ya varios años, lo que reconozco y agradezco infinitamente ese afecto.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

