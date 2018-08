DIALOGANDO

El nuevo Circo du Soleil.

Por Roberto Olvera Pérez

Este sábado primero de septiembre abrirá e iniciará el nuevo periodo de sesiones de las cámaras de diputados y de los senadores en San Lázaro y en Paseo de Reforma Insurgentes en el nuevo Estado de la Ciudad de México, lo que predomina en estos edificios son el cambio y la modernidad, lo mismo que en las funciones del internacional Circo du Soleil.

Luces, pistas electrónicas, sonidos raros, cortinas de humo y hasta burbujas e ilusiones ópticas con cortinas rojas y color azul rey, seguida de bastidores de luces del mismo color, combinadas con luces blancas para ser el contraste; además de pistas de música novedosa interpretadas por bandas británicas y norteamericanas al estilo francés que es el que tiene este nuevo Circo canadiense.

En las cámaras seguirá el mismo mobiliario, los mismos monitores personalizados, los mismos micrófonos, sólo cambiará los letreros electrónicos por los nombres de los nuevos diputados y los nuevos senadores para hacer el pase de lista automático y la recolección de los votos en cada asunto.

Llega una nueva comalada de legisladores viejos y bisoños, leídos e improvisados. Habrá de todo en las dos salas, personalidades en el grupo mayoritario de MORENA, como Alfonso Ramírez Cuéllar, ex líder nacional del Barzón y del Movimiento Contra el FOBAPROA; Mario Delgado Carrillo, ex senador y ex Secretario de Finanzas y Educación del otrora Distrito Federal; Dolores Padierna Luna, ex senadora del PRD; Pablo Gómez Álvarez, decano de los diputados de izquierda en el país; Porfirio Muñoz Ledo, brillante tribuna ideológica, fundador del PRD en 1989, por cierto, con una lucidez extraordinaria a los 84 años de edad y está listo pues llenaría varias páginas. Pero conviene hacer mención del orden del día de la primera sesión, que por lo atractiva bien pudiera confundirse con una función del Circo Soleil.

Los temas centrales en esta nueva legislatura serán: 1.- Cancelación de la Reforma Educativa; 2.- Consulta pública sobre el nuevo Aeropuerto Internacional; 3.- Creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; 4.- Venta del avión presidencial; 5.- Cancelación de plazas federales en la administración pública federal y en los Estados (delegaciones federales en cada Estado); 6.- Exhorto a la PGR para cuidar los casos de Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jaquez y Roberto Borge Angulo, ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, respectivamente, más lo que se acumule de aquí al sábado que puede ser muchísimo al ritmo que vamos.

No podemos olvidar que la idea central además de todo lo expuesto, será la crítica contra el ex presidente en funciones dicho así por él mismo en entrevista Enrique Peña Nieto, que será sin duda el pretexto y la cantaleta de los nuevos legisladores federales. No dudamos que desde el primer día se vean y se escuchen mantas, chiflidos, recordatorios maternales y todo lo que sabe hacer muy bien los de izquierda, que ahora son la nueva mayoría en la Cámara.

Vaya programón para no separarse ni un instante de la butaca y no perder detalle en todo, podrá llegarse a excesos que no sería recomendable porque ahora lo que la gente quiere son resultados y buenas razones para avalar en los hechos el triunfo de MORENA y de Andrés Manuel López Obrador. Compre sus boletos en el ticketmáster o en las taquillas del Circo du Soleil.

Habrá también funciones en Tamaulipas con elencos locales en el Congreso del Estado, el calendario aún no está definido pero podrá ser a partir del día 21 de septiembre, o antes del primero de octubre. También a nivel estatal hay una agenda muy abultada de quejas, pendientes y eventos que no se han aprobado aún. También aquí cambio el color de las cortinas y aunque los actores son los mismos hay mucha tela de donde cortar. Por lo pronto, ya lo dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que después de su informe de este año vienen los cambios en el gabinete. Les aseguro que los vientos de cambio serán de pronósticos reservados y se irán los que no son de Tamaulipas, pues el compromiso ya se cumplió.

NOTAS CORTAS

1.- El reconocido Dr. César Lozano, conferencista de radio y televisión a nivel nacional que transmite el canal de las estrellas, Televisa Monterrey, y en la cadena EXA, autor de siete libros de gran éxito en su vida, así como de seis producciones discográficas en donde destaca entre todas ellas “Por el placer de vivir”, estará en ciudad Victoria este próximo 14 de septiembre en el teatro de Juárez, donde dará una conferencia magistral “No te enganches”. Lo trae y lo presenta como siempre la Universidad del Norte de Tamaulipas, que comanda el rector MBA. Francisco Chavira Martínez, así como el mejor lugar placentero para dialogar e intercambiar opiniones “Coffee Bread”. Así que no faltes y disfruta de este gran evento motivacional.

2.- Este jueves 30 de agosto cierra fuerte la campaña rumbo a alcanzar la Secretaria General del SNTSS Sección X, Tamaulipas, el químico Arturo Gómez Hernández, y lo hace en el Salón Byblos, ubicado en calle Rotaria 1, Petrolera, en el Puerto Jaibo de Tampico, de las 9 de la mañana a las 14:00 horas, bajo el lema: “Honestidad, Trabajo y Compromiso”. Y mañana viernes lo dedica en Reynosa con el mismo propósito, desde 8 de la mañana a las 12 horas del día en el Club de Leones, Salón Presidencial. Seguramente será todo un éxito este cierre de proselitismo interno del

sindicato y va a la par con su tocayo el michoacano Arturo Olivares Cerda, este para la grande, o sea, el CEN del SNTSS. Es la era de los arturos.

Por cierto, después del último cierre de campaña del maderense, al parecer de ahí vuela a la Ciudad de México, donde se afirma tendrá una importante encerrona con la mas pura crema y nata del CEN del SNTSS, para ver los avances de su candidatura, y todos sabemos que saldrá airoso como su tocayo el Dr. Arturo Olivares Cerda, para la grande, que va solo sin tocar baranda al triunfo electoral.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

