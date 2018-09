DIALOGANDO

Reunión de traidores sorprenden en Tamaulipas.

Por Roberto Olvera Pérez

René Bejarano Martínez, es un personaje marcado por la corrupción y las deslealtades por sus hechos delictuosos cometidos durante la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de Andrés Manuel López Obrador en 2000-2005 y es por todos recordado como portador de maletas llenas de dinero cuyo video fue presentado en el programa de Televisa “El Mañanero”, conducido por Víctor Trujillo “Brozo”.

Este video cambio para siempre la vida de Bejarano “el Señor de las ligas”, tanto así que ahora que aparece en Tamaulipas todo mundo se le ha echado encima y con razón, porque el tema central que ahora es uno de los importantes en la agenda del Presidente Elector López Obrador, como lo es el combate a la corrupción, es justamente el nicho de actuaciones y de participación directa en el que todo mundo ubica a René Bejarano.

Por tal motivo, el mexiquense será difícil que pueda quitarse esa marca de delincuente vista y leída por todos, que además le costó un proceso penal y la exhibición pública de su mal comportamiento, siendo en esos días el líder de la fracción del PRD en la Asamblea de representantes del otrora Distrito Federal. Ahora que estuvo en Tamaulipas con compañeros de causa, de su misma calaña y con su grupo denominado “Movimiento Nacional Por La Esperanza”, para ofrecer dialogo, reflexión y trabajo para unir fuerzas que hagan realidad las promesas de López Obrador, y más voluntad que expresó, pocos podrán creerlo o sumarse a su movimiento.

Nada bueno puede traer René Bejarano a Tamaulipas con los antecedentes negros de su curriculum. Nadie tampoco podrá apoyarlo porque si bien es cierto, ha militado toda su vida con López Obrador, también es cierto que lo traicionó y mancho su imagen siendo una de las razones por las que el tabasqueño, fue tachado de corrupto y de tener a su lado a delincuentes. Por ello, es acertada la postura del activista Francisco Chavira Martínez, del Frente Unido tamaulipeco, al negarle crédito y apoyo a este rufián de la política mexicana, que por todos los errores cometidos ya no tiene espacio en la vida pública.

Es bueno tener memoria y empezar a retirar a aquellos líderes que aunque sean de la izquierda triunfante, no tienen nada que aportar en la cuarta transformación; es posible que varios líderes de MORENA sean sorprendidos y engañados por este tipo de delincuentes que por sus propias acciones ya no

tienen lugar en ningún lado por su carrera nefasta en la política nacional. Chavira Martínez, tiene razón en negarle la entrada a Tamaulipas y los morenistas tienen que ponerse listos para no restar el apoyo de los tamaulipecos que le están brindando al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador.

Conviene observar la gente que recibió a Bejarano que tienen costumbres parecidas, como Felipe Garza Narváez, que también traicionó al tricolor en el que siempre militó y tuvo importantes cargos tanto de elección popular como en la administración pública estatal y federal. Jorge Valdez Vargas, quien también traicionó en su momento al PARM, luego al PRD con conductas delictivas y últimamente a la alianza por México al Frente y siempre fue tachado de nefasto, pandillero, esquirol, vendido y deshaciendo movimientos que el mismo provocaba. Además es muy amante de pelarse con homosexuales porque los ve débiles e indefensos.

También en este grupo de traidores se encuentra Alberto Sánchez Neri, quien se agenció una regiduría en la reciente elección del 1 de julio; Cuitláhua Ortega Maldonado, que fueron expulsados del PRD vergonzosamente por corrupción y conductas antisociales, a lo que mancharon la imagen de este instituto político, entre otros. Puras fichas lisas que sólo pueden estar tras las rejas y lejos de la gente para que no hagan más daño. Este tipo de traidores y oportunistas ya no caben en ninguna parte y en ningún movimiento. Así que no se deje sorprender por estos vividores de la política.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, no le pierda la pista al nuevo Coordinador del partido de MORENA en la Cámara de Diputados de San Lázaro, al colimense Mario Delgado Carrillo, pues tendrá una actuación de primera línea en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay posición, talento y trayectoria. Además tiene el reconocimiento de los morenistas en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

2.- En las próximas elecciones internas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección X Tamaulipas, que ya está a la vuelta de la esquina, el color predominante será el azul a pesar de que las planillas forman un arcoíris con distintos colores. El azul que viene desde Ciudad Victoria, también entrará a este sindicato del IMSS con todas sus tonalidades: azul marino, azul rey, azul celeste, azul puro y azul eléctrico. Todo será azul predominante, sino esperemos los resultados de este 4 y 5 de septiembre.

Además este grupo azul trae el apoyo de su líder moral Dr. Salvador Mojarro Sánchez, a quien todos los agremiados del norte, centro y sur del Estado, le recuerdan como el mejor dirigente que ha tenido este gremio sindical tamaulipeco.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.

