DIALOGANDO

Incertidumbre energética.

Por Roberto Olvera Pérez.

Refiriéndonos a la columna anterior del pasado 9 de enero del presente año, aquí en lo local las calles se vieron desiertas cuando menos la mañana del día 2 de enero, ya que en un lapso de dos o tres horas no hubo ni siquiera un solo despacho de gasolina en varias estaciones de la capital del Estado; esto no se había visto jamás y siendo amplias en el análisis no solo es una falta de confianza, también es una falta de certeza porque no entendemos hasta ahora como podrá resolverse el nuevo costo de la gasolina, ya que de la Magna, la Premium y la del diesel. ¿Cómo se va a cobrar el nuevo precio en la zona fronteriza y en las otras regiones de la entidad?

Hasta no entenderlo podrán cambiar las cosas, entonces conviene aclarar que no es una decisión que sólo le corresponde al gobierno del Estado, sino al ser Tamaulipas una entidad petrolera, también convendrá realizar la estrategia que use Pemex para no quedar en desventaja frente a los nuevos competidores en este mercado.

Todos necesitamos entender mejor a cómo va a salir para cada familia este impacto no previsto en la primera quincena de diciembre del año pasado, cuando ignorábamos que esto puede ser un alza inalcanzable o poco accesible para muchos tamaulipecos; aclaro que esto se escribe el dos de enero del presente año y a escasos días antes de la llegada de Donald Trump al poder como Presidente de los Estados Unidos.

Por otra parte, en el caso de los cargos como nuevos titulares en las diferentes Secretarías del Gobierno del Estado, conviene preguntarse qué día, a qué hora y también en qué lugar tomarán posición los altos funcionarios que están en espera de hacerlo y que ya fueron anunciados esos nombres, mientras esto no se diga siguen también en espera una serie de preguntas y casos por resolver en sus respectivas áreas; entre tanta espera conviene seguir estas respuestas.

No basta con los cambios en los procedimientos, entonces conviene saber cómo se van a resolver muchos asuntos pendientes. Sobre este último tema de que si ya se les dio posición o no, los nombramientos en el nuevo gabinete azul en breve seguirán su marcha y con la venia del Primer Panista de Tamaulipas, es decir, del gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

NOTAS CORTAS

1.- Quien pule su agenda de proselitismo para este nuevo año por todo el territorio mexicano, es Andrés Manuel López Obrador. Anuncia sus recorridos ya para firmar:

1° El pacto de Unidad Nacional que ratificará el compromiso de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con la derogación de todas las políticas que lesionan los intereses de los mexicanos.

El tabasqueño, el de la “chingada”, ha insistido en la urgencia de someter a consulta ciudadana la reforma energética.

2° Preparar el terreno que ya lo viene haciendo desde mucho antes para el 2018, para buscar nuevamente y por cuarta ocasión la Presidencia de la República; al menos aquí en Tamaulipas no ha tenido eco sus recorridos y a cómo vamos así estará de aquí a la elección del próximo año.

2.- No se sorprenda que en breve reanudará las giras de trabajo el Secretario de Educación en Tamaulipas Dr. Héctor Escobar Salazar, que emprendió por todo el Estado al inicio de esta administración pública estatal, donde se reúne con la estructura educativa de cada municipio de la entidad y visita así escuelas de nivel básico desde preescolar, primaria y secundaria.

Lo hace con un solo propósito, impulsando el proyecto del gobernador del Estado, hace sinergia y suma para lograr lo más importante para la educación para que los niños y jóvenes incrementen sus logros académicos.

Asimismo plática con los maestros y maestras, pues son ellos factor fundamental para que el proceso enseñanza aprendizaje logre incidir de manera directa el incremento del aprovechamiento de los alumnos tamaulipecos. Bien por el joven Secretario.

3.- La Universidad del Norte de Tamaulipas, su Rector General, NBO. José Francisco Chavira Martínez, anuncia en sus diferentes Campus del Estado, recibió en sus aulas a los alumnos de reingreso y nuevo ingreso que iniciaron clases el pasado lunes de manera formal en los niveles de bachillerato, licenciatura y postgrado de las unidades de toda la entidad.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

