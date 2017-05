DIALOGANDO

Por el futuro de Reynosa.

Por Roberto Olvera Pérez

Uno de cada cinco niños tamaulipecos de Reynosa no crecerá con miedo, esta idea se desprende del discurso que dio recientemente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al comprometerse ante cientos de niñas, niños, maestros y padres de familia al dedicar la quinta parte de todo su tiempo hábil al cuidado de los chiquillos de esa ciudad fronteriza.

El tiempo destinado es una tarea en estos tiempos, no puede entenderse sólo en una materia, no sería práctico que sólo se atendieran temas educativos en uno de los cinco días hábiles de cada semana; lo que se entiende aquí es que el gobernador revisará uno por uno de los casos que afecten a los niños de Reynosa con una visión múltiple: seguridad pública, educación, vialidad, cultura, deporte; además de fijar las reglas de coordinación para que las distintas ramas del aparato estatal ayuden a resolver el problema de atención a la niñez y a la juventud de Reynosa, en un ambiente sano, correcto y productivo.

La tarea no será fácil, ni de resultados inmediatos, pero si podemos entender que se pueden dictar políticas públicas que ayuden a los niños a crecer mejor y sin miedo.

Por ejemplo, podremos saber ahora que tanto avance se tiene en infraestructura de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria en esta ciudad fronteriza.

También podremos saber en qué tanto avanza en promedio de aprovechamiento de los niños en las escuelas, que tanto hay en las escuelas y de horas realmente aprovechadas.

Este año escolar ha tenido el mismo número de días libres que el año anterior, sin embargo, en el caso de Reynosa, por la inseguridad y por los bloqueos urbanos que se han visto últimamente se ha dejado de estudiar por más tiempo, además de entender sí habrá en los meses de junio y julio días que repongan el tiempo no usado.

En cada escuela se tienen programas distintos: falta de agua, de mobiliario adecuado, de computadoras, de contaminación ambiental y hasta de imágenes que afectan a los niños que van desde un saludo, cartas entre los maestros, hasta el aprovechamiento deficiente del tiempo escolar.

Se requiere de trabajo inteligente, de orden y de acciones efectivas para que los niños reciban también asistencia y atención psicológica, espacios de recreación y de convivencia familiar y lo más importante, utilizar la nueva organización de cada escuela para que las cosas funcionen mejor.

Habrá que trazar buenos programas que revisen todas estas cosas no sólo en Reynosa, sino en todo el Estado. Se requiere que las tareas que se pongan en marcha, se midan bien para mejorar rápidamente el sistema educativo estatal.

En síntesis, se trata de coordinar los recursos disponibles y los mecanismos de colaboración entre la sociedad civil, la federación, el Estado y el municipio, al estar presente el gobernador ahí en Reynosa como se comprometió hace días, seguramente será más fácil y rápido ver resultados, inversiones y logros en un corto plazo.

García Cabeza de Vaca ya lo dijo, “vamos a devolverle la paz y tranquilidad a los reynosenses y a todos los tamaulipecos, pero en conjunto todos y a poner orden”.

NOTAS CORTAS

1.- Las platicas entre la SEP y el SNTE a nivel nacional hasta ahorita va muy bien y por buen camino, dijo el matamorense Secretario General de la Sección 30, Profr. Rigoberto Guevara Vázquez. Sin embargo, ya está instalada como en todas las ocasiones una mesa de acuerdo, pero la negociación propiamente dicha la realizan el titular del ramo federal Dr. Aurelio Nuño Mayer y el líder magisterial nacional Matro. Juan Díaz de la Torre.

Para ello ya hay un aviso, todos los dirigentes de las distintas secciones magisteriales de todo el país y por supuesto la de Tamaulipas, recibieron desde hace días convocatoria para estar este sábado en la Ciudad de México, en una asamblea informativa en la que probablemente podría conocerse ya el anuncio oficial de un acuerdo productivo hacia los maestros.

Mientras tanto en la capital del estado ya se inició la negociación salarial entre el sindicato y la parte oficial, gobierno del estado, por conducto de la SET que dirige el Dr. Héctor Escobar Salazar. Esto, en respuesta al pliego petitorio en prestaciones económicas, bonos, estímulos, becas, entre otros más.

2.- Pese a los negros nubarrones que muchos avezaron en el PRI tamaulipeco, la realidad es que hoy la situación tiende a mejorar y ya se ha manifestado de muchas formas; el PRI no está muerto aseguran muchos, sufrió una dolorosa derrota hay que admitirlo, se perdió una batalla pero no una guerra y quienes abandonaron el barco a la hora de la tormenta, hoy nos damos cuenta que no eran hombres de convicciones, de principios, sino de intereses muy personales y pronto se darán cuenta de su error.

El priismo tamaulipeco está dolido, se está recuperando y pronto tendrá la energía suficiente para echar andar la locomotora y hacer ganar a sus candidatos el próximo año. El maquinista bien puede ser Luis Enrique Arreola Vidal, porque tiene juventud, muchas ganas de trabajar y lo más importante tiene a miles y miles de priistas de su lado, así ya arrancó su gira de trabajo por la frontera tamaulipeca para ir en busca del 50% más uno de los consejeros estatales del PRI de un total de 618. Sabemos que lo va a lograr y porque trae todo el apoyo de los priistas de ayer, de antier y de ahora.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

