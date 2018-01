DOS CUENTOS

NORAILIANA ESPARZA MANDUJANO

LA ESTACIÓN DEL TREN

Era el año setenta y ocho, la lluvia pertinaz caía propiciando que aquella ciudad encapsulada en una burbuja del smog surgido de las fábricas, se pusiera fría como el corazón de Los olvidados, (película de Luis Buñuel).

La mudanza llegó y mientras cargaba nuestras escasas pertenencias, miraba a mi madre llorando inconsolablemente, -no puede ser, acababan de meter el agua potable, acababa de comprar el trinchador; ahora debo malbaratarlo aún más” –decía, y no paraba de llorar-.

Tortas de queso y jumex de lata era el alimento para el camino de 20 horas que recorreríamos en ese tren; seis panzas que llenar, y el corazón de mi madre compungido por esa travesía que, por lo menos a nosotros, los hijos, se nos antojaba una gran aventura. Era la primera vez que salíamos de la ciudad de México, donde hacía un par de años terminaran de edificar la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Llegamos después de viajar no sé cuántos días, a la estación del tren, justo en esta ciudad del norte de la república, donde la gente se arremolinaba en torno a los vagones de donde descendían los recién llegados, todo contrastaba con el paisaje, que asemejaba sacado de una película del viejo oeste “taaaaaaaquiiiiiitos, carne asaaaaada, chiles rellenooooooos; agua de guapiiiiiillaaaaa, de horchataaaa; el mercuuuuriiiiooooo” cantaban los vendedores más que simplemente gritar, mientras corrían para ganar la clientela, de los recién llegados o los que esperaban para abordar.

Ese mismo tren nos llevó días más tarde a otra estación, que nos quedaba a seis kilómetros del rancho donde ahora viviríamos; a seis kilómetros de la nostalgia acumulada por el insoportable calor, la tierra, el camino pedregoso que a cada paso se antojaba más lejano cada vez.

Al paso del tiempo, regresamos con regularidad a la estación, cuyos rostros anónimos, y bullicio cotidiano, era cada vez más natural para nosotros. Descender del tren y dejar que ese panorama invadiera nuestras pupilas, mientras nuestros pies se deslizaban con dificultad entre la grava de la estación, se hacía de pronto tan familiar, como las bancas en la sala de espera, cuyas vigas del techo estaban construidas justamente con los durmientes de las vías. Los campesinos con sus típicos sombreros, las mujeres con sus faldas largas y piel grisácea, en cuyo rostro se reflejaba la inclemencia del tiempo, era de manera invariable lo que nos encontrábamos al llegar.

Y los vendedores afueran: “taaaaaaaquiiiiiitos, carne asaaaaada, chiles relleeenooooooos; agua de guapiiiiiillaaaaa, de horchataaaa; el mercuuuuriiiiooooo”

Con el transcurrir del tiempo, dejamos de oír el mounstro acerado y ahora, raras veces podemos escuchar el ruido monótono y singular del tren carguero; la voz de los vendedores quedó callada para siempre, la sala de espera desapareció. La estación del tren, quedó en el recuerdo de Ciudad Victoria, aquella que alguna vez, describiera Carlos Adrián Avilés como Ciudad Victoria, Ciudad bonita, Ciudad amable…

LA ABUELA ESTÁ CHUPANDO FAROS

Ella jamás entendió y estaba decidida, fastidiada de todos. Así que sólo externó su deseo; con lo mal que se había puesto de la indigestión que le dio por comer tanto cabrito al pastor, no le pudimos negar nada. Nos dimos a la labor. Fue una hazaña andar buscando por todas partes. Y casi a punto de tirar la toalla, alguien lo recordó -¡vamos a casa de don Benjas! –Dijo mi sobrino- a lo mejor allá encontramos- Sabíamos que vendía clandestinamente para evitar el pago de impuesto y aunque vimos difícil la posibilidad, llegamos.

-Mil quinientos- dijo el viejito ventajoso y arbitrario-

-¿Cómo mil quinientos? Pos ni que fuera un plantío completo.

-Pos no, pero son de coleición, y te llevarías una de las dos que me quedan, porque ya no se producen, así que tú dices, chamaco tarugo. Yo no te la toy vendiendo, ¡tú vinites a mi casa!

-Bueno, ¡pos ya que!-dijeron todos por demás encanijados por el abuso, pero el hombre tenía razón, así que regresamos a la casa-.

-¡Mamá grandeeeeee, los conseguimos!

-¿Y qué esperan? ¡Anden zoquetes, tráiganmelos!

Y ahí está ella en el patio, en su mecedora, contando sus anécdotas de cuando los cristeros y sus tropelías, allá en su pueblo natal, de Guanajuato… feliz, chupando faros, esos cigarros que dejaron de fabricarse hacen muchos muchos años.

CUENTOS DEL LIBRO “DONDE HABITAN LAS IMÁGENES” (ALJA EDICIONES 2016) DE: NORA ILIANA ESPARZA MANDUJANO

Me gusta: Me gusta Cargando...