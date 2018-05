DOS SUEÑOS Y UN RECUERDO

MIGUEL ÁNGEL VILLALOBOS GÓMEZ

1

Hoy estuve un poco triste, me llamó mi hermana hoy por la mañana y me lo dijo, un gran amigo se alivió de la vida. Fue uno de los primeros ídolos de mi infancia, se llama José Luis, no sé porque circunstancia le decían “Yoyo”, yo lo conocí como “Goyo” que, desde mis ojos infantiles, era casi lo mismo, además era mi primo. No sé porque tengo que decirlo ahora, después de casi cincuenta años. En los viajes que eran toda una fiesta para la familia, siempre, o casi siempre, llegábamos a la casa de mi tía marcela, siempre en domingo, siempre con alegría. Yo nunca fui muy alegre que digamos, pero con mis ojos de mirada agria me bebía los momentos que me llamaban una sonrisa a los labios. Llegábamos temprano por la mañana y, en ocasiones nos quedábamos un poco más tarde de lo acostumbrado en esa casa de enorme patio, antes de caminar por aquella calle arenosa rumbo a la casa de mi abuela. Algunas veces, no recuerdo la hora, veía a través del sol de mi infancia que llegaban unos muchachos con uniforme y unos bats y tal vez alguna hielera, alegres y discutiendo los momentos del partido, me gustaba sentarme a la sombra de un árbol de mangos cuyas ramas, casi pegadas al suelo, rebosaban del fruto amarillo y delicioso con sabor a piña. Desde ahí los miraba, nunca olvidé ese desparpajo que lo acompañaba siempre, ese carácter jovial que nunca perdió con los años. Su forma de ver la vida, alegre, siempre alegre, cautivó mi infancia. Hoy, igual que en otros momentos dolorosos, lo recuerdo igual. Para mis ojos de niño fue un ídolo, después un amigo, al igual que su hermano Rica que también compartió momentos gratos conmigo, no en balde somos primos, lo que quiere decir familia. Hoy como hace muchos años inicia una nueva vida para ti, hasta luego amigo, nos veremos pronto, un abrazo.

2

Abro los ojos. Estoy en un largo pasillo oscuro. ¿Cuántas veces he leído esto? Ahora no lo leo, estoy aquí, en un largo y oscuro pasillo. Al fondo veo una luz. Muchas veces, jugando, cuando se sentía mal, le dije a mi esposa: “no vayas a la luz”. Ahora yo voy hacia ella sin dudarlo. Camino decidido, no miro hacia arriba ni hacia abajo, no toco ninguna pared, solo camino mirando hacia el final del pasillo, voy a la luz.

Cada vez más luminoso mi camino, llego hasta el final. Hay un patio enorme y una gran mansión, el pasto verde y hermoso, camino. En unos cuantos segundos llego a las puertas enormes, levanto la mano suavemente y se abren como si solo esperaran una señal. Entro a la casa, enorme, y miro una sala con muebles muy lujosos, camino, paso por una cocina solitaria donde hierve una gran olla con no sé qué, que huele delicioso. Continúo mi camino, hay muchas puertas, todas cerradas. ¿Debo regresar? No sé ni siquiera porqué estoy aquí. Camino, hay un pasillo oscuro, apuro el paso, al fondo hay una luz. Parece que estoy en el umbral de una pesadilla, no siento miedo. Salgo del pasillo, hay un patio enorme y una gran mansión, camino hacia la puerta de entrada, se abren las puertas, no sé… creo que esto ya lo he vivido.

3

Me están traicionando estos días, el frío repentino me hace dudar del tiempo y de la temporada. Yo nunca recuerdo mis sueños, o casi nunca, y cuando los recuerdo, pronto los olvido. Voy conduciendo por una calle con muy poca iluminación, miro algo que se acerca, los focos de mi carro, con su luz amarillenta, no me ayudan. Hay algunos baches, como si estuvieran arreglando la calle. Los comercios están cerrados. Viro a la izquierda para librar un bache, no, es la figura de un hombre en una patineta, es extraño. El hombre, que se impulsa con sus manos, me saluda, levanta una mano, no tiene piernas. Con una sonrisa alegre, cuando paso por su lado, me grita: Maaaaaay. Voy muy rápido, cuando volteo a ver el semáforo, la luz es roja, intento detenerme, aprieto el freno, dejo caer el pie como si fuera a detenerme con él mismo. No, no se detiene, solo disminuye la velocidad. Como en cámara lenta volteo a la izquierda, no viene ningún vehículo. Un silbato llama mi atención al frente. Me sorprendo, hay una multitud. El tránsito se dirige a otro vehículo. Al parecer no me vio que me pase la luz roja. Viro a la izquierda para librar a un par de personas. El tránsito conmina a detenerse al chofer de adelante. Yo aprovecho para acelerar y el carro no avanza, me desespero. Con dificultad paso la multitud y la siguiente esquina el semáforo está en rojo otra vez. Estoy frente a la plaza de mi ciudad. Viene a mi mente un día de Halloween de hace unos tres años, la mujer vestida con un disfraz de diablo desaparece en la luz roja. Una camioneta a exceso de velocidad me golpea en un costado. La camioneta es repentinamente iluminada con pequeños fuegos que salen de arriba de la caja que tiene unos tubos muy gruesos. Despierto sobresaltado. Esto no fue un sueño, sangro, el dolor me hace querer levantarme de la cama. Cierro los ojos, siento que caigo a un abismo, siempre sucede así. Intento abrir los ojos, no puedo. Intento despertar, no puedo. Intento vivir, creo que esta vez no lo lograré.

