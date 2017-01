EL CARTÓN

POR FIN ALGO BUENO.

Por Jaime Luis Soto.

Vaya, hasta que por fin ENRIQUE PEÑA NIETO hizo algo bueno al cancelar la reunión que sostendría con DONALD TRUMP el próximo martes 31 de enero.

E increíblemente, ayer en las redes sociales por fin aparecieron mensajes de felicitaciones para el mandatario por su decisión de no reunirse con POTUS (Presidente of the United States).

Y también, de manera increíble, muchos organismos civiles y empresariales se congratularon con la decisión tomada por PEÑA NIETO.

(Nomas falta que el Presidente le pregunte a algunos de sus asesores: ¿Con esto si ganamos en el 2018? Tampoco es para tanto).

Lo cierto es que estamos viviendo una era histórica de un Presidente que durante cuatro años, un mes y 26 días se la pasó dando tumbos y cometiendo error tras error.

Hoy, ¡albricias!, ha conseguido por fin sacarle unos cuantos aplausos al respetable publico pues fue la mejor decisión el no reunirse con POTUS quien está más terco que una mula en construir el muro y en deportar a millones de inmigrantes.

De haberse reunido con TRUMP el próximo martes, PEÑA NIETO hubiera sido, por enésima vez, el blanco de las críticas y burlas de millones de mexicanos.

Y es que la actitud de TRUMP hacia México es humillante al querer imponer sus condiciones y aplicar una política migratoria que atenta contra todos los mexicanos, tanto para los que vivimos en este país como para los que residen en los Estados Unidos.

Y buzos caperuzos: Posiblemente PEÑA NIETO ahora sí consiguió buenos asesores que le enderecen su maltrecha imagen y le levanten sus bajísimos niveles de popularidad.

¿Puede conseguir PEÑA NIETO terminar su sexenio con una buena aprobación por parte de la ciudadanía?

Lo hemos dicho: En nuestro México lindo y querido todo puede pasar.

Sólo esperemos que lo que el Presidente hizo este jueves no haya sido un simple chispazo de inteligencia y vuelva a caer en los mismos errores de siempre.

Hagamos changuitos para que eso no pase…

DEPORTACIONES AFECTARAN A TODOS.

Ahora bien, nos llamó poderosamente la atención las declaraciones de un funcionario municipal del Cabildo de Victoria de nombre ERNESTO MANSUR DE LA MORA.

Don ERNESTO, quien cobra como director de Desarrollo Económico Municipal, aseguró que las posibles deportaciones de inmigrantes a Tamaulipas no afectarían a Ciudad Victoria por estar ubicada a cientos de kilómetros de nuestras fronteras.

Para empezar, se está hablando de cientos de miles de inmigrantes que serían dejados a la deriva en los cruces fronterizos de nuestro Estado.

Muchos de ellos se quedarían en los municipios de la frontera, es cierto, pero habrá otros que quizás emigren hacia otros municipios, como Victoria, en busca de la sobrevivencia ante la saturación que ocurriría en ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

Entendámoslo: Las posibles deportaciones masivas que ordenaría el odiado de TRUMP impactarían en todo el territorio tamaulipeco, sin excepción alguna.

QUE AQUÍ NO PASA LO MISMO QUE EN VERACRUZ.

Y los escándalos que suceden en Veracruz ya están impactando en la opinión publica tamaulipeca.

Como por ejemplo, la denuncia del gobernador veracruzanos MIGUEL ANGEL YUNES en el sentido de que en los gobiernos de sus antecesores se les aplicó agua destilada en lugar de medicamentos especializados a los niños con cáncer.

Ante ello, la Secretaria de Salud en nuestra entidad, LYDIA MADERO ya aclaró que aquí en Tamaulipas no hay evidencia de que ocurra algo similar.

La funcionaria puntualizó que en los hospitales, como el Infantil de Victoria y el Infantil-materno de Reynosa, a los niños con cáncer se les está dando una atención especializada y la suministración de medicamentos adecuados.

Mencionó que no han encontrado ninguna irregularidad en la compra de medicinas que se realizaron en el sexenio pasado.

MADERO dijo que hay la seguridad de que en Tamaulipas no está pasando lo mismo que en Veracruz.

Y AL BOTE EL EXGOBERNADOR.

Muchos habitantes de Nuevo León dudaban pero en serio que su Gobernador, JAIME RODRIGUEZ CALDERON fuera a encarcelar a su antecesor RODRIGO MEDINA.

Pero al fin lo hizo…

Queda claro que EL BRONCO abrió los ojos y se dio cuenta que de haber seguido siendo indiferente al clamor de los neoloneses su gobierno no llegaría a buen puerto.

Aunque hay que apuntar que la noticia del encarcelamiento de MEDINA fue opacada por la decisión de PEÑA NIETO de cancelar su reunión con TRUMP.

Nomás falta que el BRONCO diga que PEÑA NIETO lo hizo a propósito para opacar lo que acaba de ocurrir en Nuevo León.

Y peor tantito: Todo parece indicar que es cuestión de horas para que MEDINA logre su libertad y nomas falta que también se escabulla como JAVIER DUARTE.

¡Ya sería el colmo!…

