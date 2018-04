EL CARTÓN

ESTO SE PONE BUENO.

Por Jaime Luis Soto.

Todo parece indicar que a lo largo y ancho del país no hay ninguna encuesta –seria, por supuesto- que no ponga en primer lugar a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR rumbo a las votaciones del primero de julio.

Mientras RICARDO ANAYA y JOSE ANTONIO MEADE andan como La Bolita de aquel famoso grupo musical denominado Garibaldi –porque suben y bajan-, el tabasqueño se mantiene firme como el “number one” de esos sondeos.

¿Quiere decir que prácticamente ya es el seguro ganador de este proceso electoral y próximo Presidente de la Republica…?

Esa pregunta la responderán los electores a la hora de emitir su voto y no olvidemos aquella frase que inmortalizara un famoso jugador de béisbol ya fallecido: Esto no se acaba, hasta que se acaba.

Pero lo que sí es cierto es que los resultados de recientes encuestas –como la del Grupo Reforma- no tienen muy contento al candidato de “Todos Por México”, MEADE KURIBREÑA pues del segundo lugar pasó al tercero.

Duro golpe…

Mientras que RICARDO ANAYA, de la Coalición “Por México al Frente” finge una escandalosa euforia al ver

que pasó al segundo lugar pero todavía a miles de años luz de distancia respecto a AMLO.

Exagerada celebración del panista, obviamente…

Y mire los que son las cosas. El primer debate presidencial a celebrarse este domingo abrirá con la participación de JAIME RODRIGUEZ CALDERON.

¿Así o más suertudo…?

Y es que el famoso pero ya muy devaluado BRONCO todavía anda celebrando la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al INE lo incluyera entre los candidatos presidenciales.

Y ahora, mediante un sorteo se define que será el primer participante de ese debate.

Ya nomás falta que se saque la Casa del Tec, porque ganar la Presidencia eso sí que se antoja sumamente difícil por no decir imposible.

Aunque eso irrite a sus seguidores…

Mientras que MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, coordinador de los candidatos a Senadores del PRI anduvo por el Sur de Tamaulipas solo para decir lo que todo mundo sabe: Que la inseguridad es preocupante en todo el país.

Campechanamente, quien pudo ser el candidato presidencial en lugar de MEADE, advirtió que el Gobierno Federal no puede en la tarea de regresarle la tranquilidad a los mexicanos.

Y que por ello es importante la coordinación entre Federación, Estados y Municipios.

Claro, como ahora anda de candidato –plurinominal- ha cambiado el tono de sus declaraciones.

OSORIO subió a las redes sociales un video donde aparece viajando con los candidatos del PRI a las Senadurías YAHLEEL ABDALA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS y por las diputaciones federales ELVIA HOLGUERA y GRISELDA CARRILLO.

Por los rumbos del IETAM, su Consejero Presidente MIGUEL ANGEL CHAVEZ GARCIA reveló que ya hay tres denuncias por presuntos delitos electorales.

Pero se abstuvo de dar detalles…

CHAVEZ GARCIA ha optado por conducirse con un perfil muy bajo, bajísimo. Todo lo contrario al Presidente del INE, LENCHO CORDOVA quien gusta de acaparar los reflectores aunque ello provoque de pronto la risa o burla de los ciudadanos.

Sin embargo, esperemos que el Presidente Consejero del IETAM de aquí pa´l real no adopte la costumbre de primero decir que hay más delitos electorales pero absteniéndose de dar nombres.

Y no se trata de alimentar el morbo ni nada por el estilo, simple y sencillamente no sería ético que primero se dijera hay tantos delitos electorales pero después no revelar detalle alguno.

Remember que el IETAM –como el INE- anda urgido de credibilidad.

Oiga, y el Gerente General de la COMAPA Victoria, GUSTAVO RIVERA RODRIGUEZ reveló el por qué algunas colonias de la capital tamaulipeca se quedaron sin agua potable el miércoles pasado.

Dijo que la COMAPA decidió reparar ese día dos de las cuatro bombas que desde la Presa Vicente Guerrero surten de agua potable a Ciudad Victoria.

RIVERA RODRIGUEZ puntualizó que se decidió hacer esos trabajos el miércoles y no en fin de semana pues en sábado y domingo es cuando se incrementa el consumo de agua potable entre los victorenses.

Y tiene mucha razón el funcionario pues es precisamente en fin de semana cuando las familias se reúnen más tiempo en sus hogares y la mayoría de las amas de casa se dedican a las labores domésticas.

Muy oportunas la declaraciones de GUSTAVO RIVERA pues de este modo los victorenses pudieron enterarse a ciencia cierta del porqué se suspendió en algunos sectores el abasto del agua potable el miércoles pasado pues la COMAPA decidió realizar trabajos de reparación en las tuberías del acueducto

