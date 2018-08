¡¡EL LIMON VS OUTLOOK!!

JOSÉ M. IZAGUIRRE.

(México VS Canadá)

Ustedes saben que mi pueblo, El Limón, lo llevo tatuado en la piel de mi alma. Por supuesto que también en la piel de mi cuerpo, por eso es completamente visible.

Ello no es influencia para decir lo que voy a decir. Lo hago en un plano completamente imparcial. – Outlook: pueblo chiquito 8 por ocho calles. Me hubiese gustado nacer ahí, porque no. Aunque con mi apariencia de oriental nadie me lo creería –

El Limón: pueblo chiquito 5 por 8 calles. Entre ellas la Hidalgo s/n domicilio conocido, donde yo nací – Outlook: Tiene su río, muy ancho por cierto, tiene su puente de fierro y dos de concreto – El Limón: Tiene su majestuoso Río Guayalejo. Tenemos un puente de fierro y dos de concreto – Outlook: Tiene su cementerio a la orilla del río –

El Limón: Tiene un cementerio precioso a la orilla del río – Outlook: Pueblo agrícola sembrado de papas, canola y verduras – El Limón: Rodeado de sembradíos de caña, cultivo que ha sostenidos por décadas la economía de la región – Outlook:

Tiene un variado comercio y entre sus establecimientos está un supermercado con toda la variedad de comestibles que podemos imaginar – El Limón: Tiene bastante comercio y sobre todo tiene a SULISA ( Supermercado Limón, S.A) y cantinas por toda la carretera – Outlook: Tiene paisajes espectaculares – El Limón: No se queda atrás –

Outlook: Lo he visitado tres ocasiones y ya siento que lo quiero – El Limón: Nací en él, crecí y estoy seguro que ahí terminaré. Lo amo. Como amo mi familia y a la gente de mi querido pueblo. Les sugiero darse un paseo por el Guayalejo, desde el poblado El Azúcar hasta la Alianza Agraria, vayan al Valle de Los Mamuts en Xicoténcatl, visiten el Cañón de la Servilleta, duerman una noche en El Cielo, báñense en los ríos y arroyos que circundan el Limón y ya no podrán, pero hubiera sido sensacional que se comieran unos tacos (blanditos con frijoles negros de la olla a un lado y una salsa “huérfana”, digamos que no tenía madre) con Doña Lupita la mamá de Celso.

Y ya no podrán porque hace mucho tiempo que falleció. Mi hijo Junior, Linda, María José y Ana Paula viven en Outlook y nos han llevado de la mano a conocer sus alrededores. MI esposa Lupita, mi hija Flor, Manolo y Chive hemos gozado de una hospitalidad muy alentadora en ese bendito pueblo. Nosotros vivimos en el Limón mucho tiempo. Mi Lupita, Flor, Junior y Emmanuel tuvimos que dejar su regazo para vivir nuestra aventura de vida en otras partes igual de hospitalarias que mi pueblo. Disfruten las fotografías. Saben que los quiero.

Me gusta: Me gusta Cargando...