EL SUSTO QUE NOS PEGÓ EUGENIO HERNÁNDEZ F.

Solamente nos había llegado la noticia de la detención del Ing. Eugenio Hernández Flores, ex Gobernador de Tamaulipas que lo habían detenido en Ciudad Victoria.

Nos pusimos alerta y buscamos los motivos, pero resulta que fue llemado para una declaración relacionada con otros casos que no estaban relacionados con su mandato constitucional de Gobernador del Estado.

Eugenio puso su declaración y salió como entró por la puerta grande.

Satisfacción para sus amigos en todo el territorio Tamaulipeco.

Los mantenses sin colores de partidos, comentamos de momento alarmados, la presencia de Eugenio ente las autoridades donde había sido llamado.

Repetimos que solo se trata de una diligencia de mero trámite y salió por donde entró.

Eugenio Hernández Flores sigue siendo el ex grobernador que goza del respeto y admiración de miles de tamaulipecos conocemos su mandato constitucional, porque no cualquiera es Gobernador de Tamaulipas, si no que tiene que ser una persona capaz, responsable, honesta y con muchas ganas de servir a todos como lo hizo Eugenio en los seis años de su mandato constitucional.

