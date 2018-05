En El Limón le dan voto de confianza a Koral Herrera

De la Redacción

Al afirmar que no volverán a confiar en quienes ya les han fallado, habitantes del poblado El Limón y el ejido Benito Juárez, ofrecieron su confianza y respaldo al proyecto de Koral Herrera, la candidata del Partido Verde a la presidencia municipal.

La candidata del partido verde sostuvo un diálogo con las familias de ambas comunidades, quienes le manifestaron su confianza por ser una persona que a lo largo de 18 años, ha sido desde su profesión, quienes les ha dado voz a sus demandas más sentidas.

Manifestaron que no volverán a confiar en políticos que les fallaron y hoy todavía tienen el atrevimiento de ir a pedirles el voto para un cargo distinto al que antes tuvieron.

Koral Herrera dijo a los habitantes que el partido verde representa una verdadera opción ciudadana por Cómo está conformada la planilla que competirá por la alcaldía.

“Somos ciudadanos como ustedes, que todos los días tienen que esforzarse por salir adelante y no podemos permitir que sigan siendo ignorados ni engañados con promesas falsas, sabemos de la problemática de sus familias y estamos haciendo compromisos viables con ustedes, en Tamaulipas no estamos en alianza con nadie porque la mejor alianza que podemos hacer es con la sociedad, dándoles la certeza de que su voto servirá para tener un gobierno que los atienda y los sirva y no políticos que se sirvan de ustedes”, dijo.

