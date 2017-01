En expresiones

Israel Reséndiz.

Gasolina cara, gasolina explosiva.

El mensaje que en cadena nacional otorgo a los mexicanos el presidente de la república, no ayudo de mucho a la comprensión y la calma en el ánimo de esa sociedad que ya comienzan no solamente a protestar pacíficamente, si no a saquear comercios en diferentes estados de la república.

A pesar de todas las justificaciones y razonamientos expuestos por el ejecutivo en un mensaje que duro poco más de siete minutos, este no tenía ningún contenido razonable para toda la comunidad que posteriormente comenzaron a manifestarse a través de las redes sociales, pareciera que le hubieran echado los cerillos a la gasolina

Independientemente de las agrupaciones para saquear las tiendas departamentales y el escenario mediático que se ha dado ya a nivel nacional, existe entre las clases medias y bajas un verdadero descontento por el aumento al combustible, no solo por lo que subió, sino porque este suele ser un indicador para que posteriormente aumente todo.

A estas alturas el aparato de gobierno va a tener que implementar otro tipo de estrategia si es que pretenden que se calmen los ánimos de millones de personas que siguen en la inconformidad, pues tal parece que las quinceañeras más famosas, las novelas, el fut bol, los hechos llamativos en otros estados de la república, y por supuesto los discursos como este, ya no funcionan para distraer a la ciudadanía o convencerla de algo.

La estrategia de el o los asesores que trabajan para el presidente de la republica ya se las saben la gran mayoría de los mexicanos, y si algo de razón hay en lo que trato de comunicar el presidente de la republica a través de este mensaje, ahora la tarea es doble o triple para los asesores que también nos cuestan al pueblo mexicano.

La tarea es no convencer, si no hacer ver a los mexicanos lo que beneficia este cambio, si es que existe el beneficio, o por lo menos, ver un país en paz, esperando no llegar a hechos violentos en contra del pueblo como la matanza del 68, cuyo movimiento fue por una protesta verdadera.

