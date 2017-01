En Expresiones.

Israel Reséndiz.

La temida sacudida laboral.

Con la disminución en el presupuesto de la federación que generara también un cambio en las participaciones de los estados y por ende los municipios, el gobierno de Tamaulipas está pensando cómo hacer alcanzar los recursos dentro de la administración ofreciendo la idea de hacer más con menos, y de no dejar de aplicar los beneficios y el bien común a la ciudadanía.

Como se ha estado haciendo hasta este momento, suena bien cuando el viejo y hoy en día trillado discurso de disminuir en gastos de administración, gasolinas, vehículos oficiales, viáticos, recursos materiales, gastos de oficinas, teléfonos, internet, es la idea que se sigue vendiendo a la comunidad en general como el método efectivo por el cual se harán alcanzar el presupuesto que ahora será menos, y que esos rubros serán sacrificados.

Generalmente es el discurso populi cuando se trata de estar bien y seguir en la credibilidad esperada con los gobernados, sin embargo, la reducción en el dinero público que no es ninguna mentira y desafortunadamente es una verdad, redundara en algo que muy pocos tratan, un tema del cual muy pocos hablan y que definitivamente se estará sumando a otro golpe a las familias Tamaulipecas

En este caso, se trata del recorte de personal en todas las instituciones de educación y salud, que son las que cuentan con el mayor número de trabajadores en el estado, y las principales señales ya han sido dadas a la ciudadanía, la primera fue la reforma educativa en la cual, si el maestro no se prepara no continuara con su plaza, claro de momento el procedimiento no es así tomando en cuenta que todo pretende entrar poco a poco.

Después se anunció una reforma a salud en la cual, la mayoría de los mexicanos se vería a final de cuentas en un momento de la vida pagando con sus propios recursos por los servicios médicos, no de una cuota obrero patronal, de hecho, las instituciones públicas de salud cada vez tienen menos y pueden hacer apenas lo básico para quienes requieren atención, situación que no es negativa pero por el momento si perjudicial por que no se han generado las condiciones para que la comunidad pueda tener solvencia como en otros países, en fin;

En Tamaulipas lo vimos el último mes del año pasado con el área de salud, en lo que pudiera parecer el primer aviso fue la entrega de un bono para los trabajadores en vales, no dinero en efectivo como antes, se habla de una serie de modificaciones en cuanto a logros y beneficios laborales que estarán siendo aplicados para este año, lógico por los nuevos directores de las áreas que aún no llegan, la vulnerabilidad en un sindicato con trabajadores en dependencias estatales da nervios, puesto que precisamente al momento de decidir que el bono seria en vales, solo un sindicato protesto, son señales que esperemos no se den como la burocracia espera, pues cuando menos se espere, esto podría ser la merma inclusive hasta en las percepciones quincenales.

Comienzan los cambios.

Hablando precisamente del funcionamiento de las dependencias estatales, los cambios en las oficinas del gobierno del estado comenzaron, y se espera una ardua actividad en este sentido por todo este mes de Enero, a partir del primero de enero fue nombrado como sub director del centro regional de emergencias del gobierno del estado ENRIQUE MURILLO RODRIGUEZ quien el pasado lunes formalizo acciones en conjunto con el municipio para trabajar cuando se requiera ante una verdadera emergencia, y fue ayer martes precisamente cuando el director de delegaciones del ITAVU en Tamaulipas Salvador González Garza y el coordinador de delegaciones estatales Francisco Elizondo Quintanilla, entregaron personalmente el nombramiento como delegado regional del ITAVU en el Mante a RODRIGO ENRIQUEZ conjuntamente con quien ostentara el mismo cargo en el municipio de González VERONICA RAMIREZ, con lo cual el avance se da de manera paulatina para en el trascurso de enero, dejar en manos de los vientos de cambio todas las dependencias del gobierno del estado en Mante.

Ejemplo para todos?

Uno de los cambios sumamente notorios en comparación a administraciones estatales anteriores, fue el que el gobierno del estado saco la cara y respondió ante la sociedad por un hecho altamente bochornoso, fue el caso del sub secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Roberto Salinas Salinas, quien se ha convertido en el primer escándalo de la administración de los vientos de cambio, tomando en cuenta que anteriormente el gobierno y los funcionarios estatales se convertían en cómplices cuando se trataba de explotar, vivir, despilfarrar y disfrutar a manos llenas de los recursos públicos a su alcance, tanto materiales, como económicos y en algunas ocasiones humanos, por ello generalmente detalles como el anterior pasaban desapercibidos, ahora el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha mostrado que hechos como el que ocurrió con el funcionario no se quedaran bajo la sombra de la complicidad, y horas más tarde, mediante un comunicado oficial, el gobierno de Tamaulipas daba a conocer que Salinas Salinas estaría siendo puesto a disposición de la contraloría del gobierno del estado para los efectos correspondientes, independientemente de las gráficas y las notas periodísticas que al respecto ya han ocupado parte de las paginas, portales noticiosos asi como espacios de televisión y estaciones de radio, de la mayoría de los medios de comunicación en Tamaulipas y los de renombre a nivel nacional, lo anterior da buena señal de que todo quien labore para alguna delas áreas del gobierno estará limitado a hacer su trabajo y nadamas, lo anterior benéfico para la comunidad que agritos pedía un cambio y se mostraba harta de las injusticias y abusos de los ex funcionarios, esperemos desde luego que este hecho no sea un acto más de los clásicos heroísmos de la administración estatal, y después nos encontremos con que algún allegado a los más cercanos círculos de amigos, compadres o con algún interés de los funcionarios mayormente posesionados y cercanos al sistema, se ala excepción a la regla…………HASTA LA PROXIMA

