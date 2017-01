En Expresiones.

Hoy cuatro de Enero al celebrarse un año más en honor a la profesión de los periodistas, se recuerda que independientemente de una celebración, es el significado de un año más de retos profesionales para quienes nos dedicamos diariamente a mantener informada a la ciudadanía en general.

Esto va más allá cuando el periodista analiza que una información puede traer consecuencias para quienes va dirigida y le da esa valía, es por ello que este se ha denominado y seguirá siendo el cuarto poder; la pluma, el papel, la voz.

Hoy en día no desde hace mucho tiempo las redes sociales, se han convertido en los medios (no las armas) efectivos para llegar a esa sociedad olvidada, a quienes por alguna razón están dentro de una aflicción provocada por la falta de servicios desde los básicos, hasta las condiciones necesarias para que por si solos, puedan tener alcance a ese bien común que en muchas ocasiones los gobiernos presumen, pero en muy pocas es por lo menos lo básico de efectivo para la ciudadanía,

Es ahí donde entra la verdadera vocación de un comunicador, de un periodista que analiza la información y emite una opinión, o de un reportero, es decir un periodista que hace reportajes, con ello muestra a funcionarios de todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno que en algún rubro de su función están haciendo falta.

Pero lo principal, seguirá recordando a esos que cobran de nuestros impuestos que son empleados de la ciudadanía, y que tienen la obligación de cumplir con las demandas de la sociedad, máxime si estas se replican a una extensa cantidad de personas bajo su responsabilidad administrativa.

El periodismo en los últimos años, es cierto que se ha visto ensombrecido por una serie de situaciones que tienen que ver con tópicos desde la inseguridad, pero además, desde la falta de las condiciones necesarias para ejercer una actividad que tenga efectividad para la comunidad, de contar la historia del día, de revelar como se trabaja o como se lleva a cabo una labor para que una familia de clase media o baja viva apenas con lo básico para subsistir, lo cual va más allá de lucirse con los políticos en turno,

La falta de verdaderas fuentes de trabajo, que hoy más que nunca ameritan ser objetivo con los hechos que ocurren diariamente y que cuando menos pensamos trasforman el entorno donde vivimos.

El día del periodista no es una celebración como un cumpleaños, como una forma de homenajear a quienes han dedicado su vida a esta labor, si no para seguir reflexionando en todo lo que tenemos en nuestras manos, que es una responsabilidad para hacer un periodismo objetivo.

Además de trabajar en beneficio de la sociedad, que esa sociedad el día de mañana comience a ser más analítica cada vez, y que en los medios de comunicación haya paulatinamente cada vez más trabajo profesional, y no programas que a final de cuentas tienen la intención de distraer al público mientras el gobierno esconde lo que le conviene esconder,

En el día del periodista se recuerda además la responsabilidad que tenemos todos sin importar al oficio que nos dediquemos, porque todos los rubros estamos a expensas de las acciones administrativas de esos tres órdenes de gobierno que a final de cuentas tienen que procurar las condiciones para el desarrollo de una sociedad.

Dice un dicho popular “Niño que no llora no mama”, y en este punto, corresponde a la sociedad denunciar, señalar, exigir alzar la voz, para que el trabajo de esos medios de comunicación que diariamente nos esmeramos en sacar adelante un trabajo, tenga la verdadera efectividad, que no es más que generar que se cristalice el bien común y en su caso, sea la misma sociedad que señale al mal comunicador.

Es válido, lo anterior tomando en cuenta que la facilidad de una red social, de las funciones que ya son posibles, una de ellas la trasmisión en vivo desde el lugar de los hechos, no requiere de gran inversión económica ni trabajo.

Si bien es cierto que la red social ha simplificado la manera de dar a conocer algún hecho por la sociedad en general, hay también quienes se han convertido en los fans de cualquier hecho, y que con tres líneas ya pretenden ser parte de los periodistas que por el contrario, diariamente nos dedicamos a esta labor.

El día del periodista nos marca un año 2017 de mucho quehacer para ayudar a mejorar el entorno social, aunque por el contrario, es cierto que las redes sociales han sido el motivo del descubrimiento de nuevos talentos en la información y en la convicción de ponerse la camiseta.

