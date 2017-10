En González lo que hablan son los hechos

Entregó Memo Verlage calle pavimentada de concreto hidráulico en el ejido Nuevo Quintero que tenían 38 años solicitándola.

Ejido Nuevo Quintero, Municipio de González, Tam.- “Panchita” Amaya Núñez cada que agarra el micrófono le dan ganas de llorar… pero de emoción. Y hoy no fue la excepción cuando habló para agradecer a nombre de los habitantes del ejido Nuevo Quintero la pavimentación con concreto hidráulico de casi tres cuadras que venían pidiendo desde hace 38 años.

“Panchita” es militante de la CNC y regidora plurinominal por el PRI en el Cabildo de González dominado por el PAN y reconoce que gracias al Presidente Municipal Memo Verlage, en Nuevo Quintero están estrenando calle. De la brecha que había, llena de zanjas y maleza, solo queda el mal recuerdo.

En un arrebato de sinceridad “Panchita” -como le conocen aquí en su ejido- le pidió recio y quedito al Alcalde que no fuera como los demás y les arreglara la calle. Memo no solo les arregló, sino que gestionó recursos ante el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y demás instancias y pavimentó de concreto hidráulico que ya quisieran tenerlo en otros lugares.

Pero a mí no tienen nada que agradecerme, dijo Memo Verlage en su mensaje, esta obra se hizo con el dinero que ustedes pagan de sus impuestos, lo único que hicimos fue tocar puertas y justificar esta necesidad planteada por ustedes y aquí tienen los resultados.

Cuando me comprometí con el ejido Nuevo Quintero, yo sé que “Panchita” no me creyó, pero algún día ya caerá, y ese día es hoy, dijo Memo Verlage. Lo que hablan son los hechos, y este pavimento es fruto de la unidad y el trabajo de ustedes. A medio discurso abrazó a “Panchita” que seguía emocionada, pero sin soltar las lágrimas.

Los alumnos ya no llegarán enlodados a las escuelas Telesecundaria, a la primaria “Benito Juárez” o al jardín de niños “Niños Héroes”. Beneficio que comparten sus papás y sus maestros.

Las familias de esta comunidad en agradecimiento a la obra, aseguraron que atrás queda el recuerdo de una calle que todos los presidentes municipales anteriores le sacaban la vuelta, no la podían arreglar ni con balastre, mucho menos imaginar que algún día iba estar pavimentada de concreto hidráulico. Son cambios que se ven y se sienten.

