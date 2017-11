En la colonia Miguel Alemán, un año con Desabasto de agua

Por Manuel Nuñez

“Huuuuy aqui en la calle Plutarco Elias Calles con.Vasconcelos casi nunca tenemos agua batallamos mucho y ademas cuando sale poca sale muy sucia el agua ya tenemos un año con este problema , pero los resivos del agua muy elevado” escribió el lunes pasado la señora Rosaura Zuñiga en su cuenta de redes sociales de Facebook para quejarse amargamente del servicio de COMAPA.

En esa misma red le agradezco: – Gracias por su comentario. ¿Y en COMAPA que le han dicho sobre ese tema?

Otro usuario de nombre Mario Ramos Valles escribe: “Mira Manuel Nuñez. Como yo si se como se las gastan estos seudos servidores públicos.ni voy a reclamar nada.al final del día te hacen dar más vueltas que un trompo y nada te arreglan .pero pregunta me de los recibos del agua.no se porque por mas que me escondo me llegan exactos”.

Rosaura Zuñiga vuelve a intervenir: “ Hola Sr Manuel en comapa nos han dicho que las bombas ya son muy viejas que es la presion del agua que no nadamas mi sector que es en varias colonias pero he ido a esas colonias y hay muy buena presion son mentiras ,el recibi me viene muy elevado.

Añade: “ Llevamos un oficio a la presidencia Mpal con 40 firmas y ahi me dijeron que no es problema dela presidencia que es de la comapa ya estamos cansados de que nunca hay agua pregunten aqui a los vecinos pero eso si me cobran mucha agua”

Para rematar escribe ayer mismo Rosaura Zuñiga: “Ahora como todos los dias no hay agua”.

Nota: Se respeta la redacción de los usuarios de COMAPA.

