En Mante el Alcalde trabaja y respeta la veda electoral

De la Redacción

Veda electoral no es inmovilización del gobierno. Las actividades oficiales siguen su curso normal, pero no pueden ser divulgadas con la profusión deseada, de otro modo sería un delito.

El Presidente Municipal de El Mante Francisco Leal Guerra es uno de esos servidores públicos que no se queda en sus oficinas o en su casa bajo el pretexto de la mentada veda electoral.

Y no está triste. El tema de la reelección ya está superado.

Ayer se dio tiempo para ir a la plaza principal para asistir a una competencia de bandas de guerra, independientemente de seguir trabajando para reconstruir la ciudad.

